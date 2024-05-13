Самые красивые достопримечательности Штирии

Штирия известна как "зеленое сердце Австрии": её природа и сокровища искусства, а также приятный образ жизни штирийцев заставят вас влюбиться в этот регион.

Художественные сокровища: современные и созерцательные

Высокая культура встречает вас в столице земли в городе Грац, в винодельческих регионах и даже в Альпах: аббатство Адмонт с крупнейшей в мире монастырской библиотекой является жемчужиной национального парка Гезойзе, базилика в Мариацелле, популярное место паломничества с роскошным высоким алтарем, выходит окнами на Предальпы Верхней Штирии. Романтический садовый замок Герберштайн спрятан в лесу природного заповедника Файстрицталь. Окруженный виноградниками и фруктовыми садами, замок Штайнц является резиденцией Штирийского охотничьего музея.

От гор к вину и шоколаду

Гора Дахштайн высотой 2995 метров является самой высокой горой в Штирии и находится в пределах досягаемости, чтобы окунуться в ледниковый мир Дахштайн. А из могучего Ригерсбурга открывается вид на всю Восточную Штирию с ее лесами и виноградниками. Расположенный у подножия замка Шоколадный театр Йозефа Зоттера приглашает вас на дегустацию шоколада от какао-бобов до готовой плитки.