Зальцбург является одним из самых известных культурных городов мира. Город в стиле барокко служит местом проведения культурных мероприятий высокого уровня.

Река Зальцах тихо течет по городу, в то время как Зальцбург превращается в яркую зимнюю сказку. Над крышами домов на отвесных скалах Фестунгсберга величественно возвышается крепость Хоэнзальцбург. Освещенные окна кафе и ресторанов приглашают вас укрыться от холода и насладиться горячим шоколадом или глинтвейном в уютной атмосфере — вдали от суеты и шума. На Соборной площади сверкает рождественский рынок, и издалека доносятся слова „Тихая ночь! Святая ночь!" — всемирно известная рождественская песня, которая распространилась по всему миру из Зальцбурга как послание мира.

Моцарт и музыкальное наследие Зальцбурга

Зальцбург неразрывно связан с Вольфгангом Амадеем Моцартом, чьё место рождения и музыкальное творчество оставили в городе неизгладимый след. Концерты, музеи и ежегодный Моцартовский фестиваль сохраняют его наследие и делают город изюминкой для любителей музыки.

Архитектура и культура в гармонии

Идеальный симбиоз традиций и современности придает Зальцбургу его неповторимое очарование. Будучи объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, город сохраняет свою историческую сущность, в то время как смелые архитектурные импульсы ведут в настоящее. В результате получается яркое место, гармонично сочетающее в себе прошлое и настоящее и привлекающее посетителей со всего мира.