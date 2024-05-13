Познакомьтесь с кулинарными изысками Нижней Австрии
Наслаждайтесь общением за трапезой
Те, кто плывет вверх по Дунаю или катается на велосипеде, как минимум, в долине Вахау испытают большое удивления: белые пляжи, фруктовые рощи, виноградники, идиллические места и леса с замками и крепостями, что здесь только не увидишь!
В Вахау вкус абрикосов ценится и подвергается дальнейшей обработке на локальных мануфактурах, в ресторанах и тавернах. В регионе Вальдфиртель пахнет травами, специями и маслами, поля красных маков сияют среди темной зелени леса и карповых прудов. Вайнфиртель и Мостфиртель уже носят название продуктов, которые они представляют. Сусло здесь готовят из груш, а особой гордостью фермеров являются корнельские вишни, которые они ласково называют "дирндльн". В окружении этого плодородного ландшафта можно жить и наслаждаться. Расслабьтесь и поселитесь в тавернах и винодельнях, а также примите участие в трапезе на виноградниках или в типичных для винодельческих районов Австрии тематических мероприятиях.
Федеральная земля Нижняя Австрия разделена на шесть регионов, каждый из которых имеет свой собственный уникальный характер: Вальдфиртель, Вайнфиртель, Дунайская Нижняя Австрия с Вахау, Мостфиртель, Венский лес и Венские Альпы.
Советы гурманам
Все дороги в Нижней Австрии ведут к пабу. Будь то вдоль Дуная, в виноградниках или в деревнях: в какой-то момент на домах появляются зеленые овальные таблички с надписью "культура трактира". Теперь самое время остановиться, чтобы перекусить. Настоящий трактир характеризуют три признака: хозяин, стол для постоянных посетителей и аромат хорошей еды.
На лодке или на велосипеде до стильных загородных трактиров. Это путешествие для гурманов к виноградникам вдоль Дуная, к изысканным винам и пухлым абрикосовым кнедликам. Путешествие из Нибелунгенгау, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Вахау, через пологие холмы Ваграма и Тулльнер-Фельда к дикой природе национального парка Донау-Ауэн.
Хозяева гостиницы Мануэла и Кристиан Вильдейс предлагают блюда вахауской кухни: Кирхенвирт Вайсенкирхен (Kirchenwirt Weißenkirchen)
На правом берегу Дуная предлагается традиционная кухня Филиппа Эссля: загородная гостиница Эссл, Рюхрсдорф (Landgasthaus Essl)
Загородная гостиница семьи Энгель пользуется популярностью у велосипедистов: загородная гостиница "Цур шонен Винерин“, Марбах-ан-дер-Донау (Landgasthof "Zur schönen Wienerin")
Цветущий серый мак из Вальдфиртеля привлекает внимание в июле игрой красных, белых, розовых и пурпурных цветов. Его сладкие и терпкие на вкус семена перемалывают или прессуют в масло. Повара любят его за мягкий ореховый вкус. Существует множество способов приготовления семян мака: ими начиняют пельмени, штрудели, вареники или обваливают в них макароны. Жители Вальдфиртеля особенно гордятся своим сладким австрийским печеньем "монцельтен". Они придумали этот сладкий деликатес из региональных продуктов, а именно из земляных яблок и мака.
Хотите попробовать закуски, основные блюда или десерт с маком? - Маквирт Нойвизингер, Саллингберг (Mohnwirt Neuwiesinger)
Хирш 28 Виртсхаус клянется сочетанием семян мака и слив: ХИРШ28 Трактир и деликатесы, Гросс Герунгс (HIRSCH28 WIRTShaus & delikatESSEN)
Легенда! Маковый пирог из Вальдфиртеля и превосходная культура пива: трактир “Цум Голден Лев", Мария Таферль (Gasthof "Zum Goldenen Löwen")
В Вайнфиртеле вы можете наслаждаться виноградниками: пешком, на велосипеде или на тракторе. Примечательно, что треть всего австрийского вина производится в этом регионе 14 000 виноградарей. В подвальных помещениях Вайнфиртеля вино созревает глубоко под землей и ждет, когда его можно будет продегустировать в "Хойригене", на мероприятиях в Вайнфиртеле и, конечно, в пабе. Но не только виноградники произрастают в обширном холмистом регионе к северу от Вены между реками Дунай, Март и Тая — но и спаржа и тыква также попадают в меню трактиров.
Харальд и Соня Поллак предлагают изысканную кухню Вайнфиртеля: Трактир Поллака - Ретцбахерхоф, Унтеррец (Pollak's Wirtshaus - Der Retzbacherhof, Unterretzbach)
Фирменные блюда из дичи с собственной охоты и вино из исторического винного погреба: гостиница "Цум Грюненбаум", Цистерсдорф (Gasthaus Zum Grünen Baum)
Популярная гостиница в центре пологого Вайнфиртеля: гостиница Вейлер, Лаа-ан-дер-Тайя (Gasthaus Weiler)
В Мостфиртеле тысячи грушевых деревьев цветут в старых садах вокруг квадратных ферм. Вдоль Мостштрассе трактиры и сидровые таверны приглашают гостей отведать традиционные блюда, а также грушевый сидр (перебродивший грушевый сок). Красные кизиловые вишни — местные жители Моствертеля называют их "дирндльн" — перерабатываются в бренди, соки, джемы и чатни. На юге пейзаж характеризуется ущельями Этшерграбен с их причудливыми скальными образованиями и бурлящими водами, а также горами вокруг Этшера, Хохкара и Дюрренштайна. Фруктовый и дикий регион — это Мостфиртель.
Хозяин ресторана Герман Фрошауэр перерабатывает сезонные продукты в изысканные блюда: заведение "Цур Дунайбрюке", Ардаггер (Gasthof "Zur Donaubrücke")
В трактире Мартина Тёйфля помимо жареного кабана подают и вегетарианские блюда: заведение Тойфль, Пургсталь-ан-дер-дер-Грауф (Gasthof Teufl, Purgstall an der Erlauf)
Домашняя кухня с овощами и травами из сада хозяйки Петры Хазельштайнер: заведение "цур Пост", Тексингталь (Gasthaus zur Post)
Венский лес и Венские Альпы когда-то вдохновляли художников на долгие прогулки и походы на природу за пределами Вены. И сегодня люди с удовольствием занимаются спортом в лесу и в горах — на хорошо обозначенных пешеходных и велосипедных дорожках. Пешие и велосипедные прогулки становятся ещё более приятными, если в городе есть хорошие заведения, где можно поесть и выпить: место встречи для приятных перерывов в непринужденной обстановке.
Прогуляйтесь, насладитесь и отдохните на 1-м Венском водопроводном маршруте: миля удовольствия в термальном регионе Венский лес
Домашняя кухня в сопровождении вин из винодельни Таллерн: Гостиница аббатства Хайлигенкройц
Деревенская гостиница 17 века с креативной кухней: трактир Грюнер Баум, Кирхберг-ам-Вексель (Wirtshaus Grüner Baum)
Кулинарные достопримечательности Нижней Австрии
Кухня и культура
Музыка и вино или ужин в винограднике: местные жители и гости города наслаждаются фестивалями в Вальдфиртеле, Вайнфиртеле и Мостфиртеле.
Кулинарные тематические туры
Пышные кнедлики, лучшие вина и погребные дорожки с богатой историей: гости знакомятся с кулинарным искусством на маршрутах.
Кулинарные зимние впечатления в Нижней Австрии
Бранч в хижине в Мостфиртеле
Сразу после подъёма вас ждет поздний завтрак у согревающего огня перед домом и в хижине.
Кулинарный мастер-класс в Вальдфиртеле
Лучший способ приготовить вальдфиртельского органического карпа — это заглянуть за плечи профессиональных поваров.
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