Зальцбург
Заснеженный город Моцарта
Река Зальцах тихо течет по городу, в то время как Зальцбург превращается в яркую зимнюю сказку. Над крышами домов на отвесных скалах Фестунгсберга величественно возвышается крепость Хоэнзальцбург. Освещенные окна кафе и ресторанов приглашают вас укрыться от холода и насладиться горячим шоколадом или глинтвейном в уютной атмосфере — вдали от суеты и шума. На Соборной площади сверкает рождественский рынок, и издалека доносятся слова „Тихая ночь! Святая ночь!" — всемирно известная рождественская песня, которая распространилась по всему миру из Зальцбурга как послание мира.
Моцарт и музыкальное наследие Зальцбурга
Зальцбург неразрывно связан с Вольфгангом Амадеем Моцартом, чьё место рождения и музыкальное творчество оставили в городе неизгладимый след. Концерты, музеи и ежегодный Моцартовский фестиваль сохраняют его наследие и делают город изюминкой для любителей музыки.
Архитектура и культура в гармонии
Идеальный симбиоз традиций и современности придает Зальцбургу его неповторимое очарование. Будучи объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, город сохраняет свою историческую сущность, в то время как смелые архитектурные импульсы ведут в настоящее. В результате получается яркое место, гармонично сочетающее в себе прошлое и настоящее и привлекающее посетителей со всего мира.
Считается, что вкуснейший десерт "Зальцбургский нокерль" символизирует три местные горы Зальцбурга.
Зальцбург со всех ракурсов
Самые интересные места
Развлечения в Зальцбурге и его окрестностях
Праздничные рынки и происхождение "Тихой ночи"
Туры
По следам семьи Трапп
Семья Трапп — неотъемлемая легенда Зальцбурга, однако многие факты про неё малоизвестны. Знаете ли вы, что в 1933 году они потеряли своё состояние, и Мария фон Трапп уволила слуг, чтобы перевезти семью в квартиру для прислуги? Её старый дом сдавался в аренду. Услышав пение её детей, один из гостей предложил им принять участие в конкурсе народной музыки. Так началось легендарное путешествие, которое превратилось в "Звуки музыки", один из самых успешных мюзиклов всех времен.
"Звуки музыки" подарили нам "Эдельвейс", "До-Ре-Ми" и "Мои любимые вещи" — классику, которая до сих пор передается из поколения в поколение. Посетители со всего мира проходят по следам фильма через Зальцбург — от дворца Леопольдскрон в стиле рококо до садов Мирабель.
Посещение Зальцбурга превращается в путешествие во времени, когда вы прогуливаетесь по городу и осматриваете места съемок фильма. Совет: закажите экскурсию "Звуки музыки" и погрузитесь в историю семьи Трапп.
Экскурсии по окрестностям
Озеро Фушль: спокойствие, заснеженные берега и чистый воздух
Исторический центр
Зальцбург, расположенный в самом сердце Европы, обязан своей известностью во всём мире несравненному очарованию своего городского облика, живописной красоте окрестностей и тому факту, что здесь в 1756 году родился Вольфганг Амадей Моцарт.
Богатство и процветание обусловлены многовековой международной торговлей солью, именуемой „белым золотом“. Доходы от торговли солью позволили князьям-архиепископам построить город, который из-за его итальянского характера, многочисленных религиозных построек и особой атмосферы был назван „Римом Севера“.
Sehenswürdigkeiten im SalzburgerLand
Главные события
Зальцбургская башня
Послушайте духовой оркестр башни на Резиденцплац.
Неделя Моцарта
Год в Зальцбурге начинается в январе с Недели Моцарта.
Цирковой фестиваль "Винтерфест"
Главное событие современного циркового искусства в Фольксгартене.
Известные люди
Произведения Моцарта и его наследие — характеристика города
Амадей Моцарт — один из самых известных композиторов в мире. Тысячи туристов ежегодно приезжают в Зальцбург, чтобы поближе познакомиться с человеком, стоящим за гением.
Erlebt Kulinarik im SalzburgerLand
Еда и напитки в Зальцбурге
Уникальные гостиницы
Информация о защите климата
Сохранение исторических зданий является выдающейся инициативой в Австрии по защите климата. Почему?
Сохранение исторических зданий помогает экономить ресурсы. Существующие здания сохраняются для того, чтобы не пришлось строить новые объекты на территории зеленых насаждений.
Охрана памятников играет важную социокультурную роль, способствуя сохранению исторических зданий. Это укрепляет региональную идентичность и обогащает культурное наследие.
Многие исторические здания изначально были построены из натуральных материалов, часто добытых в регионе. При реставрации стараются использовать те же материалы, чтобы сохранить оригинальность зданий.
Мы можем защитить существование различных видов животных и растений, а также среды их обитания. Охрана памятников — это правильный путь с экологической точки зрения.
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Ключ к безграничному обзору достопримечательностей: бесплатный вход во все достопримечательности, пользование общественным транспортом и многочисленные скидки позволяют увидеть множество мест Зальцбурга за небольшие деньги.
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Вопросы и ответы
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