Самые красивые достопримечательности Бургенланда
Искусство, культура и увлекательная история
Бургенланд — настоящая жемчужина, богатая незабываемыми местами, которые стоит посетить. В городе Айзенштадте возвышается великолепный замок Эстерхази, некогда резиденция аристократического рода Эстерхази. Отсюда открывается вид на город с богатой историей, культурные достопримечательности которого были во многом сформированы композитором Йозефом Гайдном. Его дом, Дом-музей Гайдна, хранит музыкальное наследие региона. Элегантные залы замка, особенно знаменитый Гайднзааль, свидетельствуют о славном прошлом и подчеркивают культурное разнообразие Бургенланда.
На солнечной стороне: культура, вино и морской бриз в Бургенланде!
При описании Бургенланда на ум приходят сначала многочисленные замки и крепости, затем, конечно, идиллические виноградники с их уютными подвальными аллеями и, наконец, прекрасный климат с его более чем 300 солнечными днями. Самая восточная часть Австрии немного отличается климатом, но в среднем здесь теплее, чем в остальной части страны. Конечно, это влияет и на ландшафт: степной ландшафт вокруг озера Нойзидлер уникален по своей растительности в национальном масштабе, это регион национального парка и находится под особой охраной ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.
Столица Айзенштадт
Столица федеральной земли — город Айзенштадт, находится всего в 60 километрах от Вены. Старый центр города состоит в основном из пешеходной зоны, где вы можете насладиться тихой прогулкой. На симпатичных улочках вы всегда обнаружите маленькие милые пабы и магазинчики.
Главной достопримечательностью города является дворец Эстерхази, расположенный в центре. Композитор Йозеф Гайдн (1732-1809) жил здесь и сочинял для семье Эстерхази. Поэтому Айзенштадт часто называют Гайднштадтом — отчасти в память о его великом музыкальном наследии, а отчасти в связи с ежегодным фестивалем "HERBSTGOLD", который объединяет Гайдна и разнообразную музыку.
По следам Йозефа Гайдна
В течение трех десятилетий Йозеф Гайдн жил, сочинял и исполнял музыку при дворе Эстерхазов в Айзенштадте, вдали от больших городов того времени. Его музыкальный талант был обнаружен ещё в детстве, и его способности как хориста поощрялись. В соседней Вене он получал уроки пения, игры на фортепиано и скрипке. в 1761 году он занял должность заместителя капельмейстера в семье Эстерхази, а затем остался преданным слугой аристократа.
Сегодня Йозеф Гайдн известен во всем мире как мастер венской классической музыки и наиболее известен своими симфониями и струнными квартетами. Если вы хотите пройти по его следам, в Айзенштадте вы найдете множество оригинальных мест, включая церковь Гайдна с последним пристанищем великого музыкального гения, его рабочий дворец Эстерхази и его бывший дом — Дом Гайдна.
Концерты, фестивали и барочное великолепие
В зале, где впервые были исполнены произведения Гайдна, до сих пор проводятся концерты. Зал Гайдна до сих пор считается одним из лучших концертных залов в мире благодаря своей акустике. Украшенный богатыми фресками, он является центральной частью дворца и центральным местом проведения фестиваля "HERBSTGOLD", который привлекает в Айзенштадт любителей классической музыки со всего мира.
Другие достопримечательности города Айзенштадт
Замок Эстерхази
Готический замок, который семья Эстерхази сделала центром придворной жизни, и сегодня является местом культурной жизни.
Зал Гайдна
Во дворце Эстерхази мелодии композитора Йозефа Гайдна можно услышать в Гайдновском зале под великолепными потолочными фресками на торжественных мероприятиях и концертах.
Провинциальный музей Бургенланда
Здесь гости могут погрузиться в историю Бургенланда. Здесь можно вновь пережить падение железного занавеса и открытие Центральной Европы.
Провинциальная галерея Бургенланда
Для тех, кто любит менять свои взгляды. Современное и актуальное искусство задает новый тон: изобразительное искусство, инсталляции, медиа-арт.
Дом Гайдна
В барочном доме Гайдна, где композитор жил и работал, посетители могут погрузиться в мир гения.
Церковь Гайдна (Бергкирхе)
В церкви Гайдна, где тот когда-то давал органные концерты, под северной башней находится его мавзолей, построенный Паулем Эстерхази.
Замки и дворцы в Бургенланде
Замок Форхтенштейн
В Замке Форхтенштайн посетители могут поближе познакомиться с историей Средневековья. Во время экскурсии по исторической палате искусств и диковинок, а также оружейной палате, вы узнаете для себя несколько довольно неожиданных деталей. Особенно впечатляют уникальные настенные росписи, рассказывающие увлекательные сюжеты из истории рода Эстерхази.
Позднесредневековый замок является одним из самых популярных мест для экскурсий в Бургенланде и имеет удачное расположение у подножия гор Розалия.
В полнолуние ночной сторож Франциск Фабианкович, бывший наблюдатель замка, в свете мерцающих фонарей рассказывает о сражениях, знаменитых личностях, историях и анекдотах.
Напротив замка находится зоопарк рептилий Форхтенштейна. Здесь вас ждет увлекательный мир экзотических животных — включая змей, ящериц и крокодилов. Во время сеансов кормления вы сможете познакомиться с жизнью рептилий и получить информацию о защите этих очаровательных животных. Как для семейного отдыха, так и для любителей животных, посещение этого места гарантированно станет незабываемым и полным открытий.
Замки и дворцы — характерная черта австрийского пейзажа, они особенно очаровывают своими старинными стенами, башнями и крепостными сооружениями.
Извилистые коридоры и романтические сады открывают множество тайн о прошедших временах и рассказывают о долгой культурной истории Австрии.
Есть все основания для того, чтобы окунуться в эту особую атмосферу ночью: австрийские отели-замки предлагают возможность провести ночь в комнатах, построенных в старину.
Другие замки и дворцы
Замок Локенхаус
Там, где когда-то жили рыцари-тамплиеры, гости теперь проводят ночь в комнатах замка. Локенхаус — это совершенно особый опыт.
Замок Эстерхази
Один из самых красивых замков в стиле барокко находится в Айзенштадте. Княжеским капельмейстером здесь был Йозеф Гайдн.
Замок Бернштайн
Бургенланд известен своими превосходными винами: замок Бернштайн, тысячелетняя крепость, — прекрасное место для того, чтобы пропустить по бокалу и провести ночь.
Замок Хальбтурн
Эта жемчужина эпохи барокко служила летней и охотничьей резиденцией Габсбургов. Помимо винодельни, здесь также предлагается культурная программа.
Замок Шлайнинг
В замке Шлайнинг находится Музей мира. Его истоки лежат в провинциальной выставке на эту тему в 2000 году. Сегодня это первый и единственный в Австрии замок мира.
Природные впечатления в Бургенланде
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО: культурный ландшафт озера Нойзидль
Уникальное в мире и достойное охраны место: крупнейшее степное озеро Центральной Европы озеро Нойзидлер и окружающий его ландшафт образуют непревзойденный природный пейзаж — с бесконечными тростниковыми поясами, солончаками и особыми животными и растениями. Спокойные деревни, фермы и замки, а также виноградники на холмах образуют уникальную 8000-летнюю мозаику культуры и природы Австрии и Венгрии.
Сердцем объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО является национальный парк Нойзидлер-Зее-Зевинкель площадью 300 квадратных километров. Здесь обитает пышная флора и фауна, которую можно встретить в альпийском, азиатском и средиземноморском регионах. На обширных пастбищах пасутся серый крупный рогатый скот и белые ослы. Здесь обитают более 340 видов птиц.
По берегам озера раскинулись живописные деревушки. Деревенские площади, гнезда аистов на дымоходах, просторные пляжи и уютные винные таверны — эти маленькие жемчужины на берегу озера позволяют отдохнуть от повседневной жизни.
Фестивали под открытым небом в Бургенланде: музыка витает в воздухе
2.000 лет назад в карьере Маргаретен на севере Бургенланда добывали песчаник. В результате получился причудливый скалистый ландшафт, напоминающий монументальную оперную декорацию - и он используется как таковой. Благодаря популярным оперным постановкам фестиваль Опера в каменоломне привлекает посетителей из года в год.
Всего в 10 километрах находится вторая музыкальная достопримечательность Бургенланда. Каждое лето здесь проходит Фестиваль на Мёрбишском озере превращает город в центр мира оперетты. Шедевры классической оперетты исполняются на фоне уникальной природы на одной из самых больших и красивых открытых сцен в Европе.
Другие достопримечательности природы
Смотровая площадка в пропасть
Те, кто поднимается по ступеням, вознаграждаются видом на птичий мир. Сверху открывается вид на обширный ландшафт во всей его красоте и разнообразии.
Ланге Лакке
Пастбища у хижины — одни из старейших лугов в Австрии, с них открываются впечатляющие виды, и вы сможете познакомиться с флорой и фауной.
Винная культура и винная архитектура
Пути к вину в Бургенланде ведут, с одной стороны, к уютным улочкам с традиционными домами виноделов, а с другой — к современной винной архитектуре с инновационными выставочными залами и дегустационными комнатами. Рай для любителей вина. Такое разнообразие атмосферы отражается и в бокале. Под влиянием жаркого континентального паннонского климата в самой восточной провинции страны производят не только сложные белые вина, но и исключительные сладкие вина, а также одни из самых насыщенных красных вин в Австрии. Самым оригинальным сортом является ухудлер. Этот сорт винограда созревает на склонах южного Бургенланда и является особым культурным достоянием и визитной карточкой региона. Он обладает прекрасным ягодным вкусом — похожим на вкус клубники или малины.
Современный культ выращивания среди виноградарей Бургенланда
Молодое поколение виноделов после долгих лет обучения и путешествий по винодельческим регионам мира решило создать здесь, в Бургенланде, нечто новое. Они переняли дело своих отцов и установили новые стандарты качества — не только в виноделии, но и в архитектуре.
Одним из первых был Лео Хиллингер, который в 2001 году построил свой футуристический выставочный зал по проекту архитекторов в Йойсе на озере Нойзидль, вызвав, помимо прочего, бум современного строительства. Тогда, как и сейчас, его целью было сделать прозрачной историю производства вина от виноградника до винного погреба и вдохновить любителей вина в прекрасно оформленных дегустационных залах.
С тех пор прошло несколько лет, но бургенландские виноградари по-прежнему уверенно идут по своему пути. Они обеспечивают современный облик своих виноделен — с приверженностью традициям, но в сочетании с современной эстетикой.
Жизнь в Келлерштокле
Около 40 келлерштоклов предлагаются для ночлега в винодельческих районах южного Бургенланда. В Австрии под термином "келлерштокль" подразумеваются прессхойзеры, винодельни и другие здания, используемые в сельскохозяйственных целях. Они были с любовью отреставрированы и теперь сдаются в аренду как жилье.
Келлерштокль обычно строились на склоне над погребом, вырытым глубоко в горе. В прошлом они использовались для хранения оборудования и в качестве комнаты отдыха для работников виноградника. Название происходит от названия погреба. На вершине погреба обычно возводили простой этаж, используя дерево и камни, найденные на месте. Келлерштокль состоял из одной комнаты и использовался для сна, когда работа на винограднике или в погребе затягивалась. Продукты сушили и хранили под крышей.
Самые красивые погребные аллеи Бургенланда
Подвальный переулок Ксатерберга
В этот скрытый от посторонних глаз винодельческий регион ведет только одна дорога через Кохфидиш, поэтому советуем его тем, кто ищет тишины и покоя.
Район винных погребов Хайлигенбрунн
Где вкуснее всего "ухудлер": конечно же, в районе погребов — почти полностью сохранившегося ансамбля винных погребов XVIII века!
Экскурсионные направления в сельскую жизнь прошлых лет
Откройте для себя жизнь ушедших времен и узнайте, как в музеях под открытым небом оживают традиционные ремесла и региональные обычаи. На любовно сохраненных фермах и в старых мастерских вы сможете погрузиться в историю культуры и воочию увидеть старинные технологии. Здесь природа и история сливаются воедино, превращаясь в захватывающий опыт для молодых и старых. Живописные окрестности и интерактивные исследования делают путешествие в прошлое идеальной семейной прогулкой, полной вдохновения и открытий.
Музеи под открытым небом в Бургенланде
Музей под открытым небом в Бад-Татцманнсдорфе
Типичные для южного Бургенланда фермерские дома, часто ещё соломенные, были с любовью восстановлены и рассказывают истории из прошедших времен.
Музей под открытым небом в Герсдорфе
В музейном ансамбле под открытым небом в Герерсдорфе вы сможете ощутить и понять сельскую Бургенландию XVIII и XIX веков всеми органами чувств.
Советы по защите климата
Озера являются важной средой обитания для животных и растений. Мы соблюдаем охранные зоны.
Для купания мы используем только разрешенные участки берега.
Мы не оставляем после себя мусор.
Мы не используем озеро в качестве туалета.
Мы не кормим рыб и водоплавающих птиц. Остатки пищи приводят к избытку питательных веществ.
Перед купанием нужно дать крему для загара хорошо впитаться. Иначе масляная пленка загрязнит поверхность воды.
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