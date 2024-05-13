Познакомьтесь с кулинарными изысками Штирии
Наслаждайтесь блюдами штирийской кухни!
От ледника до вина
Кулинарное путешествие по Штирии — от ледника Дахштайн до столицы ароматов Граца, от целебных источников на термальных и вулканических курортах в регионе до высококачественного вина. Несмотря на разные типы ландшафта, людей объединяет одна характерная черта: штирийское радушие. Оно характеризуется незамысловатым любопытством, приправленным щедростью и долей спокойствия. Эти черты также нашли свое отражение в виде горных хижин, фермерских магазинов, фермерских рынков и винных таверн, расположенных в гостиницах и ресторанах вдоль штирийских винных дорог. И, конечно, в региональных продуктах и блюдах, которые можно отведать здесь.
Существует такая фраза: по венам штирийцев течет тыквенное масло. "Зеленое золото" придает аромат таким блюдам, как салат Краутхауптель, салат с жареной курицей, салат из алой фасоли и десерты с нежным ореховым вкусом. Посетители могут попробовать хрустящие, сладкие и терпкие сорта яблокот Арлета, Галы, кронпринца Рудольфа до Эльстара, растущие на штирийском яблочном пути, который проходит через Восточную Штирию. В районе термальных курортов и вулканов можно найти разновидности ветчины Вулкано подаются на стол. В холодных родниковых водах Альп водятся голец, форель и горные креветки. Южный колорит и фруктовые вина можно найти на винных фестивалях и в винных тавернах вдоль штирийских винных дорог.
Советы гурманам в Штирии
Отведайте сырные кнедлики со штирийским сыром, жаркое из баранины из Эннсталя или фермерские пончики в деревенской горной хижине с видом на вершины Альп. Позавтракайте в деревянной лодке на берегу озера или пообедайте на террасе у озера гольцом, коричневой форелью или горными креветками из свежей родниковой воды. Это лишь небольшая часть меню штирийских ресторанов в Альпах.
Шеф-повар Ричард Раух, удостоенный награды Toque, вместе с владельцами горных хижин создает удивительные блюда из региональных продуктов в рамках Альпийской кухни Рихарда Рауха в регионе Шладминг-Дахштайн. А поскольку жители Альп обнаружили любовь не только к пиву, но и к вину, к каждому новому блюду рекомендуется подходящее штирийское вино.
Хижины для гурманов в Штирии
Брандальм, Рамзау-на-Дахштайне
Хозяева Брандальма заботятся об устойчивом горном хозяйстве. Блюда, приготовленные на ферме, подаются на деревянной террасе или в лаундже.
Гостиница Kohlröserlhütte, Бад-Аусзее
Гости могут совершить кулинарное кругосветное путешествие в хижине Манфреда Майера Кольрезерль в природном заповеднике Одензее.
В Восточной Штирии, вдоль Штирийского яблочного пути, каждый сорт со звучным названием Топаз, Пинова, Гала, Голден Делишес, Айдаред или Джонаголд обладает собственным вкусом и перерабатывается в соки, нектар, сидр, бренди или ликеры.
Вино из яблок с этого маршрута — освежающий напиток с низким содержанием алкоголя (и не только) для жарких летних дней — производится из сорта Далинбель. В штирийском музее фруктоводства "Дом яблока" или в фермерских магазинах проводятся дегустации домашних продуктов.
Советы гурманам на яблочном маршруте
Благородные соки Эберль, Альберсдорф-Пребух
В мастерской семьи Эберль, специализирующейся на изготовлении деликатесов, фрукты варят сами и перерабатывают в благородные соки.
Фруктовая ферма Шнеефлок, деревня Пух под Вайцем
Отмеченные наградами сусла, соки и изысканные коньяки ждут гостей в фермерском магазине фруктовой фермы Шнеефлок в яблочной деревне Пух близ города Вайца.
Грац обязан этой наградой сердечным и новаторским рестораторам, которые делают ставку на региональные продукты и подходят к делу смело и творчески.
На фермерских рынках, таких как рынок Кайзера Йозефа или на Лендплатц, или во время кулинарных экскурсий по городу, жители, гости, шеф-повара и фермеры Граца собираются вместе. Гурманов можно встретить по всему городу: на часовой башне Граца, в старом центре города во время обеда в пабах или на пикниках в замковом парке.
Советы гурманам в Граце
Деликатесы Франкович
Франкович — такая же часть Граца, как и часовая башня. С 1932 года он балует своих гостей булочками, деликатесами и кондитерскими изделиями в историческом центре города.
Ресторан Genießerei am Markt
Ресторан на Кайзер-Йозеф-плац предлагает яркую смесь деликатесов и рыночной кухни. С 6 вечера его можно забронировать исключительно для проведения мероприятий.
Трасса 66 ведет к кулинарным изыскам юго-восточной Штирии: к тыквенному маслу, которое выжимают из семян штирийских масличных тыкв, к алой стручковой фасоли с сине-фиолетовыми крапинками, из которой готовят салат из алой стручковой фасоли, супы, штрудели и спреды, или к хрустящей жареной курице и прекрасной ветчине Вулкано.
Южный колорит региона очаровывает креативных поваров и фермеров, которые с нетерпением ждут гостей в своих фермерских лавках, тавернах и трактирах.
Советы гурманам на терм- и вулкан-курортах в регионе Штирии
Ресторан Хаберль и Финкс, Ильц
В ресторане гости могут насладиться пабной кухней с креативными блюдами. Деликатесы находятся по соседству. Деликатесы в стекле можно купить в фермерском магазине.
Пекштеффль, Халбенрайн
В фермерском магазине Мартины Саммер гости могут погрузиться в страну алой фасоли и тыквенных семечек.
Винные маршруты Штирии проходят по трем винодельческим регионам:
Термальная и вулканическая земля Штирия, где виноградные лозы уходят корнями в вулканическую породу.
Южная Штирия, ландшафт которой характеризуется крутыми виноградниками, фруктовыми садами, лесами и современной винодельческой архитектурой.
Западная Штирия: хотя она и небольшая, это важный регион розового вина, где из винограда сорта Блауэр Вильдбахер делают вино Шильхер.
Куда бы ни отправились туристы, они везде натыкаются на Клапотец — деревянную ветряную мельницу, которая грохочет в виноградниках, отпугивая птиц. Она является символом штирийской винной страны и традиций виноделия. Лучше всего отправиться на велосипеде или пешком и попробовать штирийские вина, такие как Вельшрислинг, Морильон/Шардоне, Шильхер, Гельбер Мускателлер и Совиньон Блан, вдоль восьми винных маршрутов с фирменными штирийскими блюдами.
Советы для винодельческих хозяйств с винными тавернами
Винодельня Харинга, Айбисвальд
Шильхера, вельшрислинг, пино-бургундское, желтое мускатное вино и совиньон блан из Реггенберга подаются семьей Харинг с закуской.
Винный ресторан Сабатихоф, Гланц-ан-дер-Вайнштрассе
В Пёсницберге, на Южно-Штирийском винном пути, семья Диллингер подает приземленные, аутентичные и креативные блюда в сопровождении южно-штирийских вин.