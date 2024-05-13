Штирийская альпийская кухня

Отведайте сырные кнедлики со штирийским сыром, жаркое из баранины из Эннсталя или фермерские пончики в деревенской горной хижине с видом на вершины Альп. Позавтракайте в деревянной лодке на берегу озера или пообедайте на террасе у озера гольцом, коричневой форелью или горными креветками из свежей родниковой воды. Это лишь небольшая часть меню штирийских ресторанов в Альпах.

Шеф-повар Ричард Раух, удостоенный награды Toque, вместе с владельцами горных хижин создает удивительные блюда из региональных продуктов в рамках Альпийской кухни Рихарда Рауха в регионе Шладминг-Дахштайн. А поскольку жители Альп обнаружили любовь не только к пиву, но и к вину, к каждому новому блюду рекомендуется подходящее штирийское вино.