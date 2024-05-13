Познакомьтесь с кулинарными изысками в Верхней Австрии
Насладитесь настоящим
Голодны по-настоящему?
Изысканные блюда можно приготовить только из качественных ингредиентов. Именно поэтому фермеры и креативные повара из Верхней Австрии придают большое значение высочайшему качеству продуктов и коротким транспортным маршрутам. Верхняя Австрия — земля пива, хлеба и мастерства. Для Верхней Австрии типичны тосты с региональным пивом за столом в пабе, совместные походы за травами и приглашение гостей на Stanglfisch на берегу озера Траунзее.
Между Мюльфиртелем и Инфиртелем на севере, Дунаем и городским центром Линц, между горами и озерами в Зальцкаммергуте вплоть до высокогорных альпийских ландшафтов — лучшая возможность приблизиться к кулинарным изыскам.
От старейшей в мире соляной шахты до нахлыстовой рыбалки — вы можете не только попробовать кулинарные изыски Верхней Австрии, но и испытать их на себе. И что самое приятное: ни фотографии с отдыха, ни кухня здесь не нуждаются в фильтре. Потому что, когда дело доходит до приготовления пищи, шеф-повара Верхней Австрии делают ставку на настоящее. Она настолько разнообразна, что не нуждается ни в каких добавках.
Советы гурманам в Верхней Австрии
Креативные шеф-повара из Верхней Австрии
Шеф-повар Филипп Рахингер, удостоенный награды Toque
В отеле-ресторане Mühltalhof семьи Рахингер-Экль в регионе Мюльвиртель гости наслаждаются прекрасным ужином и останавливаются с видом на реку.
Шеф-повар Лукас Нагль
Ресторан Bootshaus на озере Траун предлагает превосходные кулинарные блюда с дальним видом на Траунштайн и массив Дахштайн.
Шеф-повар Клеменс Грабмер, удостоенный награды
В ресторане Waldschänke в Грискирхене Элизабет и Клеменс Грабмер готовят классические блюда с современным уклоном, используя лучшие региональные продукты.
Изысканные продукты: с луга, леса и поля
Органические травы
Магдалена Штайнбауэр приглашает вас познакомиться с ее дикими, лекарственными и ароматными травами во время похода или отдыха в отеле Mathiasnhof.
Очистка фруктов
Гости могут попробовать сущность природы во фруктовых соках, винах и бренди на ферме Gustergut братьев Вурм в Санкт-Флориане.
Органические овощи
С поля на тарелку: свежесобранный молодой лук на органической овощной ферме Wild-Obermayr в Верхней Австрии
Гурманские впечатления в Верхней Австрии
Удовольствие в Иннвиртеле
Курорт Therme Geinberg и отмеченный наградами ресторан Aquarium — незабываемый вкус.
Настоящие моменты удовольствия в Дунайском регионе
Регион с обещаниями: от превосходных ресторанов, отмеченных токами, до пива и спиртных напитков.
Знакомство с регионом Мюльфиртель
Велотур "Органическое открытие" за 4 дня провезет вас из Линца через Ваксенберг и Фрайштадт по Мюльвиртелю.
Два раритета из Зальцкаммергута
Ридлинг с Траунзее
Раз в год в ресторанах вокруг озера Траунзее подают ридлинг: настоящий Stanglfisch, который вылавливается только здесь.
Сладкие деликатесы из Верхней Австрии
Заунерстоллен из Бад-Ишля
Кондитерская Zauner в Бад-Ишле (Зальцкаммергут) — бывший имперский и королевский придворный поставщик и придворный кондитер.
Пенные рулеты из Гмундена
В кафе-кондитерской Grellinger в Гмундене на озере Траунзее свежие рулеты из безе — это любимое блюдо гостей.
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