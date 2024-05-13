Кухня Нижней Австрии так же разнообразна, как и сам регион: между Дунаем, лесами и виноградниками растут абрикосы, вино и маки.

Те, кто плывет вверх по Дунаю или катается на велосипеде, как минимум, в долине Вахау испытают большое удивления: белые пляжи, фруктовые рощи, виноградники, идиллические места и леса с замками и крепостями, что здесь только не увидишь!

В Вахау вкус абрикосов ценится и подвергается дальнейшей обработке на локальных мануфактурах, в ресторанах и тавернах. В регионе Вальдфиртель пахнет травами, специями и маслами, поля красных маков сияют среди темной зелени леса и карповых прудов. Вайнфиртель и Мостфиртель уже носят название продуктов, которые они представляют. Сусло здесь готовят из груш, а особой гордостью фермеров являются корнельские вишни, которые они ласково называют "дирндльн". В окружении этого плодородного ландшафта можно жить и наслаждаться. Расслабьтесь и поселитесь в тавернах и винодельнях, а также примите участие в трапезе на виноградниках или в типичных для винодельческих районов Австрии тематических мероприятиях.

Федеральная земля Нижняя Австрия разделена на шесть регионов, каждый из которых имеет свой собственный уникальный характер: Вальдфиртель, Вайнфиртель, Дунайская Нижняя Австрия с Вахау, Мостфиртель, Венский лес и Венские Альпы.