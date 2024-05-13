Познакомьтесь с кулинарными изысками Штирии
Наслаждайтесь блюдами штирийской кухни!

Между яблонями, виноградниками и тыквенными полями, между озерами и ледником — Штирия манит разнообразием вкусов.

От ледника до вина

Кулинарное путешествие по Штирии от ледника Дахштайн до столицы ароматов Граца, от целебных источников на термальных и вулканических курортах в регионе до высококачественного вина. Несмотря на разные типы ландшафта, людей объединяет одна характерная черта: штирийское радушие. Оно характеризуется незамысловатым любопытством, приправленным щедростью и долей спокойствия. Эти черты также нашли свое отражение в виде горных хижин, фермерских магазинов, фермерских рынков и винных таверн, расположенных в гостиницах и ресторанах вдоль штирийских винных дорог. И, конечно, в региональных продуктах и блюдах, которые можно отведать здесь.

Существует такая фраза: по венам штирийцев течет тыквенное масло. "Зеленое золото" придает аромат таким блюдам, как салат Краутхауптель, салат с жареной курицей, салат из алой фасоли и десерты с нежным ореховым вкусом. Посетители могут попробовать хрустящие, сладкие и терпкие сорта яблокот Арлета, Галы, кронпринца Рудольфа до Эльстара, растущие на штирийском яблочном пути, который проходит через Восточную Штирию. В районе термальных курортов и вулканов можно найти разновидности ветчины Вулкано подаются на стол. В холодных родниковых водах Альп водятся голец, форель и горные креветки. Южный колорит и фруктовые вина можно найти на винных фестивалях и в винных тавернах вдоль штирийских винных дорог.

Советы гурманам в Штирии

Альпийская кухня от шеф-повара Рихарда Рауха (имеет награды)

Штирийский яблочный путь

Кулинарная столица Грац

Кулинарные изыски на термальном курорте и в регионе вулканов

Винные маршруты в Штирии

Штирийская альпийская кухня

Отведайте сырные кнедлики со штирийским сыром, жаркое из баранины из Эннсталя или фермерские пончики в деревенской горной хижине с видом на вершины Альп. Позавтракайте в деревянной лодке на берегу озера или пообедайте на террасе у озера гольцом, коричневой форелью или горными креветками из свежей родниковой воды. Это лишь небольшая часть меню штирийских ресторанов в Альпах.

Шеф-повар Ричард Раух, удостоенный награды Toque, вместе с владельцами горных хижин создает удивительные блюда из региональных продуктов в рамках Альпийской кухни Рихарда Рауха в регионе Шладминг-Дахштайн. А поскольку жители Альп обнаружили любовь не только к пиву, но и к вину, к каждому новому блюду рекомендуется подходящее штирийское вино.

Хижины для гурманов в Штирии

Брандальм, Рамзау-на-Дахштайне

Хозяева Брандальма заботятся об устойчивом горном хозяйстве. Блюда, приготовленные на ферме, подаются на деревянной террасе или в лаундже.

Брандальм

Гостиница Kohlröserlhütte, Бад-Аусзее

Гости могут совершить кулинарное кругосветное путешествие в хижине Манфреда Майера Кольрезерль в природном заповеднике Одензее.

Kohlröserlhütte

Хижина рыбака, Топлицзее

Рыба, приготовленная в рыбацкой хижине на озере Топлиц, гарантированно родом из Аусзее. Ресторан также известен своей изысканной домашней кухней.

Хижина рыбака
Штирийский яблочный маршрут

В Восточной Штирии, вдоль Штирийского яблочного пути, каждый сорт со звучным названием Топаз, Пинова, Гала, Голден Делишес, Айдаред или Джонаголд обладает собственным вкусом и перерабатывается в соки, нектар, сидр, бренди или ликеры.

Вино из яблок с этого маршрута освежающий напиток с низким содержанием алкоголя (и не только) для жарких летних дней производится из сорта Далинбель. В штирийском музее фруктоводства "Дом яблока" или в фермерских магазинах проводятся дегустации домашних продуктов.

Штирийский яблочный маршрут

Советы гурманам на яблочном маршруте

Благородные соки Эберль, Альберсдорф-Пребух

В мастерской семьи Эберль, специализирующейся на изготовлении деликатесов, фрукты варят сами и перерабатывают в благородные соки.

Благородные соки Эберль

Фруктовая ферма Шнеефлок, деревня Пух под Вайцем

Отмеченные наградами сусла, соки и изысканные коньяки ждут гостей в фермерском магазине фруктовой фермы Шнеефлок в яблочной деревне Пух близ города Вайца.

Фруктовая ферма Шнеефлок

Плодоводство Кналлер, деревня Пух под Вайцем

Семья Кналлер может похвастаться многолетним опытом выращивания фруктов. Помимо деревенского фермерского магазина, здесь также есть магазин самообслуживания.

Плодоводство Кналлер
Грац, столица удовольствий

Грац обязан этой наградой сердечным и новаторским рестораторам, которые делают ставку на региональные продукты и подходят к делу смело и творчески.

На фермерских рынках, таких как рынок Кайзера Йозефа или на Лендплатц, или во время кулинарных экскурсий по городу, жители, гости, шеф-повара и фермеры Граца собираются вместе. Гурманов можно встретить по всему городу: на часовой башне Граца, в старом центре города во время обеда в пабах или на пикниках в замковом парке.

Советы гурманам в Граце

Деликатесы Франкович

Франкович — такая же часть Граца, как и часовая башня. С 1932 года он балует своих гостей булочками, деликатесами и кондитерскими изделиями в историческом центре города.

Франкович

Ресторан Genießerei am Markt

Ресторан на Кайзер-Йозеф-плац предлагает яркую смесь деликатесов и рыночной кухни. С 6 вечера его можно забронировать исключительно для проведения мероприятий.

Ресторан Genießerei am Markt

Винный бар Герцль

Штирийский трактир в центре старого города Граца в здании XVII века. Вегетарианские блюда, приготовленные из штирийских продуктов удивляют.

Винный бар Герцль
В регионе термальных курортов и вулканов Штирии

Трасса 66 ведет к кулинарным изыскам юго-восточной Штирии: к тыквенному маслу, которое выжимают из семян штирийских масличных тыкв, к алой стручковой фасоли с сине-фиолетовыми крапинками, из которой готовят салат из алой стручковой фасоли, супы, штрудели и спреды, или к хрустящей жареной курице и прекрасной ветчине Вулкано.

Южный колорит региона очаровывает креативных поваров и фермеров, которые с нетерпением ждут гостей в своих фермерских лавках, тавернах и трактирах.

Терма- и вулкан-курорт в Штирии

Советы гурманам на терм- и вулкан-курортах в регионе Штирии

Ресторан Хаберль и Финкс, Ильц

В ресторане гости могут насладиться пабной кухней с креативными блюдами. Деликатесы находятся по соседству. Деликатесы в стекле можно купить в фермерском магазине.

Хаберль и Финкс

Пекштеффль, Халбенрайн

В фермерском магазине Мартины Саммер гости могут погрузиться в страну алой фасоли и тыквенных семечек.

Фермерский магазин Пекштеффль

Ресторан "Вулкано", Фельдбах

В ресторане Вулкано и на солнечной террасе гостей ждут различные варианты одноименной ветчины и деликатесы из вулканического региона Штирии.

Ресторан "Вулкано"
Восемь винных маршрутов в Штирии

Винные маршруты Штирии проходят по трем винодельческим регионам:

  • Термальная и вулканическая земля Штирия, где виноградные лозы уходят корнями в вулканическую породу.

  • Южная Штирия, ландшафт которой характеризуется крутыми виноградниками, фруктовыми садами, лесами и современной винодельческой архитектурой.

  • Западная Штирия: хотя она и небольшая, это важный регион розового вина, где из винограда сорта Блауэр Вильдбахер делают вино Шильхер.

Куда бы ни отправились туристы, они везде натыкаются на Клапотец деревянную ветряную мельницу, которая грохочет в виноградниках, отпугивая птиц. Она является символом штирийской винной страны и традиций виноделия. Лучше всего отправиться на велосипеде или пешком и попробовать штирийские вина, такие как Вельшрислинг, Морильон/Шардоне, Шильхер, Гельбер Мускателлер и Совиньон Блан, вдоль восьми винных маршрутов с фирменными штирийскими блюдами.

Винные маршруты в Штирии

Советы для винодельческих хозяйств с винными тавернами

Винодельня Харинга, Айбисвальд

Шильхера, вельшрислинг, пино-бургундское, желтое мускатное вино и совиньон блан из Реггенберга подаются семьей Харинг с закуской.

Винная таверна и винодельня Харинга

Винный ресторан Сабатихоф, Гланц-ан-дер-Вайнштрассе

В Пёсницберге, на Южно-Штирийском винном пути, семья Диллингер подает приземленные, аутентичные и креативные блюда в сопровождении южно-штирийских вин.

Винный ресторан Сабатихоф

Винодельня Шнеебергер, Хеймшух

Гости могут ощутить вкус Саусала, отведав сыры, свинину, рыбу и веганские блюда. Также подаются фруктовые вина с собственного виноградника.

Винодельня Шнеебергер

Типичные штирийские блюда и рецепты

Штирийский жареный цыпленок

Салат из штирийского жареного цыпленка

Филе форели с лесными грибами

Мясо штирийского корня

Вопросы и ответы

Существует такая фраза: по венам штирийцев течет тыквенное масло. "Зеленое золото" придает аромат таким блюдам, как салат Краутхауптель, салат с жареной курицей, салат из алой фасоли и десерты с нежным ореховым вкусом. Хрустящие, сладкие и терпкие сорта яблок растут на штирийском яблочном пути, который проходит через Восточную Штирию. В районе термальных курортов и вулканов можно найти разновидности ветчины Вулкано подаются на стол. В холодных родниковых водах Альп водятся голец, форель и горные креветки. Южный колорит и фруктовые вина можно найти на винных фестивалях и в винных тавернах вдоль штирийских винных дорог.

Восемь штирийских винных маршрутов проходят по трем винодельческим регионам: Термальная и вулканическая земля Штирия, где виноградные лозы уходят корнями в вулканическую породу. Южная Штирия, ландшафт которой характеризуется крутыми виноградниками, фруктовыми садами, лесами и современной винодельческой архитектурой.Западная Штирия: хотя она и небольшая, это важный регион розового вина, где из винограда сорта Блауэр Вильдбахер делают вино Шильхер.

Кулинарное путешествие по Штирии от ледника Дахштайн до столицы ароматов Граца, целебных источников в термальном курорте и вулканическом регионе и далее к вину. Вот подборка лучших ресторанов Штирии.

В столице удовольствий Граце есть множество ресторанов, отмеченных наградами. Этой наградой они обязаны радушным и новаторским рестораторам, которые делают ставку на региональные продукты и проявляют смелость в творчестве.

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