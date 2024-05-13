Захватывающая архитектура, технологии и экспериментальное искусство впечатляюще сочетаются в дунайском городе Линце.

Полный энергии и открытый для новых тенденций. Линц давно зарекомендовал себя как город искусства. Возможно, это связано с его индустриальным наследием и суровым очарованием расположенных неподалеку портовых кранов: искусство, культура и технологии переплетаются здесь особенно захватывающим образом.

Линц, как Город медиаискусства ЮНЕСКО характеризуется инновационной культурной сценой, способствует развитию цифрового искусства и является домом для центра Ars Electronica.