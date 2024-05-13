Линц
Город будущего
Полный энергии и открытый для новых тенденций. Линц давно зарекомендовал себя как город искусства. Возможно, это связано с его индустриальным наследием и суровым очарованием расположенных неподалеку портовых кранов: искусство, культура и технологии переплетаются здесь особенно захватывающим образом.
Линц, как Город медиаискусства ЮНЕСКО характеризуется инновационной культурной сценой, способствует развитию цифрового искусства и является домом для центра Ars Electronica.
Выдающийся в архитектурном и акустическом отношении музыкальный театр завораживает даже вне основного зала — уже в звуковом фойе. Ресторан на 4-м этаже также заслуживает вашего внимания.
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Композитор
Антон Брукнер родился 4 сентября 1824 года в Ансфельдене в Верхней Австрии и уже в раннем возрасте проявил свой музыкальный талант в аббатстве Святого Флориана. Будучи виртуозом игры на органе, он поражал своими импровизациями, но главной его страстью было сочинение симфоний. Долго не понимаемый венской высшей культурой, он боролся за признание. Только в старости он добился славы и многочисленных наград.
Его наследие продолжает жить благодаря Брукнерхаусу в Линце и Частному университету Антона Брукнера. В его честь ежегодно проводится Брукнеровский фестиваль, где классическая музыка представлена на самом высоком уровне. Благодаря своему новаторскому стилю он сформировал симфонию и считается одним из самых значительных композиторов своего времени.
Erlebt Kulinarik in Oberösterreich
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Мобильность и спокойствие в городе
С картой Линца вы сможете открыть для себя город по выгодной цене: бесплатный проезд по линиям Linz AG, бесплатное посещение многих музеев и 10-евровый бонус "Дунайская культура". Существует три варианта: 1-дневная карта, 2-дневная карта, включающая подъем и спуск на канатной дороге Пёстлингберг, и 3-дневная карта, которая также предлагает купон на питание стоимостью 5 евро.
Карту Линца можно приобрести онлайн, в туристическом информационном центре, а также в некоторых музеях и отелях.
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