Насладитесь кулинарией в Каринтии!
Смаковать медленно!
Медленная гастрономия вместо быстрого питания
Тот, кто путешествует по солнечной Каринтии, раскинувшемуся вдоль южной кромки Альп краю бесчисленных озер и долин, непременно встретит людей, открывших для себя истину: чтобы чем-то насладиться по-настоящему, нужно прежде всего одно – время. И, кстати, не только при дегустации шедевров местной кухни, но и при их изготовлении. Вот почему поездка в регион медленной гастрономии – в Гайльталь, Лезахталь, Гичталь или на Вайссензее – это поездка на встречу с традиционным ручным мастерством и с профессионалами, увлеченными своим делом.
Местные фермеры, повара и производители продуктов питания сообща размышляют над тем, как наиболее экологично и ответственно возделывать поля, разводить рыбу, заботиться об альпийских лугах и даже делать сыр. Добросовестно и увлеченно работают они над продукцией, которая зачастую производилась в этих местах на протяжении столетий. При этом они не только сохраняют традиционные знания, но и охотно делятся ими с гостями. Как красиво закрыть кармашек из теста и защипнуть оборочкой край пельменей-каснуделей, как испечь хлеб из теста на закваске или сбить сливочное масло на лугу – местные искусники умеют придать, казалось бы, заурядным продуктам особое очарование в составе необычных блюд. В такой свежей интерпретации они завоевывают сердца ценителей, которые в гастрономии ценят подлинность и безыскусственность.
Советы для любителей экологичной кулинарии
Мероприятия: понаблюдать за профи медленной гастрономии
Отель для гурманов Die Forelle на Вайсензее
Рыба, прямо из Вайсензее, – кушанье особенное, поскольку вылов рыбы в озере ограничен. Посмотреть, как ее маринует шеф-повар Ханнес Мюллер, – увлекательное зрелище.
Гостевой дом Grünwald в Деллахе в долине Гайльталь
Здесь умелые мастерицы продемонстрируют искусство лепить каринтийские каснудели с различными начинками и красиво их защипывать.
Bärenwirt в Хермагоре
Шеф-повар Мануэль Ресси делится секретами неординарных овощных блюд. В частности, он проводит мастер-класс по вегетарианским блюдам, которые гости приготовят вместе с ним
Отель-замок Lerchenhof в Хермагоре
Хозяин замка и специалист по вяленым деликатесам Ханс Штайнвендер знакомит гостей с тонкостями приготовления свиной грудинки по-гайльтальски: нюансы и подача к столу
Домашнее мороженное Лисси в Гундерсхайме в Гайльтале
Представьте себе фруктовое или шоколадное мороженное из фермерского молока, которое тает во рту, оставляя на языке сливочное послевкусие.
Имение и замок Lichtengraben в Бад-Санкт-Леонхард
Хозяева познакомят вас с имением: покажут, как коптят рыбу, проведут по замку, а напоследок предложат отобедать еще теплой, только что вынутой из коптильни рыбой
Ферма Bischof в Вюрмлахе
В маленькой горной сыродельне на лугу Бишоф летом делают гайльтальский сыр и масло. Семья владельцев с удовольствием поделится с посетителями всеми секретами изготовления
Культурное наследие ЮНЕСКО
Производство хлеба в Лезахтале попало в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Так, например, муку для хлеба мелют по-прежнему на старых мельницах. Тот, кто откусит кусочек лезахтальского хлеба и как следует распробует все его ингредиенты, мысленно отправится в настоящее гастрономическое путешествие. Сначала в горы, на высоту до 1 427 м, где в первозданных условиях сеют и собирают зерно; затем – чуть пониже, в деревушку Мария-Луггау (1 179 м), где на пяти водяных мельницах мелют муку для пекарей из долины. Ну а те, в свою очередь, нагревают печи и делают в них пышный, душистый, всемирно признанный хлеб.
Для ценителей медленной гастрономии можем порекомендовать несколько видов деятельности, связанной с лезахтальским хлебом:
Смаковать медленно: 4 отеля в Каринтии
В этом справочнике представлено лучшее, что есть в альпийско-адриатической кухне Каринтии. Ее отличают, с одной стороны, кратчайшие цепочки поставок продуктов, а с другой – высококачественная обработка базовых ингредиентов. Благодаря этому обеспечивается разнообразие и беспрестанная смена вкусовых впечатлений. Гид по медленной гастрономии – это каринтийский стандарт экологичности, качества и бережного отношения к своей истории. Кроме того, он отражает тот благородный путь, который избрали местные повара, трактирщики и отельеры, руководствующиеся принципом: «Качество, чистота и справедливость». Сельское хозяйство и туризм в этих краях дополняют друг друга и помогают развивать территории экологически устойчивым образом.
Часто задаваемые вопросы
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