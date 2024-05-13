В Каринтии, знаменитой своей медленной гастрономией, гости могут понаблюдать за работой местных фермеров и кулинаров вживую.

Медленная гастрономия вместо быстрого питания

Тот, кто путешествует по солнечной Каринтии, раскинувшемуся вдоль южной кромки Альп краю бесчисленных озер и долин, непременно встретит людей, открывших для себя истину: чтобы чем-то насладиться по-настоящему, нужно прежде всего одно – время. И, кстати, не только при дегустации шедевров местной кухни, но и при их изготовлении. Вот почему поездка в регион медленной гастрономии – в Гайльталь, Лезахталь, Гичталь или на Вайссензее – это поездка на встречу с традиционным ручным мастерством и с профессионалами, увлеченными своим делом.

Местные фермеры, повара и производители продуктов питания сообща размышляют над тем, как наиболее экологично и ответственно возделывать поля, разводить рыбу, заботиться об альпийских лугах и даже делать сыр. Добросовестно и увлеченно работают они над продукцией, которая зачастую производилась в этих местах на протяжении столетий. При этом они не только сохраняют традиционные знания, но и охотно делятся ими с гостями. Как красиво закрыть кармашек из теста и защипнуть оборочкой край пельменей-каснуделей, как испечь хлеб из теста на закваске или сбить сливочное масло на лугу – местные искусники умеют придать, казалось бы, заурядным продуктам особое очарование в составе необычных блюд. В такой свежей интерпретации они завоевывают сердца ценителей, которые в гастрономии ценят подлинность и безыскусственность.