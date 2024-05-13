Познакомьтесь с кулинарными изысками Нижней Австрии
Наслаждайтесь общением за трапезой

Кухня Нижней Австрии так же разнообразна, как и сам регион: между Дунаем, лесами и виноградниками растут абрикосы, вино и маки.

Те, кто плывет вверх по Дунаю или катается на велосипеде, как минимум, в долине Вахау испытают большое удивления: белые пляжи, фруктовые рощи, виноградники, идиллические места и леса с замками и крепостями, что здесь только не увидишь!

В Вахау вкус абрикосов ценится и подвергается дальнейшей обработке на локальных мануфактурах, в ресторанах и тавернах. В регионе Вальдфиртель пахнет травами, специями и маслами, поля красных маков сияют среди темной зелени леса и карповых прудов. Вайнфиртель и Мостфиртель уже носят название продуктов, которые они представляют. Сусло здесь готовят из груш, а особой гордостью фермеров являются корнельские вишни, которые они ласково называют "дирндльн". В окружении этого плодородного ландшафта можно жить и наслаждаться. Расслабьтесь и поселитесь в тавернах и винодельнях, а также примите участие в трапезе на виноградниках или в типичных для винодельческих районов Австрии тематических мероприятиях.

Федеральная земля Нижняя Австрия разделена на шесть регионов, каждый из которых имеет свой собственный уникальный характер: Вальдфиртель, Вайнфиртель, Дунайская Нижняя Австрия с Вахау, Мостфиртель, Венский лес и Венские Альпы.

Советы гурманам

Долина Вахау

Вальдфиртель

Вайнфиртель

Мостфиртель

Венский лес

Венские Альпы

Познакомьтесь с культурой пабов в Нижней Австрии

Все дороги в Нижней Австрии ведут к пабу. Будь то вдоль Дуная, в виноградниках или в деревнях: в какой-то момент на домах появляются зеленые овальные таблички с надписью "культура трактира". Теперь самое время остановиться, чтобы перекусить. Настоящий трактир характеризуют три признака: хозяин, стол для постоянных посетителей и аромат хорошей еды.

Трактирная культура вдоль Дуная в Нижней Австрии

На лодке или на велосипеде до стильных загородных трактиров. Это путешествие для гурманов к виноградникам вдоль Дуная, к изысканным винам и пухлым абрикосовым кнедликам. Путешествие из Нибелунгенгау, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Вахау, через пологие холмы Ваграма и Тулльнер-Фельда к дикой природе национального парка Донау-Ауэн.

  • Хозяева гостиницы Мануэла и Кристиан Вильдейс предлагают блюда вахауской кухни: Кирхенвирт Вайсенкирхен (Kirchenwirt Weißenkirchen)

  • На правом берегу Дуная предлагается традиционная кухня Филиппа Эссля: загородная гостиница Эссл, Рюхрсдорф (Landgasthaus Essl)

  • Загородная гостиница семьи Энгель пользуется популярностью у велосипедистов: загородная гостиница "Цур шонен Винерин“, Марбах-ан-дер-Донау (Landgasthof "Zur schönen Wienerin")

Культура пабов в Вальдфиртеле

Цветущий серый мак из Вальдфиртеля привлекает внимание в июле игрой красных, белых, розовых и пурпурных цветов. Его сладкие и терпкие на вкус семена перемалывают или прессуют в масло. Повара любят его за мягкий ореховый вкус. Существует множество способов приготовления семян мака: ими начиняют пельмени, штрудели, вареники или обваливают в них макароны. Жители Вальдфиртеля особенно гордятся своим сладким австрийским печеньем "монцельтен". Они придумали этот сладкий деликатес из региональных продуктов, а именно из земляных яблок и мака.

  • Хотите попробовать закуски, основные блюда или десерт с маком? - Маквирт Нойвизингер, Саллингберг (Mohnwirt Neuwiesinger)

  • Хирш 28 Виртсхаус клянется сочетанием семян мака и слив: ХИРШ28 Трактир и деликатесы, Гросс Герунгс (HIRSCH28 WIRTShaus & delikatESSEN)

  • Легенда! Маковый пирог из Вальдфиртеля и превосходная культура пива: трактир “Цум Голден Лев", Мария Таферль (Gasthof "Zum Goldenen Löwen")

Культура трактиров в Вайнфиртеле

В Вайнфиртеле вы можете наслаждаться виноградниками: пешком, на велосипеде или на тракторе. Примечательно, что треть всего австрийского вина производится в этом регионе 14 000 виноградарей. В подвальных помещениях Вайнфиртеля вино созревает глубоко под землей и ждет, когда его можно будет продегустировать в "Хойригене", на мероприятиях в Вайнфиртеле и, конечно, в пабе. Но не только виноградники произрастают в обширном холмистом регионе к северу от Вены между реками Дунай, Март и Тая — но и спаржа и тыква также попадают в меню трактиров.

  • Харальд и Соня Поллак предлагают изысканную кухню Вайнфиртеля: Трактир Поллака - Ретцбахерхоф, Унтеррец (Pollak's Wirtshaus - Der Retzbacherhof, Unterretzbach)

  • Фирменные блюда из дичи с собственной охоты и вино из исторического винного погреба: гостиница "Цум Грюненбаум", Цистерсдорф (Gasthaus Zum Grünen Baum)

  • Популярная гостиница в центре пологого Вайнфиртеля: гостиница Вейлер, Лаа-ан-дер-Тайя (Gasthaus Weiler)

Трактирная культура в Мостфиртеле

В Мостфиртеле тысячи грушевых деревьев цветут в старых садах вокруг квадратных ферм. Вдоль Мостштрассе трактиры и сидровые таверны приглашают гостей отведать традиционные блюда, а также грушевый сидр (перебродивший грушевый сок). Красные кизиловые вишни местные жители Моствертеля называют их "дирндльн" перерабатываются в бренди, соки, джемы и чатни. На юге пейзаж характеризуется ущельями Этшерграбен с их причудливыми скальными образованиями и бурлящими водами, а также горами вокруг Этшера, Хохкара и Дюрренштайна. Фруктовый и дикий регион это Мостфиртель.

  • Хозяин ресторана Герман Фрошауэр перерабатывает сезонные продукты в изысканные блюда: заведение "Цур Дунайбрюке", Ардаггер (Gasthof "Zur Donaubrücke")

  • В трактире Мартина Тёйфля помимо жареного кабана подают и вегетарианские блюда: заведение Тойфль, Пургсталь-ан-дер-дер-Грауф (Gasthof Teufl, Purgstall an der Erlauf)

  • Домашняя кухня с овощами и травами из сада хозяйки Петры Хазельштайнер: заведение "цур Пост", Тексингталь (Gasthaus zur Post)

Трактирная культура в Венском лесу и Венских Альпах

Венский лес и Венские Альпы когда-то вдохновляли художников на долгие прогулки и походы на природу за пределами Вены. И сегодня люди с удовольствием занимаются спортом в лесу и в горах на хорошо обозначенных пешеходных и велосипедных дорожках. Пешие и велосипедные прогулки становятся ещё более приятными, если в городе есть хорошие заведения, где можно поесть и выпить: место встречи для приятных перерывов в непринужденной обстановке.

Кулинарные достопримечательности Нижней Австрии

Кухня и культура

Музыка и вино или ужин в винограднике: местные жители и гости города наслаждаются фестивалями в Вальдфиртеле, Вайнфиртеле и Мостфиртеле.

Кулинарные фестивали

Кулинарные тематические туры

Пышные кнедлики, лучшие вина и погребные дорожки с богатой историей: гости знакомятся с кулинарным искусством на маршрутах.

Кулинарные путешествия

Оставайтесь с вином

С видом на аллею погребов или между виноградниками, стильный современный дом или отдых в читальном зале в стиле барокко рядом с виноделом.

Отдых на винодельне

Кулинарные зимние впечатления в Нижней Австрии

Бранч в хижине в Мостфиртеле

Сразу после подъёма вас ждет поздний завтрак у согревающего огня перед домом и в хижине.

Зима, спорт, бранч и хижина

Кулинарный мастер-класс в Вальдфиртеле

Лучший способ приготовить вальдфиртельского органического карпа — это заглянуть за плечи профессиональных поваров.

Кулинарный курс в Вальдфиртеле

Еда и сон на постоялом дворе

Помим кулинарных изысков, хозяева постоялых дворов Нижней Австрии предлагают высококачественные номера и индивидуальное обслуживание, чтобы вы чувствовали себя как дома.

Отдых на постоялом дворе

Вопросы и ответы

Все дороги в Нижней Австрии ведут к постоялому двору. Будь то вдоль Дуная, в виноградниках или в деревнях: в какой-то момент на домах появляются зеленые овальные таблички с надписью "Wirtshauskultur" ("культура местных трактиров"). Настоящий трактир характеризуют три признака: хозяйка или хозяин, стол для завсегдатаев и аромат хорошей еды.

Подборка лучших ресторанов Нижней Австрии.

Культура трактиров: около 200 лучших трактиров в Нижней Австрии.

Вахау: абрикосовые кнедлики и вина Вахау.

Вальдфиртель: запеченный карп, клецки с земляными яблоками, маковая лапша и пиво.

Вайнфиртель: грудка оленины с печеной тыквой, спаржей Марчфельд и вином Грюнер Вельтлинер.

Мостфиртель: жареная свинина с кнедликами и грушевым сидром.

Венский лес: грудинка фазана с начинкой из марони и красным вином

Венские Альпы: фирменные блюда из свинины из Шнеебергланда, яблочный сидр.

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