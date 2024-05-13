Зальцбург
Заснеженный город Моцарта

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Зальцбург является одним из самых известных культурных городов мира. Город в стиле барокко служит местом проведения культурных мероприятий высокого уровня.

Река Зальцах тихо течет по городу, в то время как Зальцбург превращается в яркую зимнюю сказку. Над крышами домов на отвесных скалах Фестунгсберга величественно возвышается крепость Хоэнзальцбург. Освещенные окна кафе и ресторанов приглашают вас укрыться от холода и насладиться горячим шоколадом или глинтвейном в уютной атмосфере вдали от суеты и шума. На Соборной площади сверкает рождественский рынок, и издалека доносятся слова „Тихая ночь! Святая ночь!" всемирно известная рождественская песня, которая распространилась по всему миру из Зальцбурга как послание мира.

Моцарт и музыкальное наследие Зальцбурга

Зальцбург неразрывно связан с Вольфгангом Амадеем Моцартом, чьё место рождения и музыкальное творчество оставили в городе неизгладимый след. Концерты, музеи и ежегодный Моцартовский фестиваль сохраняют его наследие и делают город изюминкой для любителей музыки.

Архитектура и культура в гармонии

Идеальный симбиоз традиций и современности придает Зальцбургу его неповторимое очарование. Будучи объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, город сохраняет свою историческую сущность, в то время как смелые архитектурные импульсы ведут в настоящее. В результате получается яркое место, гармонично сочетающее в себе прошлое и настоящее и привлекающее посетителей со всего мира.

Факты о городе
Население:ок. 157 997 человек (по состоянию на 2024 год)
Столица:федеральной земли Зальцбургерланд
Площадь:65,68 км²
Высота над уровнем моря:424 м
Смотровая площадка:Капуцинерберг, Мёнхсберг и Гайсберг

Считается, что вкуснейший десерт "Зальцбургский нокерль" символизирует три местные горы Зальцбурга.

Зальцбург со всех ракурсов

Самые интересные места

По следам песни "Тихая ночь! Святая ночь!"

Крепость Хоэнзальцбург: достопримечательность города Моцарта

Оригинальный Моцарткугель: оригинал можно купить у Фюрста

Место рождения Вольфганга Амадея Моцарта

Лучший вид на церкви: кафедральный собор на Капуцинерберге

Дворец Леопольдскрон: место съемок фильма "Звуки музыки"

Аллеи Зальцбурга источают очарование и волшебство

Зальцбургские кнедлики символизируют три горы Зальцбурга

Развлечения в Зальцбурге и его окрестностях

Туры

Созерцательные адвент-туры

Увлекательные и порой неожиданные экскурсии по городу

По следам семьи Трапп

"Звуки музыки"

Семья Трапп неотъемлемая легенда Зальцбурга, однако многие факты про неё малоизвестны. Знаете ли вы, что в 1933 году они потеряли своё состояние, и Мария фон Трапп уволила слуг, чтобы перевезти семью в квартиру для прислуги? Её старый дом сдавался в аренду. Услышав пение её детей, один из гостей предложил им принять участие в конкурсе народной музыки. Так началось легендарное путешествие, которое превратилось в "Звуки музыки", один из самых успешных мюзиклов всех времен.

"Звуки музыки" подарили нам "Эдельвейс", "До-Ре-Ми" и "Мои любимые вещи" классику, которая до сих пор передается из поколения в поколение. Посетители со всего мира проходят по следам фильма через Зальцбург от дворца Леопольдскрон в стиле рококо до садов Мирабель.

Посещение Зальцбурга превращается в путешествие во времени, когда вы прогуливаетесь по городу и осматриваете места съемок фильма. Совет: закажите экскурсию "Звуки музыки" и погрузитесь в историю семьи Трапп.

Экскурсии по окрестностям

Исторический центр

Зальцбург, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО

Зальцбург, расположенный в самом сердце Европы, обязан своей известностью во всём мире несравненному очарованию своего городского облика, живописной красоте окрестностей и тому факту, что здесь в 1756 году родился Вольфганг Амадей Моцарт.

Богатство и процветание обусловлены многовековой международной торговлей солью, именуемой „белым золотом“. Доходы от торговли солью позволили князьям-архиепископам построить город, который из-за его итальянского характера, многочисленных религиозных построек и особой атмосферы был назван „Римом Севера“.

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Sehenswürdigkeiten im SalzburgerLand

Sehenswürdigkeiten SalzburgerLand

Главные события

Зальцбургская башня

21.12.2024 – 28.12.2024
Residenzplatz, Salzburg

Послушайте духовой оркестр башни на Резиденцплац.

Зальцбургская башня

Неделя Моцарта

23.01.2025 – 02.02.2025
Salzburg

Год в Зальцбурге начинается в январе с Недели Моцарта.

Неделя Моцарта

Цирковой фестиваль "Винтерфест"

27.11.2024 – 06.01.2025
Volksgarten, Salzburg

Главное событие современного циркового искусства в Фольксгартене.

Цирковой фестиваль "Винтерфест"

Новый год в Зальцбурге

29.12.2024 – 01.01.2025
Salzburg

Фейерверки, музыка и праздничная атмосфера.

Новый год в Зальцбурге

Известные люди

Произведения Моцарта и его наследие — характеристика города

Амадей Моцарт — один из самых известных композиторов в мире. Тысячи туристов ежегодно приезжают в Зальцбург, чтобы поближе познакомиться с человеком, стоящим за гением.

Вольфганг Амадей Моцарт

Зальцбургский священник Йозеф Мор

В 1818 году Йозеф Мор и Ф. X. Грубер соединили мелодию и текст песни "Тихая ночь! Святая ночь!" Песня объединяет людей через границы и языки.

Йозеф Мор

Erlebt Kulinarik im SalzburgerLand

Erlebt Genuss im SalzburgerLand

Еда и напитки в Зальцбурге

Erste Ess-Klasse: Die besten Restaurants im SalzburgerLand

Пивной город с 11 пивоварнями

Уникальные гостиницы

Артотель "Голубой гусь"

Отель Золотой олень

Отель Захер Зальцбург

Информация о защите климата

Охрана памятников — синоним устойчивости

Сохранение исторических зданий является выдающейся инициативой в Австрии по защите климата. Почему?

  • Сохранение исторических зданий помогает экономить ресурсы. Существующие здания сохраняются для того, чтобы не пришлось строить новые объекты на территории зеленых насаждений.

  • Охрана памятников играет важную социокультурную роль, способствуя сохранению исторических зданий. Это укрепляет региональную идентичность и обогащает культурное наследие.

  • Многие исторические здания изначально были построены из натуральных материалов, часто добытых в регионе. При реставрации стараются использовать те же материалы, чтобы сохранить оригинальность зданий.

  • Мы можем защитить существование различных видов животных и растений, а также среды их обитания. Охрана памятников это правильный путь с экологической точки зрения.

Наслаждайтесь Зальцбургом мобильно

"Зальцбургская карта"

Ключ к безграничному обзору достопримечательностей: бесплатный вход во все достопримечательности, пользование общественным транспортом и многочисленные скидки позволяют увидеть множество мест Зальцбурга за небольшие деньги.

С помощью Salzburg Card вы сможете насладиться городом в полной мере. Помимо бесплатного посещения самых популярных достопримечательностей, таких как крепость Хоэнзальцбург, место рождения Моцарта или Дом-Квартира, карта также предлагает бесплатный проезд на общественном транспорте. Дополнительные скидки на экскурсии, концерты и развлекательные мероприятия делают её незаменимым спутником любого пребывания в Зальцбурге. Это удобный и недорогой способ познакомиться с городом.

Обзор всех преимуществ

Вопросы и ответы

  • Крепость Хоэнзальцбург

  • Место рождения Моцарта

  • Сады Мирабелл

  • Зальцбургский собор

  • Гетрайдегассе

  • Дворец Хелльбрунн

  • Площадь Резиденции

  • Мир пивоварни Штигль

  • Музей современного искусства

  • Зальцбургский рождественский рынок

Зальцбург предлагает прекрасное сочетание отдыха на природе, культуры и праздничной атмосферы зимой.

  • Посетите рождественские рынки

  • Зальцбургское пение адвента

  • Катание на коньках

  • Катание на тобоггане

  • Зимние походы

  • Дворец Хелльбрунн

  • Крепость Хоэнзальцбург

  • Классические экскурсии по городу

  • Культурные события, такие как концерты, оперы и театральные представления, например, в Моцартеуме или Зальцбургском государственном театре

Адвентские рынки предлагают широкий ассортимент товаров, от традиционных поделок до современных рождественских изделий, и создают ни с чем не сравнимую атмосферу в преддверии Рождества.

  • Зальцбургский рождественский рынок на Домской и Резиденцплац

  • Магия Адвента в Хелльбрунне

  • Звездный адвент-маркет и зимняя гостиная

  • Адвент-маркет на Мирабельплац

  • Адвент-рынок в Штигль-Браувельт

Зальцбургская карта это бесплатный вход во все достопримечательности, пользование общественным транспортом и множество скидок. Всё это позволяет посетить много мест в Зальцбурге за небольшие деньги.

Для спокойного, насыщенного культурой отдыха идеально подойдут два-три дня, в зависимости от того, насколько интенсивно вы хотите осмотреть достопримечательности.

Экскурсия по крепости Хоэнзальцбург обычно занимает от 1,5 до 2 часов, в зависимости от ваших интересов и темпа. Если вы хотите не спеша ознакомиться с деталями и историей крепости, то можете задержаться подольше, особенно на одной из экскурсий с гидом, которые длятся от 30 до 75 минут.

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