Кулинарные изыски Австрии

Темное тыквенное масло из Штирии, пикантный горный сыр из Форарльберга, сочный бекон из Тироля: в каждом регионе есть свои кулинарные сокровища.

Земля как сокровищница

Ландшафты Австрии столь же разнообразны, как и дары природы, что растут здесь повсюду: на фруктовых деревьях, овощных грядках, горных пастбищах и вдоль рек. С богатых питательными веществами, плодородных и хорошо продуваемых почв затем сходят высококачественные продукты питания. И люди, которые их выращивают, облагораживают, а затем собирают урожай относятся к ним как к маленьким сокровищам. Так здесь обстоит дело.

Высокий процент биопродуктов, которые выращиваются, производятся и перерабатываются по всей стране, поражает воображение от сыра до хлеба и вина. Австрия один из ведущих европейских производителей органической продукции. Такие продукты не только вкуснее, но и полезнее для природы: ведь сохраняются старые семена и редкие породы животных. Да здравствует разнообразие!

Разнообразие отражается и в кулинарных блюдах, которыми Австрия славится далеко за пределами своих границ. Об этом мы и хотим поговорить.

Из Альп и с горных пастбищ: сырные деликатесы

Пышные альпийские луга, спокойствие и свежий воздух: в горных районах Австрии коровы в экологической среде. Из их молока фермеры производят лучшего качества сыры, вкус которых будет напоминать вам об Альпах.

Больше, чем удовольствие

Впечатления от сыра в Австрии

Кислый сыр, известный на диалекте как "Сура кис" является фирменным блюдом Монтафона с давними традициями. Если вы хотите сами приготовить этот особый сыр, то можете сделать это в Монтафонской сыроварне в Шрунсе. В Вальдфиртеле так называемые "сыроделы" готовят разнообразные фирменные сыры и закуски. В заведении "Мир сыроделов" посетители могут осмотреть сыроварню с экскурсией.
От одной альпийской сыроварни к другой: по следам старых обычаев, связанных с альпийским сыром Гайлталер гости отправляются по сырной тропе Гайльталя в Каринтии.
Если вы хотите познакомиться с многогранной сырной картой Зальцбургерланда, то "Тропа удовольствий для любителей сыра" это подходящий выбор. Долина Гроссарль славится традиционным деликатесом "сауакас". Вы можете отведать его прямо в горных хижинах долины. Аббатство Шлирбах в Верхней Австрии, выполненное в стиле барокко, также стоит посетить не в последнюю очередь из-за органической сыроварни, где вы сможете отведать сырные деликатесы во время экскурсии.

С пастбища в степь: ветчина, бекон и колбасы

Соль, огонь, воздух и специи необходимы для сохранения мяса путем вяления, сушки или копчения. Это ремесло, которым мы занимаемся с особой тщательностью.

Ветчина Вулкано

Сочная ветчина Вулькано — одна из лучших в мире. На семейной ферме уделяется большое внимание благополучию животных.

Мануфактура по про ветчины Вулкано

Бекон из долины Гайльталь

Отель Шлосс Лерхенхоф является одним из 17 сертифицированных производителей охраняемого по происхождению шпика из гайлталя, который считается фирменным блюдом Слоу Фуд.

Слоу Фуд Тревел Шлосс Лерхенхоф

Хенкеле по-восточнотирольски

Хенкеле — это высушенный на воздухе изысканный кусок мяса из говядины, дичи или баранины из коптильни, рецепт которого восходит к XVIII веку.

Мясная лавка Мюльштеттера

Иннвиертлер Сюрспек

Этот белоснежный деликатес имеет долгую историю. Бекон либо тонко нарезается на хлеб, либо является важнейшим ингредиентом кнедликов с беконом в Иннвиертлер.

Регион гурманов Иннвиертлер Сурспек

Лунгау Грайльхоф

Бекон, сосиски, молодая говядина, свежая дичь и другие дом про орг качества предлагаются на ферме Грайльхоф в Зальцбургерланде на высоте 1 024 метра над уровнем моря.

Органические продукты из Грайльхофа

Свинина и говядина

Деликатесы из Бургенланда

Редкий деликатес из региона Зеевинкель в Бургенланде свинья мангалица, одна из старейших пород свиней в Европе. У нее шерстяной покров, она довольно жирная, поэтому бекон и сало очевидные способы её переработки, но при этом в ней относительно мало холестерина. Вкус нежного, сочного мяса напоминает вкус дикого кабана. Поскольку шерстистая свинья любит зарываться в землю, её также используют для обработки полей и садов или для органического восстановления лесной почвы.

В национальном парке Нойзидлер-Зее-Зевинкель, напротив, обитает серый степной крупный рогатый скот. Стадо пасет всё, что возможно, и тем самым препятствует росту тростника. Это делает регион одним из самых биоразнообразных в Европе. Мясо трудолюбивого степного скота перерабатывается в деликатесы. Особенно рекомендуются колбаски из национального парка, например, в мясной лавке Карло.

Рыба из Зальцбургерланда

Блюнтаузайблинг из долины Блюнтауталь в Голлинге

Сиги Шаттейнер десятилетиями разводил пресноводную рыбу в долине Блюнтауталь в Голлинге в чистейшей родниковой воде: гольца, форели, осетровых. Голец Блантаутальский, который, в частности, готовит шеф-повар Андреас Деллерер, пионер креативной альпийской кухни, по-прежнему остается фирменным блюдом из пруда.

За разведение рыбы теперь отвечает следующее поколение дуэт Франца Реттенбахера и Александра Грубера. Что делает мясо рыбы таким бесподобным, так это сочетание холодной воды (максимум 10 градусов!) и высокой скорости течения. Для того чтобы рыба могла делать здесь круги, ей необходимы хорошие мышцы. А это сказывается на качестве мяса.

Польза от озер, ручьев и прудов

От гольца и озерной форели до альпийских креветок: в водоемах Австрии водится множество рыб. Деликатесы из воды лучше всего отведать в избранных трактирах и ресторанах, которые посвятили себя их изысканному приготовлению.

Свежая рыба Мичи

Горные гольцы медленно растут и плавают в родниковой воде в природном парке Мюрцер-Оберланд. Они бывают маринованными, копченными и свежими.

Свежая рыба Мичи

Аусзеерский голец

С 2018 года рыболовство Ausseerland занимается разведением гольца и форели из Грундльзее в пресной родниковой воде с использованием современных методов.

Рыбное хозяйство Аусзеерланда

Голец Терияки

Отведайте свежую рыбу в штирийском заповеднике Одензее: голец терияки, запеченный в Зальцштайне, или голец Мюллерин, запеченный в топленом масле.

Наслаждение в трактире Кольрёзерх

Рыба из озера Фушль

Рыболовство на озере Фушльзее уже несколько десятилетий предлагает экологически чистые рыбные деликатесы. Отведайте свежекопченую рыбу в Фишерштюбере или на берегу озера.

Рыбное хозяйство Шлосс Фушль

Опыт ловли рыбы

"Медленная дегустация рыбы" из Лаванталя: экскурсия с дегустацией рыбы в Фишерии. Приветственный напиток, экскурсия по замку Лихтенграбен и знакомство с рыбоводством.

Замок Лихтенграбен

Органическая рыба Марк Мёсмер

Пионеры эко-рыбоводства. "От рыбного пруда в Вальдфи до еженедельного рынка в Вене мы предлагаем высочайшее качество и свежесть благодаря честному ручному труду".

Органическая рыба

Рыбная кухня от шеф-повара, отмеченного наградами

Шеф-повар ресторана Bootshaus Лукас Нагль, удостоенный наград, знает толк в рыбной кухне. Региональные продукты из Зальцкаммергута ценятся и вдохновляют его команду.

Ресторан Bootshaus

Раки

Роберт Юнгвирт разводит в национальном парке Зеевинкель карпа и такие исчезающие виды, как раки и овцы-закель. Рыба в продаже круглый год.

Разведение рыбы и раков

Вальдфиртельский карп

Разведение карпа имеет давние традиции. Пруды, заложенные монастырями, и по сей день содержатся с соблюдением видового разнообразия.

Разведение карппа в Вальдфиртеле

С тыквенных полей и маслобоен

Черное золото: штирийское тыквенное масло

Темно-зеленое или черное по цвету, густое по консистенции, терпковато-свежее по аромату и насыщенное по вкусу: штирийское тыквенное масло — это уникальный деликатес во всем мире, и его название защищено по всей Европе. Ореховый аромат подчеркивает не только супы, салаты и мясные блюда, но и сыры, а также десерты, такие как парфе, суфле и ванильное мороженое.

Традиционный процесс обжарки и прессования тыквенных семечек до сих пор не изменился на многих штирийских маслобойнях. Благодаря бережной обработке тыквенное масло обладает оздоровительным и лечебным эффектом доказано, что содержащиеся в нем витамины и минералы предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, оказывают детоксикационное действие и укрепляют иммунную систему. "Черное золото" обрабатывается с особой тщательностью на традиционных маслобойнях Фандлер, Ауэр, Бирнстингль, а также в фирмах Пельцманн и Штайркрафт (Fandler, Auer, Birnstingl, Pelzmann, Steirerkraft). Имена, которые на протяжении десятилетий означают высокое качество.

Сладкие, круглые и сочные

Потрясающие абрикосы из Вахау

Абрикосы особенно хорошо растут в регионе Вахау, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Климат здесь мягкий, почва хорошая, и около 180 фермеров, выращивающих абрикосы, заботятся о маленьких круглых плодах, как о своих собственных детях. Вкус старых сортов настолько изыскан, что абрикос из вахау даже стал зарегистрированным наименованием места происхождения.

Когда в июле плоды созревают, быстро проводится сбор абрикосов, при условии, что не было никаких погодных аномалий, таких как град или поздние заморозки, потому что маленькие плоды этого совсем не любят. После сбора урожая их разливают по банкам, в том числе в качестве фруктового, сливочного джема. Или как горячую начинку в сладких абрикосовых кнедликах, которые также доступны в холодном варианте с ванильным мороженым.

Совет: Цветение абрикосов в Вахау это настоящее зрелище. С середины марта до середины апреля тысячи деревьев вдоль Дуная распускаются в бело-розовом великолепии.

Фруктовые сады и сладкие фрукты

Вишни, абрикосы, инжир, сливы и яблоки: фруктовые деревья растут в этой стране с востока на запад. Некоторые сорта культивируются уже тысячи лет.

Фрукты Шартнера

На ферме Фирлингерхоф в Шартене, Верхняя Австрия, вы можете купить вишни, абрикосы и сливы, а также соки, бренди и сидр, изготовленные из них, у семьи Хубмер.

Фирлингерхоф

Штирийское яблоко

Штирийские яблоки созревают в самом крупном регионе выращивания яблок в Австрии. Вкусовая гамма сортов варьируется от нежно-терпких до сладких и фруктовых.

Штирийское яблоко

Слива

В Тирольском Оберланде на высоте более 1000 м над у. м. находится самая высокогорная зона выращивания фруктов в Европе. Сливы отсюда используются при приготовлении бренди

Слива из Штанцер-Цветшке

Лейтабергер Эделькирше

Климатические условия северного Бургенланда идеально подходят для выращивания вишни: недалеко находится озеро Нойзидль, а почва богата питательными веществами.

Лейтабергер Эделькирше

Ферма органического инжира

Столица также может предложить немало фруктов. Например, инжир от Bio Feigenhof. Вы можете получить их прямо со двора — свежими или мелко обработанными в банке.

Ферма органического инжира

С гор, лесов и лугов: травы и специи

Чудесные душистые чайные и пряные травы растут по всей Австрии и на мануфактурах перерабатываются в деликатесы.

Травяная деревня Иршен

Каринтийская горная деревня с красочными травянистыми лугами, прохладными горными озерами и великолепными панорамными вершинами. Советуем место отдыха "Лечебный сад Альп"

Природная и травяная деревня Иршен

Ворота Солнца в Вальдфиртеле

Ворота Солнца предлагает с любовью упакованные чаи, травы и специи лучшего органического качества, а также вкусное печенье, сиропы и фруктовые спреды.

Ворота Солнца в Вальдфиртеле

Травяная мануфактура Заллманнсберг

От лаванды до иссопа: около 45 органических трав для чая и пряностей выращиваются на семейном предприятии. И перерабатываются в деликатесы — сиропы, джемы, уксус.

Травяная мануфактура

От гор к долинам

Травы чувствуют себя как дома в Австрии

Разнообразный ландшафт Австрии не только красив на вид, но и предлагает наилучшие условия для выращивания трав. Дикие травы, такие как горечавка, арника и горная мята, растут на свежем воздухе альпийских регионов. Травы выращиваются как на больших, так и на малых высотах, в том числе для приготовления гастрономических блюд.

Например, солнечный Бургенланд с его мягким климатом идеальный регион для выращивания средиземноморских трав, таких как лаванда, тимьян и розмарин. Травы и лекарственные растения также особенно хорошо растут в вулканическом регионе Штирии. В каждой провинции есть свои места обитания трав. Об этом свидетельствуют бесчисленные походы за травами, которые можно совершить от Вены до Форарльберга в поисках полыни, мяты и других растений.

Тоска по земному: Мир трав

Травы в Австрии

Удивительные региональные продукты из Австрии

От шафрана до улиток и васаби: откройте для себя продукты, выращенные и произведенные в Австрии, которые вы не ожидали здесь увидеть .

Венские улитки

Андреас Гугумак разводит улиток на ферме на юге Вены, которых вы можете отведать прямо на месте. В изысканном виде они доступны в некоторых деликатесах.

Гугумук

Грибы на кофейной гуще

В компании Hut und Stiel вкуснейшие вешенки выращиваются на почти бесконечно доступном ресурсе в таком городе, как Вена: кофейной гуще. Отличный вариант!

Грибные шляпка и ножка

1001 помидор

Фермер-органик Эрих Стековиц — император томатов: за 20 лет он вырастил более 3200 старых сортов. Его помидоры в чистом виде или в банках — культовый фаворит!

Stekovics

Мануфактура по производству чили

В Fireland Foods в Нижней Австрии можно найти свежий перец чили и продукты из него "от мягкого до адского": соусы, закуски, кетчуп и многое другое из более чем 1200 видов

Fireland Foods

Паннонский шафран

В Бургенланде, в Сафранолеуме, возрождается старая традиция: выращивание терпкого, пряного, настоящего шафрана, универсальной "королевы растений".

Сафранолеум

Васаби

"Супер растени" васаби: приятно острый, противовоспалительный и антибактериальный. Компания PhytonIQ выращивает это растение устойчивым образом на крытой ферме.

PhytonIQ

Цитрусовый сад

Более 280 видов цитрусовых, в том числе старинных сортов, произрастают в средиземноморском районе Кертнер-Шаугартен — единственном в своем роде в Австрии. Гастрономия!

Цитрусовый сад

Черный чеснок

Черный чеснок — это ферментированный, созревший естественным путем чеснок без запаха. На вкус он слегка сладковатый с оттенками ванили, карамели, бальзамика и тамаринда.

Хольцер Австрия

Зерновые и бобовые культуры

Не всегда это должна быть именно пшеница: всё больше производителей выращивают такие сорта, как киноа, кукуруза и даже рис. Бобовые также становятся все более популярными.

Бобы и киноа

Заведение Бекстеффли предлагают такие фирменные блюда, как фиолетово-черные бобы, отсортированные вручную, и настоящую штирийскую квиноа.

Фирменные блюда фермы Bäcksteffl

Семена мака в Вальдфиртеле

Семья Грессль выращивает изысканные сорта мака на своей ферме в Нижней Австрии и перерабатывает их в масла, ликеры, песто и косметические продукты. Здесь даже есть музей!

Маковая ферма Greßl

Рибельмайс

Это питательное блюдо из круглых, подрумяненных комочков манной крупы прекрасно сочетается с яблочным соусом, компотом или сыром.

Рецепт Рибель

Рис для полива

Биохофель Лейрер любит экспериментировать: они добились успеха в выращивании риса. Что там еще есть? Сладкий картофель, чечевица белуги, нут и многое другое.

Органическая ферма Leyrer

Сладости для счастья

От традиционных до экспериментальных: в Австрии расположено множество мануфактур, которые посвятили свое сердце и душу сладостям.

Оригинальный Моцарткугель

Мягкий фисташковый марципан в центре, покрытый тонкой нугой и погруженный в темную шоко глазурь: оригинал по версии Пауля Фюрста — это лакомство ручной работы с историей.

Кондитерская фабрика Fürst

Шоколад Zotter

"От боба до плитки", органический и изящный: экспериментальные творения гениального Йозефа Зоттера, приготовленные вручную, — это авангард шоколада.

Шоколад Zotter

Tiroler Edle

Изысканный шоколад с молоком благородного тирольского серого скота, который теперь редко разводят. Каждый, кто его покупает, поддерживает местное сельское хозяйство.

Tiroler Edle

Цукерльверкштатт

Конфеты, желе и леденцы ручной работы, изготовленные по старинному рецепту — это "услада для глаз": они выглядят как маленькие, красочные произведения искусства.

Цукерльверкштатт

Вопросы и ответы

К фирменным сырам Австрии относятся: альпийский и горный сыр Брегенцервальд из Форарльберга, Альпбахтальский сенной молочный сыр из Тироля, альменландский штолленкюз из Штирии или Альт-Альмкюзе из Каринтии.

Австрия известна своими типичными кулинарными продуктами, такими как сырные деликатесы, бекон, ветчина и сосиски, рыба и альпийские креветки, тыквенное масло, вахауский абрикос и другие фрукты, например, штирийское яблоко, травы и специи и шоколад.

Фирменные беконные деликатесы это слегка соленый и слегка острый шпик Гайлталь из Каринтии или белоснежный Иннвиртлер Сюр-шпек, оригинальный продукт из Верхней Австрии.

От шафрана до улиток и васаби: в Австрии также выращивают и производят особые продукты и блюда, о которых знают лишь немногие.

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