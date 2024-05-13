Вена
Где сливаются воедино искусство, культура и радость жизни
После путешествия по Вене, у вас останется масса новых впечатлений и незабываемый опыт! Ведь даже зимой здесь есть что открыть для себя любознательным и интересующимся.
Истории и легенды, которые и сегодня можно визуализировать на сохранившихся исторических площадях, в аутентичных дворцах и музеях, позволят всей семье в равной степени насладиться Веной. Вена богата искусством и культурой, которые способны очаровать даже самых маленьких посетителей. Захватывающе переданные и пробуждающие любопытство. А когда мы сами можем проявлять творческий подход, культура очаровывает нас ещё сильнее: тогда всё возможно!
А чтобы разнообразить отдых: насладитесь буйной атмосферой на катке перед Венской ратушей или сыграйте несколько раундов в керлинг перед Кварталом музеев.
Венское гигантское колесо обозрения — одно из старейших в мире, с него открывается захватывающий вид на город. Это культовый символ Вены и изюминка Пратера.
Вена со всех ракурсов
Самые интересные места
Развлечения в Вене и ее окрестностях
Адвент перед дворцом Шёнбрунн: искусство, огни, кулинарные изыски
Туры
Museen und Galerien
Экскурсионные направления в окрестностях
Айзенштадт: исторический колорит и культурное наслаждение
Rauschende Ballnächte
Новый год в Вене
В начале года Новогодняя тропа привлекает посетителей атмосферными киосками, музыкой и мерцающими огнями, а переулки наполняются ароматом пунша и жареного миндаля. Всемирно известный Новогодний концерт из Венского филармонического оркестра символизирующий начало нового года, — это событие, которое сочетает в себе венскую культуру и радость жизни.
Но празднования начинаются еще до этого: люди собираются на Новогодней тропе, чтобы завершить старый год танцами и живой музыкой. Незадолго до полуночи люди собираются на самых красивых смотровых площадках, чтобы полюбоваться фейерверком над городом и вместе встретить Новый год — момент, излучающий чисто венскую радость жизни.
Музыка витает в воздухе
В городе музыки Венский филармонический оркестр является его визитной карточкой. Дирижеры всего мира считают за честь выступить с новогодним концертом в "Золотом зале" Венского Музикферайн — акустическом шедевре. Венский хор мальчиков также очаровывает своим пением слушателей по всему миру.
Но Вена предлагает не только классическую музыку: в джаз-клубе Porgy & Bess на сцене звучит грув, а вдоль Дунайского канала пульсируют электронные ритмы.
На Рождество венские церкви превращают свои великолепные залы в место волшебных звуков. Классические хоры или торжественная органная музыка — церковные концерты привносят в город созерцательную атмосферу и дарят рождественское волшебство в сердце Вены.
Sehenswürdigkeiten in Wien
Главные события
Церковные концерты в Вене
Праздничные церковные концерты очаровывают хорами, звуками органа и классической музыкой в исторических церквях, таких как собор Святого Стефана, — волшебно.
Новогодний концерт Венского филармонического оркестра
Всемирно известная достопримечательность, которая открывает новый год звуками вальса и венским шармом – традиции и элегантность в совершенной гармонии.
Рождественские базары
Глинтвейн, каштаны и произведения искусства ручной работы. Между волшебными огнями и киосками с пуншем город превращается в уютное место встречи, полное рождественского настроения.
Известные люди
Звучание Шуберта в Вене
Мелодии Шуберта — это вечная дань уважения его родному городу, хотя в музыке Шуберта всегда присутствует нотка грусти.
Венский филармонический оркестр
Венский филармонический оркестр — одно это название уже звучит как музыка. Где бы ни играл всемирно известный оркестр, люди испытывают восторг и легкое волнение.
Бетховен
Выбрав Вену в качестве своего родного дома, Бетховен провел в ней большую часть своей жизни. Музыкальное путешествие в прошлое.
Erlebt Kulinarik in Wien
Wiener Kaffeehäuser und ihre Kultur
Kaffeehäuser gehören zu Wien wie Mozart zu Salzburg. Zeit im Kaffeehaus zu verbringen ist vielmehr eine Kultur, in der es um entspanntes Sinnieren geht.
Уникальные гостиницы
Так зелено вокруг
Деревья
Вокруг "Венских городских садов" много забот, ведь там ухаживают примерно за полумиллионом деревьев: 95 000 аллейных и уличных деревьев, 188 400 парковых деревьев, 1 900 деревьев на территории предприятий и около 200 000 лесных деревьев, например, в Венском Пратере.
Фермы в большом городе
В мегаполисе Вена насчитывается около 800 ферм. Здесь собирают больше огурцов, чем в остальной Австрии. Доля урожая баклажанов, петрушки, помидоров и перца чили примерно одинакова.
Луга
Луга, парки, виноградники, леса, поля и сады: благодаря Венскому лесу и водно-болотным угодьям на Дунае почти половина общей площади Вены - это луга. Кстати, район Хитцинг — самый зеленый, здесь 70% зеленых насаждений.
Мягкая мобильность
В городе 162 линии общественного транспорта, которыми пользуются более 966 миллионов пассажиров в год. Жители Вены особенно рациональны в вопросах передвижения: 73 % жителей добираются на работу на общественном транспорте, 44 % ходят пешком, 13 % ездят на велосипеде и только 33 % водят машину.
Наслаждайтесь Веной мобильно и непринужденно
С самого первого дня пребывания в Вене туристы получают скидки, бесплатный вход, возможность пользоваться общественным транспортом и множество специальных предложений.
Вопросы и ответы
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