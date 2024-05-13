Самые красивые достопримечательности Штирии
Художественные сокровища: современные и созерцательные
Высокая культура встречает вас в столице земли в городе Грац, в винодельческих регионах и даже в Альпах: аббатство Адмонт с крупнейшей в мире монастырской библиотекой является жемчужиной национального парка Гезойзе, базилика в Мариацелле, популярное место паломничества с роскошным высоким алтарем, выходит окнами на Предальпы Верхней Штирии. Романтический садовый замок Герберштайн спрятан в лесу природного заповедника Файстрицталь. Окруженный виноградниками и фруктовыми садами, замок Штайнц является резиденцией Штирийского охотничьего музея.
От гор к вину и шоколаду
Гора Дахштайн высотой 2995 метров является самой высокой горой в Штирии и находится в пределах досягаемости, чтобы окунуться в ледниковый мир Дахштайн. А из могучего Ригерсбурга открывается вид на всю Восточную Штирию с ее лесами и виноградниками. Расположенный у подножия замка Шоколадный театр Йозефа Зоттера приглашает вас на дегустацию шоколада от какао-бобов до готовой плитки.
Столица Грац
Город Грац выбрал инновационный архитектурный подход к стеклу, бетону и стали. Основная структура музея, галереи современного искусства Кунстхауса имеет гармоничную круглую форму. Как голубой пузырь с иллюминаторами, современный музей приютился на черепичных крышах Старого города Граца. Через один из них вы увидите часовую башню, которая возвышается над городом на Шлоссберге. За домом искусств скрывается район Лендфиртель, место сбора творческих коллективов. Муринзель, стальная конструкция посреди реки, производит сильное впечатление. Искусство под открытым небом прочно укоренилось в парке скульптур.
В столице кулинарии Граце круглый год проводятся кулинарные мероприятия. От "Фестиваля трюфелей" до кулинарных экскурсий по городу.
Достопримечательности города Грац
Дом искусств Граца
Музей современного искусства жители Граца ласково называют "Дружелюбным пришельцем". Голубой пузырь в центре возвышается над старым городом.
Шлоссберг и часовая башня в Граце
Исторический центр города, Шлоссберг — точка встречи над крышами Граца. По Шлоссбергбану можно легко добраться до вершины, где находится часовая башня.
Лендфиртель
Грац более чем оправдывает свою репутацию "города дизайна". Творческий квартал — прекрасное место для поиска необычных товаров и посиделок в кафе.
Остров Мюр
Удивительный вид на город: раковина с кафе и амфитеатром плавает посреди реки, соединяющая два берега Мюр двумя пешеходными мостами.
Замки, дворцы и аббатства в Штирии
Ригерсбург: знакомство с замком
На протяжении многих веков Ригерсбург, расположенный на вулканической скале высоко над холмами Восточной Штирии, считался неприступным и до сих пор захватывает дух своим внушительным видом.
В замке Ригерсбург проходят две выставки: в Музее ведьм представлена одна из самых мрачных глав европейской истории с акцентом на Штирию. Выставка в Музее замка предлагает путешествие в историю XVII века. Здесь представлены две женские судьбы во времена турецких войн, подневольного труда и колдовства, а также барочной радости жизни и фестивальной культуры.
Юго-восточная Штирия также известна как земля термальных источников и вулканов. Помимо великолепных замков и дворцов, окунитесь в бурлящие источники и попробуйте свежее, фруктовое и ароматное вино в винных тавернах!
Другие замки, дворцы и аббатства
Дворец Эггенберг — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Семья Эггенберг оказала влияние на развитие Штирии в XVII веке. Построив замок с 24 парадными комнатами, они фактически создали памятник своему влиянию.
Аббатство Адмонт
Жемчужина барокко сочетается с современным искусством: библиотека с 70 000 отреставрированных книг и большой современный музей — главные достопримечательности монастыря.
Замок Штайнц
Удивительное место посреди природы: здесь находятся Музей охоты, Сельскохозяйственный музей и Музей эрцгерцога Иоганна.
Замок Герберштайн с зоопарком
Архитектурные стили готики, ренессанса и барокко и великолепные сады создают архитектурный синтез искусств.
Базилика Мариацелль
Город Мариацелль — важное место паломничества. Здесь стоит увидеть главный алтарь в стиле барокко и статую "Колокольной Мадонны", вырезанную из липы.
Природные впечатления в Штирии
Мир ледника Дахштайн
На высоте 2 995 метров Дахштайн является самой высокой горой в Штирии. Поднимитесь вверх на желтых панорамных гондолах в Мир ледника Дахштайн. Вы почувствуете настоящий трепет, пересекая подвесной мост, спускаясь по 14 лестницам в никуда и входя на панорамную платформу Sky Walk. Здесь вы чувствуете себя возвышенно, как горный массив Дахштайн, и в то же время свободно, как ветер, и близко к небу, глядя на горные хребты над долиной Эннс.
В случае шторма и ухудшения видимости Ледовый дворец обеспечит укрытие внутри ледника Дахштайн.
Поприветствуйте горный мир на восходе солнца или полюбуйтесь огненным сиянием горных хребтов на закате. Ресторан на леднике предлагает уютную атмосферу, в которой можно насладиться природным зрелищем.
Аттракционы на леднике Дахштайн
Подвесной мост
Переход через мост может оказаться испытанием на смелость. Однако высокие перила и стальные тросы обеспечивают безопасность в воздухе.
"Лестница в никуда"
Добравшись до другого конца подвесного моста, вы сможете попасть на "Лестницу в никуда", которая подарит вам уникальное ощущение свободного парения в воздухе.
Sky Walk
Смотровая площадка из стали и стекла гарантирует захватывающий вид на Хоэ Тауэрн на высоте 2 700 метров.
Аттракционы для семей
Мир впечатлений от Цоттер: шоколадная мануфактура
Йозеф Цоттер экспериментирует с шоколадом, приготовленным вручную, и необычными вкусовыми сочетаниями. После марципана из тыквенных семечек появился конопляный мокко, а вскоре и Zotter World of Experience, с помощью которого художник вкуса создал целую империю наслаждения.
bean to bar шоколад, органический
Шоколад обрабатывается непосредственно из какао-бобов.
Театр шоколадного цеха
Здесь можно увидеть, как изготавливается шоколад, и попробовать продукты на закусочных станциях.
Бар MiXing
Вы можете собрать свой любимый шоколад из широкого ассортимента ингредиентов, форм и начинок.
Магазин шоколада
В магазине вы найдете более 400 видов шоколада, пралине и питьевой шоколад прямо с фабрики.
Другие экскурсионные направления для детей
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Приключение в Эрцберге
Чтобы поближе познакомиться с дневным строительством, закажите экскурсию на грузовике мощностью 1217 лошадиных сил или пройдите по шахте, ведущей через лабиринт туннелей.
Защите климата: День памятника
Именно поэтому сохранение исторических зданий является в Австрии выдающейся инициативой по защите климата. Сохранение памятников позволяет экономить ресурсы, предотвращает засорение ценных зеленых насаждений, защищает животных и растения и играет важную социально-культурную роль.
Памятники вперед! Сохраняя прошлое для завтрашнего дня и тем самым защищая окружающую среду: сохранение памятников — это, пожалуй, антитеза нашему стремительному времени. Его чествуют в День памятника, 29 сентября, в рамках общеевропейской инициативы Дни европейского наследия. По всей Австрии около 300 зданий, внесенных в списки культурного наследия бесплатно открывают свои двери, а специальные программы знакомят с культурным наследием Австрии. Многие места хорошо связаны с железнодорожной сетью ÖBB, что позволяет организовать поездку в качестве вклада в защиту климата.
В этом году день проходит под названием HAND//WERK thought+made
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