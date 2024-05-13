Вена
Где сливаются воедино искусство, культура и радость жизни

Вена зимой: городская романтика и приключения. В музее, в кофейне или на льду — здесь открывается мир, полный новых впечатлений.

После путешествия по Вене, у вас останется масса новых впечатлений и незабываемый опыт! Ведь даже зимой здесь есть что открыть для себя любознательным и интересующимся.

Истории и легенды, которые и сегодня можно визуализировать на сохранившихся исторических площадях, в аутентичных дворцах и музеях, позволят всей семье в равной степени насладиться Веной. Вена богата искусством и культурой, которые способны очаровать даже самых маленьких посетителей. Захватывающе переданные и пробуждающие любопытство. А когда мы сами можем проявлять творческий подход, культура очаровывает нас ещё сильнее: тогда всё возможно!

А чтобы разнообразить отдых: насладитесь буйной атмосферой на катке перед Венской ратушей или сыграйте несколько раундов в керлинг перед Кварталом музеев.

Факты о городе
Население:ок. 1,8 млн (самый большой город в Австрии)
Столица федеральной земли:Вена является одновременно федеральной землей и столицей государства
Площадь:ок. 415 км²
Высота над уровнем моря:151 м (Лобау) — 542 м (Херманнскогель)
Обзорная площадка:Дунайская башня, собор Святого Стефана, Германскогель

Венское гигантское колесо обозрения одно из старейших в мире, с него открывается захватывающий вид на город. Это культовый символ Вены и изюминка Пратера.

Вена со всех ракурсов

Самые интересные места

Колесо обозрения

Испанская школа верховой езды

Бельведер

Музыкальное общество

Дворец Шёнбрунн

Государственный оперный театр

Собор Святого Стефана

Музей истории искусств

Развлечения в Вене и ее окрестностях

Туры

Прогулки в конных экипажах и каретах

Экскурсии по городу с гидом

Вена за 3 дня

От модерна до модернизма

Museen und Galerien

Museen und Galerien

Экскурсионные направления в окрестностях

Rauschende Ballnächte

Bälle in Wien

Новый год в Вене

Культура, вальсы и всемирно известный концерт

В начале года Новогодняя тропа привлекает посетителей атмосферными киосками, музыкой и мерцающими огнями, а переулки наполняются ароматом пунша и жареного миндаля. Всемирно известный Новогодний концерт из Венского филармонического оркестра символизирующий начало нового года, это событие, которое сочетает в себе венскую культуру и радость жизни.

Но празднования начинаются еще до этого: люди собираются на Новогодней тропе, чтобы завершить старый год танцами и живой музыкой. Незадолго до полуночи люди собираются на самых красивых смотровых площадках, чтобы полюбоваться фейерверком над городом и вместе встретить Новый год момент, излучающий чисто венскую радость жизни.

Новый год в Вене

Музыка витает в воздухе

Вена: город музыки

В городе музыки Венский филармонический оркестр является его визитной карточкой. Дирижеры всего мира считают за честь выступить с новогодним концертом в "Золотом зале" Венского Музикферайн акустическом шедевре. Венский хор мальчиков также очаровывает своим пением слушателей по всему миру.

Но Вена предлагает не только классическую музыку: в джаз-клубе Porgy & Bess на сцене звучит грув, а вдоль Дунайского канала пульсируют электронные ритмы.

На Рождество венские церкви превращают свои великолепные залы в место волшебных звуков. Классические хоры или торжественная органная музыка церковные концерты привносят в город созерцательную атмосферу и дарят рождественское волшебство в сердце Вены.

Sehenswürdigkeiten in Wien

Sehenswürdigkeiten Wien

Главные события

Церковные концерты в Вене

Праздничные церковные концерты очаровывают хорами, звуками органа и классической музыкой в исторических церквях, таких как собор Святого Стефана, — волшебно.

Церковные концерты

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра

01.01.2025
Musikverein Musikvereinsplatz 1, 1013 Wien

Всемирно известная достопримечательность, которая открывает новый год звуками вальса и венским шармом – традиции и элегантность в совершенной гармонии.

Новогодний концерт

Рождественские базары

08.11.2024 – 31.12.2024
Wien

Глинтвейн, каштаны и произведения искусства ручной работы. Между волшебными огнями и киосками с пуншем город превращается в уютное место встречи, полное рождественского настроения.

Адвентские рынки

Венский оперный бал

27.02.2025
Staatsoper Opernring 2, 1010 Wien

Гламур, вальсы и элегантность в совершенстве. Праздник высокой культуры, где традиции и радость жизни превращают оперный театр в сверкающий бальный зал.

Оперный бал

Известные люди

Звучание Шуберта в Вене

Мелодии Шуберта — это вечная дань уважения его родному городу, хотя в музыке Шуберта всегда присутствует нотка грусти.

Франц Шуберт

Венский филармонический оркестр

Венский филармонический оркестр — одно это название уже звучит как музыка. Где бы ни играл всемирно известный оркестр, люди испытывают восторг и легкое волнение.

Венский филармонический оркестр

Моцарт

Прогулка по Вене Моцарта — от дворца Шёнбрунн до кладбища Святого Маркса.

Вольфганг Амадей Моцарт

Бетховен

Выбрав Вену в качестве своего родного дома, Бетховен провел в ней большую часть своей жизни. Музыкальное путешествие в прошлое.

Людвиг ван Бетховен

Иоганн Штраус

Die beflügelten Melodien von Johann Strauss ließen die Wiener:innen ihre Sorgen vergessen. Im Jahr 2025 feiert der Walzerkönig seinen 200. Geburtstag.

Иоганн Штраус

Erlebt Kulinarik in Wien

Wiener Küche und Wiener Wein

Wiener Kaffeehäuser und ihre Kultur

Kaffeehäuser gehören zu Wien wie Mozart zu Salzburg. Zeit im Kaffeehaus zu verbringen ist vielmehr eine Kultur, in der es um entspanntes Sinnieren geht.

Kaffeehauskultur

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Restaurants in Wien

Уникальные гостиницы

Бутик-отель "Гармония"

Отель Сан-Суси

Бутик-отель Штадтхалле

Отель "Daniel"

Так зелено вокруг

Устойчивое развитие в Вене

Деревья

Вокруг "Венских городских садов" много забот, ведь там ухаживают примерно за полумиллионом деревьев: 95 000 аллейных и уличных деревьев, 188 400 парковых деревьев, 1 900 деревьев на территории предприятий и около 200 000 лесных деревьев, например, в Венском Пратере.

Фермы в большом городе

В мегаполисе Вена насчитывается около 800 ферм. Здесь собирают больше огурцов, чем в остальной Австрии. Доля урожая баклажанов, петрушки, помидоров и перца чили примерно одинакова.

Луга

Луга, парки, виноградники, леса, поля и сады: благодаря Венскому лесу и водно-болотным угодьям на Дунае почти половина общей площади Вены - это луга. Кстати, район Хитцинг самый зеленый, здесь 70% зеленых насаждений.

Мягкая мобильность

В городе 162 линии общественного транспорта, которыми пользуются более 966 миллионов пассажиров в год. Жители Вены особенно рациональны в вопросах передвижения: 73 % жителей добираются на работу на общественном транспорте, 44 % ходят пешком, 13 % ездят на велосипеде и только 33 % водят машину.

Наслаждайтесь Веной мобильно и непринужденно

Карты преимуществ Вены

С самого первого дня пребывания в Вене туристы получают скидки, бесплатный вход, возможность пользоваться общественным транспортом и множество специальных предложений.

Венская городская карта

Венский проездной

Vienna Flexi Pass

Венская карта приветствия

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Вопросы и ответы

  • Пратер

  • Испанская школа верховой езды

  • Бельведер

  • Музыкальное общество

  • Дворец Шёнбрунн

  • Государственный оперный театр

  • Собор Святого Стефана

  • Музей истории искусств

В Вене можно найти самые разные достопримечательности от посещения музеев и рождественских базаров до таких видов спорта, как катание на коньках, санях или керлинг.

На сайте Венского управления по туризму вы найдете обширный Календарь событий.

Особенностью Вены является сочетание искусства, культуры, архитектуры, музыки и очаровательного шарма во многих местах традиции сохраняются и умело сочетаются с современностью.

5 причин, по которым Вена предлагает такое высокое качество жизни

  1. Зелень так близко!

    От центра города до ближайшей зоны отдыха можно добраться за 15 минут

  2. Общественный транспорт работает бесперебойно

    Венцы обожают свой "общественный транспорт" трамваи, автобусы и метро. По выходным метро работает всю ночь.

  3. Питьевая вода поступает из водопровода!

    Питьевая вода поступает в город прямо из Нижних Австрийско-Штирийских Альп по высоко расположенным трубам.

  4. Город очень чистый!

    Улицы, парки и скверы радуют глаз в самом прямом смысле этого слова: уборка и вывоз мусора работают безупречно.

  5. Здесь царит тишина и покой!

    Возможно, кофейни и винные таверны всегда способствовали такому менталитету: здесь нет "беготни".

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