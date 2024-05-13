Откройте для себя кухню Форарльберга!
Наслаждайтесь креативным!
Креативность в природе
Когда думаешь о кухне Форарльберга, первое что приходит на ум – это сыр. Будь то пряный выдержанный альпийский и горный сыр, кремовый камамбер, местный кислый Sura Kees или мягкий свежий сыр из козьего или овечьего молока – Форарльберг заставляет сердца любителей сыра биться быстрее.
Разнообразие молочных продуктов отражается и в культурном ландшафте региона, который формируется традиционным выпасом скота летом на высокогорных пастбищах. Многовековые ремесленные традиции в сочетании с современными технологиями обработки и созревания сыра отличают высокое мастерство сыроделов Форарльберга. Сотрудничество между фермерами, местными производителями, ресторанами и отелями всегда было здесь очень тесным.
Форарльберг приглашает гостей региона отправиться по следам своей сырной культуры. Будь то на гастрономических прогулках, при посещении альпийской фермы, во время наслаждения новаторскими блюдами в отмеченных наградами ресторанах или уютных трактирах, а также на экскурсии в современные сырные погреба, где можно понаблюдать за процессом созревания сырных голов. Креативные гастрономические удовольствия в Форарльберге имеют множество граней.
Гастрономические рекомендации в Форарльберге
Звездные шеф-повара и новаторские рестораны
Креативность на кухнях Форарльберга
Что в равной степени важно всем представителям кулинарной сцены – это свежие продукты из региона и уважительное отношение к пище.
Звездный шеф-повар Вольфганг Мэтцлер
Проект FAIRkocht: в регионе Брегенцервальд Вольфганг Мэтцлер основал собственный стартап в сфере еды, где он предлагает изысканные региональные блюда в стеклянных банках.
Ресторан Mangold
Михаэль и Андреа Шварценбахер приглашают вас на ужин за бокалом вина в их отмеченный наградами ресторан на Боденском озере.
Кулинарные приключения в Форарльберге
Поездка по «Сырной дороге»
Как создается сыр в Брегенцервальде, и какой он на вкус? Эта увлекательная и живописная поездка приведет вас к многочисленным альпийским пастбищам и сыроварням.
Кулинарные прогулки
Шаг за шагом от блюда к блюду: в Брегенцервальде можно открыть для себя удивительный культурный ландшафт и изысканную кухню в горных ресторанах.
Горный завтрак с живописным видом
Завтрак на высоте 2130 метров: кислый сыр Sura Kees и другие региональные продукты подадут вам во время горного завтрака в Монтафоне.
Однажды отвергнут, а теперь популярен
Старая традиция чуть было не исчезла, если бы ее не возродили 30 лет назад. Еще кельты знали про кисло-ферментированный сыр, который здесь сокращенно называют Sura Kees. Однако у сыра не было хорошего лобби, поэтому он долгое время не пользовался популярностью. Когда-то считавшийся сыром для бедных, этот легкий сыр был заменен более жирными сырами на сычуге. Сычуг добавляется в молоко, чтобы вызвать его свертывание. Так образуется сырный сгусток. Сгусток прессуется в формы для дальнейшего созревания, в результате чего он затвердевает. Кисло-ферментированный сыр, напротив, изготавливается без сычуга.
Шеф-повара региона ценят этот сыр и добавляют его в свои блюда. Так, при смешивании молодого мягкого Sura Kees с киноа и цуккини быстро получается легкое летнее блюдо. Сочетание с беконом также не менее популярно. Хоть и не такое легкое.
Региональные блюда из Форарльберга
Кэзкнёпфле
В каждой долине Форарльберга есть свой вариант кэзкнёпфле (сырных клецок). В Клайнвальзертале их любят делать с большим количеством пряного горного сыра.
Монтафонский кислый сыр Sura Kees
Этот кисло-ферментированный сыр стал предметом гордости целой долины. В Монтафоне это одна из старейших сырных традиций Альп.
Часто задаваемые вопросы
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