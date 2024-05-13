Темное тыквенное масло из Штирии, пикантный горный сыр из Форарльберга, сочный бекон из Тироля: в каждом регионе есть свои кулинарные сокровища.

Земля как сокровищница

Ландшафты Австрии столь же разнообразны, как и дары природы, что растут здесь повсюду: на фруктовых деревьях, овощных грядках, горных пастбищах и вдоль рек. С богатых питательными веществами, плодородных и хорошо продуваемых почв затем сходят высококачественные продукты питания. И люди, которые их выращивают, облагораживают, а затем собирают урожай — относятся к ним как к маленьким сокровищам. Так здесь обстоит дело.

Высокий процент биопродуктов, которые выращиваются, производятся и перерабатываются по всей стране, поражает воображение — от сыра до хлеба и вина. Австрия — один из ведущих европейских производителей органической продукции. Такие продукты не только вкуснее, но и полезнее для природы: ведь сохраняются старые семена и редкие породы животных. Да здравствует разнообразие!

Разнообразие отражается и в кулинарных блюдах, которыми Австрия славится далеко за пределами своих границ. Об этом мы и хотим поговорить.