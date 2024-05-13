Самые красивые достопримечательности Бургенланда

Историческая жемчужина с музыкальной душой Столица Айзенштадт

Столица федеральной земли — город Айзенштадт, находится всего в 60 километрах от Вены. Старый центр города состоит в основном из пешеходной зоны, где вы можете насладиться тихой прогулкой. На симпатичных улочках вы всегда обнаружите маленькие милые пабы и магазинчики.

Главной достопримечательностью города является дворец Эстерхази, расположенный в центре. Композитор Йозеф Гайдн (1732-1809) жил здесь и сочинял для семье Эстерхази. Поэтому Айзенштадт часто называют Гайднштадтом — отчасти в память о его великом музыкальном наследии, а отчасти в связи с ежегодным фестивалем "HERBSTGOLD", который объединяет Гайдна и разнообразную музыку.

По следам Йозефа Гайдна

В течение трех десятилетий Йозеф Гайдн жил, сочинял и исполнял музыку при дворе Эстерхазов в Айзенштадте, вдали от больших городов того времени. Его музыкальный талант был обнаружен ещё в детстве, и его способности как хориста поощрялись. В соседней Вене он получал уроки пения, игры на фортепиано и скрипке. в 1761 году он занял должность заместителя капельмейстера в семье Эстерхази, а затем остался преданным слугой аристократа.

Сегодня Йозеф Гайдн известен во всем мире как мастер венской классической музыки и наиболее известен своими симфониями и струнными квартетами. Если вы хотите пройти по его следам, в Айзенштадте вы найдете множество оригинальных мест, включая церковь Гайдна с последним пристанищем великого музыкального гения, его рабочий дворец Эстерхази и его бывший дом — Дом Гайдна.