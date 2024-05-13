Кофейни – неотъемлемая часть венского антуража. Это настоящий институт со своей культурой, значение которой отнюдь не сводится к кофе и выпечке.

Кофейня

Чтобы это явление понять, надо его пережить. Стефан Цвейг писал о венских кофейнях, что это «институт особого рода, не сравнимый ни с каким другим в мире». И действительно: в кофейнях царит совершенно особенная атмосфера, подлинный, первозданный уют. Культура венских кофеен настолько своеобразна и пронизана легендами, что в 2011 году ЮНЕСКО объявила ее объектом нематериального культурного наследия.

Что отличает венскую кофейню?

Нигде больше кофе не подают на серебряном подносе с неизменным стаканом воды и кофейной ложечкой. Добавьте к этому старинные интерьеры с мраморными столиками, бархатными диванчиками и венскими стульями и вы обязательно почувствуете, что попали в атмосферу старых добрых традиций.

Впрочем, помимо классических кофеен, есть и заведения новой волны – кофейные бары, где главный акцент сделан на самих кофейных зернах. Туда стремятся те ценители, для которых кофе не просто приятный напиток, а особый мир вкуса и аромата.