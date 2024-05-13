Креативные повара Верхней Австрии используют хмель, травы и овощи для создания вкуснейших блюд в заведениях, удостоенных наград.

Голодны по-настоящему?

Изысканные блюда можно приготовить только из качественных ингредиентов. Именно поэтому фермеры и креативные повара из Верхней Австрии придают большое значение высочайшему качеству продуктов и коротким транспортным маршрутам. Верхняя Австрия — земля пива, хлеба и мастерства. Для Верхней Австрии типичны тосты с региональным пивом за столом в пабе, совместные походы за травами и приглашение гостей на Stanglfisch на берегу озера Траунзее.

Между Мюльфиртелем и Инфиртелем на севере, Дунаем и городским центром Линц, между горами и озерами в Зальцкаммергуте вплоть до высокогорных альпийских ландшафтов — лучшая возможность приблизиться к кулинарным изыскам.

От старейшей в мире соляной шахты до нахлыстовой рыбалки — вы можете не только попробовать кулинарные изыски Верхней Австрии, но и испытать их на себе. И что самое приятное: ни фотографии с отдыха, ни кухня здесь не нуждаются в фильтре. Потому что, когда дело доходит до приготовления пищи, шеф-повара Верхней Австрии делают ставку на настоящее. Она настолько разнообразна, что не нуждается ни в каких добавках.