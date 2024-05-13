Драгоценные моменты: в Зальцбургерланде традиции сочетаются с творчеством в духе времени.

Бесценные традиции

Если рядом с вами рано утром рыбу выуживают из прозрачной воды, на кухню попадают побеги деревьев, собранные лучшими поварами, а укроп готовится на ледниковом песке: скорее всего, вы сидите за столиком ресторана в Зальцбургерланде.

В Зальцбургерланде готовят аутентично и со страстью. Регион связан традициями и в то же время открыт для новых экспериментов. Таким образом, традиционные блюда, уходящие корнями в Зальцбургерланд, обретают новую жизнь благодаря творчеству первоклассных поваров.

Между озерами в предгорьях Альп, альпийскими лугами и лесами, среди захватывающих дух гор и ледниковых зон в высокогорьях: ценители кулинарии в Зальцбургерланде получают максимум удовольствия. Из простых ингредиентов, таких как альмовое масло, горный сыр, свежее сенокосное молоко и зелень, можно приготовить изысканное меню по традиционным рецептам и с нотками креативности. Шеф-повара в Зальцбурге стремятся изысканно сочетать местные блюда.