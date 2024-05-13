Венские кофейни и их культура
Кофейня
Чтобы это явление понять, надо его пережить. Стефан Цвейг писал о венских кофейнях, что это «институт особого рода, не сравнимый ни с каким другим в мире». И действительно: в кофейнях царит совершенно особенная атмосфера, подлинный, первозданный уют. Культура венских кофеен настолько своеобразна и пронизана легендами, что в 2011 году ЮНЕСКО объявила ее объектом нематериального культурного наследия.
Что отличает венскую кофейню?
Нигде больше кофе не подают на серебряном подносе с неизменным стаканом воды и кофейной ложечкой. Добавьте к этому старинные интерьеры с мраморными столиками, бархатными диванчиками и венскими стульями и вы обязательно почувствуете, что попали в атмосферу старых добрых традиций.
Впрочем, помимо классических кофеен, есть и заведения новой волны – кофейные бары, где главный акцент сделан на самих кофейных зернах. Туда стремятся те ценители, для которых кофе не просто приятный напиток, а особый мир вкуса и аромата.
В кофейне сидят люди, которые хотят побыть одни, но которым для этого нужна компания.Альфред Полгар
Венские кофейни с богатой историей
Кафе Central
Роскошный Central служил второй гостиной писателю Петеру Альтенбергу и не ему одному. Интеллектуалы и деятели культуры сиживали здесь чуть ли не за каждым столиком.
Кафе Sperl
Газеты, бильярдные столы и интерьер XIX в.: находящийся недалеко от рынка Нашмаркт Sperl уводит посетителей в мир старой Вены. По воскресеньям звучит живое фортепиано.
Кафе Sacher
Посетить кафе Bel Étage в отеле Sacher стоит не только ради легендарного торта «Захер», но и ради антуража: роскошные люстры, красный бархат и белый мрамор.
Кафе Prückel
Благодаря оригинальному интерьеру 50-х годов прошлого века, выдержанному в югендстиле, это кафе на Рингштрассе не похоже ни на одно другое. Подают блюда венской кухни.
Кафе Landtmann
В самом крупном «кофейном центре» Вены за кофе с пирожным или деликатесом венской кухни нередко видишь известных политиков и бизнесменов.
Кафе Hawelka
В самой старой венской кофейне свою застольную музыку исполняли еще Моцарт и Бетховен. С 1824 года сюда приходили поиграть в шахматы и выпить по бокалу яичного пунша.
Если я не в кафе Central, значит, я туда иду.Питер Альтенберг
Что общего между Зигмундом Фрейдом, Энди Уорхолом, Густавом Климтом и Оскаром Кокошкой? Все они провели бессчетное количество часов в венских кофейнях. Посетители приходили и уходили, играли в шахматы и карты, гоняли шары на бильярде, читали газеты и рассуждали о мировых новостях или излагали собственные идеи.
Многие писатели и деятели культуры заседали в кофейне, как в собственной гостиной; некоторым сюда даже присылали почту. На рубеже XIX и XX столетий кофейни служили своего рода клубом, уютным прибежищем для тех, кому не сиделось в маленькой холодной и темной квартирке. Скажем, кафе Griensteidl, не дожившее до наших дней, в 1890-х годах служило излюбленным местом, где собирался кружок писателей «Молодая Вена», сгруппировавшийся вокруг Гуго фон Гофмансталя, Карла Крауса и Артура Шницлера. В кофейнях даже были написаны целые книги!
А сегодня? Венская кофейня была и есть полноценный институт. По-прежнему она служит местом, где за кофе или бокалом белого шприцера самые разные люди ведут беседы и наслаждаются обществом друг друга. В наши дни с наибольшей вероятностью политиков можно встретить в кафе Zum Schwarzen Kameel, художников и искусствоведов – в кафе Prückel (напротив Музея прикладного искусства), а артистов – в кафе Landtmann рядом с Бургтеатром. На кофейню до сих пор смотрят как на продолжение собственной гостиной и на место, куда можно заглянуть, чтобы сделать маленький (или большой) перерыв в повседневной суете, благо они в Вене на каждом углу. Летом у многих кофеен отрываются летние веранды-шанигартены, названные так по имени владельца кафе Джанни Таррони, который завел эту моду еще в кайзеровские времена.
В 1683 году Османская империя вновь попыталась захватить Вену. В ходе знаменитой Венской битвы силам турок противостояла коалиция Священной Римской империи, Габсбургов и Речи Посполитой. После разгрома османской армии в ее захваченном лагере один из генералов Речи Посполитой обнаружил мешки со странными шариками. Некоторые решили, что это корм для верблюдов (или даже верблюжий помет). Но генерал поэкспериментировал, получил горький отвар, добавил сахара и молока и в итоге создал новый напиток – кофе. Он так быстро завоевал популярность, что уже в 1685 году по всей Вене стали открываться кофейни и начала зарождаться ставшая впоследствии знаменитой кофейная культура. Во время ее расцвета в 1910-е годы в столице Австрии насчитывалось около 600 кофеен.
Вена: Кофейни ночью
Кафе Korb (до 00:00)
Про это артистическое кафе говорят: «Кто не знает Korb, тот не знает Вены». Здесь можно вживую увидеть несравненную Зузанну Видль, побывать в художественной гостиной и тд
Кафе Engländer (до 1:00)
Место для тех, кто любит посидеть за кофе с газетой и не любит рано ложиться спать. Гости найдут здесь как уютные уголки для долгих разговоров, так и оживленный бар.
Kleines Café (до 2:00)
Это крошечное кафе на живописной Францисканер-платц словно создано для того, чтобы завернуть туда и выпить «по последней».
Столицей кофеен по праву, конечно, считается Вена, однако и в федеральных землях встречаются очаги кофейной культуры. Взять, к примеру, кафе Tomaselli в Зальцбурге: это старейшая кофейня региона, чья история начинается еще в далеком 1700 году. Здесь издавна собирались местные интеллектуалы почитать прессу, побеседовать и поиграть в шахматы. Кафе Traxlmayer в центре Линца основал ученик Отто Вагнера. Тут царит любовь к искусству: чтения и концерты привлекают в него не меньше посетителей, чем вкуснейший линцский пирог. В Граце, прямо на берегу реки Муры, стоит отель Weitzer, в котором помещается ностальгическое кафе Weitzer. Там, как и положено в кофейне, гостям предложат яблочный и творожный штрудель. В Инсбруке кафе Central предлагает гостям невероятно широкий выбор сортов кофе. А помимо этого разнообразия, заведение может похвастаться отличной кухней, центральным расположением и атмосферой старой венской кофейни.
Венские кофейни нового поколения
Kaffemik
Это минималистское кафе в 7-м районе, где зерна обжаривают самостоятельно, удивляет такими прогрессивными творениями, как колумбийский ферментированный кофе с бананом.
Kaffeefabrik
Этот бар в 4-м районе отличается строгим, чистым дизайном, а подают здесь закупленный напрямую у производителей «биокофе» собственной обжарки (в том числе и без кофеина).
Кофейный бар Balthasar
Заглянуть в этот светлый кофейный бар во 2-м районе стоит ради кофемашины Marzocco. А помимо кофейных радостей, здесь вам предложат чай, эко-лимонад и подобранные вина.
Jonas Reindl
«С фермы на стол» – под таким девизом в этих уютных кофейнях в 7-м, 8-м и 9-м районах подают многочисленные варианты кофе из зерен собственной обжарки.
В чем разница между культурой кофеен и культурой кофе? В традиционную кофейню ходят не только затем, чтобы выпить этот ароматный напиток, а вот современный кофейный бар посвящен кофе целиком и полностью. По всей стране сегодня открывается все больше кафе «третьей волны», нацеленных на истинных ценителей «черного золота». В Зальцбурге известностью пользуется семейная фирма 220 Grad. В трех ее кофейнях кофевары готовят свежеобжаренный высокогорный кофе по всем правилам своего искусства. В грацских кофейнях сети Barista's предлагают массу разновидностей напитка, в том числе фильтр-кофе, сваренный вручную из зерен, выращенных экологичным способом и приобретенных по честным правилам. В Линце не проходите мимо заведения Das Bruckner: названное в честь знаменитого композитора Антона Брукнера кафе расположено в историческом доме прямо на главной площади, а внутри гостей встречает современный интерьер со всеми удоствами. Великолепными ароматами свежеобжаренного кофе наполнено кафе Coffeekult в Инсбруке; кстати, это семейное предприятие отмечено экологическим сертификатом.
Häferlkaffee (Хеферлькаффе)
Фильтр-кофе в хеферле (кружке) с большим количеством молока
Melange (Меланж)
50% кофе на 50% молока
Венский меланж
Меланж со вспененным молоком
Маленький черный (или маленький мокко)
Мокко в маленькой чашке
Большой черный (или большой мокко)
Двойной мокко в чашке побольше
Verlängerter (Ферленгертер, он же американо)
Маленький черный кофе доливается таким же количеством горячей воды
Einspänner (Айншпеннер)
Эспрессо, горячая вода и много взбитых сливок
Kapuziner (Капуцинер)
Маленький мокко, в который добавили несколько капель сливок
Franziskaner (Францисканер)
Маленький мокко, горячая вода, горячее молоко и взбитые сливки
Fiaker (Фиакр)
Большой очень сладкий мокко в бокале, который подают вместе со стопкой сливовицы или рома
Eiskaffee (Айскаффе)
Эспрессо, холодное молоко и 2 шарика ванильного мороженого
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