Насладитесь кулинарией в Зальцбургерланде
Традиционный вкус

Драгоценные моменты: в Зальцбургерланде традиции сочетаются с творчеством в духе времени.

Бесценные традиции

Если рядом с вами рано утром рыбу выуживают из прозрачной воды, на кухню попадают побеги деревьев, собранные лучшими поварами, а укроп готовится на ледниковом песке: скорее всего, вы сидите за столиком ресторана в Зальцбургерланде.

В Зальцбургерланде готовят аутентично и со страстью. Регион связан традициями и в то же время открыт для новых экспериментов. Таким образом, традиционные блюда, уходящие корнями в Зальцбургерланд, обретают новую жизнь благодаря творчеству первоклассных поваров.

Между озерами в предгорьях Альп, альпийскими лугами и лесами, среди захватывающих дух гор и ледниковых зон в высокогорьях: ценители кулинарии в Зальцбургерланде получают максимум удовольствия. Из простых ингредиентов, таких как альмовое масло, горный сыр, свежее сенокосное молоко и зелень, можно приготовить изысканное меню по традиционным рецептам и с нотками креативности. Шеф-повара в Зальцбурге стремятся изысканно сочетать местные блюда.

Советы гурманам в Зальцбургерланде

Крытые рестораны

Кулинарные изыски

Via Culinaria

Альпийская кухня

Альпийские летние домики

Лучшие креативные повара из Зальцбургерланда

Альпийская кухня: Андреас Дёллерер

Шеф-повар Андреас Дёллерер готовит креативные блюда своей "альпийской кухни" в одноименной таверне и ресторане.

Дёллерер

Ресторан Kräuterreich Витуса Винклера

От шеф-повара и владельца отеля Витуса Винклера искателей удовольствий ждут от завтрака до ужина восхитительная кухня и уютные номера.

Витус Винклер

Кулинария с альпийскими продуктами

Альпийская кухня

„Мы ставим продукты Альпийского региона в центр внимания и дополняем их современными методами приготовления“, рассказывает шеф-повар Андреас Дёллерер, описывая стиль новой альпийской кухни. Удивительные блюда готовятся из сыров, сыворотки и йогуртов, произведенных компанией Almwirtschaft из экологически чистых продуктов. Вылавливается пресноводная рыба родом из долины Блунто. Но также проводятся эксперименты с дичью, говядиной и бараниной, дикими фруктами, зеленью и грибами. Андреас Дёллерер подает лучший пример, и многие повара повторяют его.

Блюда на альпийских пастбищах в Зальцбургерланде

Свежее сливочное масло из Преаухохальма, Дорфгаштайн

Сливочный сыр из дер Фильцмусальм, Гросральталь

Фермерские пончики из Майерлехенхютте, Хинтерзее

Сырная котлета в хижине ТОМА Альма, Мария Альм

Летние альпийские домики в Зальцбургерланде

Фетцмусальм в долине Гроссарль

Летлингальм, Леоганг

Литцлальм-им-Заалахталь

Гражданин Альм, служивший Верховному королю

Кулинарные впечатления в Зальцбургерланде

Походы за травами в Хохкениге

Будь то самостоятельные походы по травам или под руководством опытного инструктора по травам, здесь есть чему поучиться и что узнать.

Походы за травами

Кулинарная альпийская прогулка в Спортгастайне

Шаг за шагом окунитесь в жизнь Альпийских гор: кулинарный поход в национальный парк Высокий Тауэрн от Спортгастайна до Бад-Гаштайна. Кулинарная альпийская прогулка.

Кулинарная альпийская прогулка

Альпийская ферма: от молока до сыра

Сенной молочный сыр из Зальцбурга: сырные заводы Альм в Тенненгау приглашают вас отведать и поучиться. Тенненгауские сырные пастбища

Тенненгауские сырные пастбища

Пивная экскурсия в Зальцбурге

Самый простой способ познакомиться со страстью Зальцбурга к пиву — это совершить экскурсию по пивному городу или посетить одну из 11 пивоварен.

Пивная культура Зальцбурга

Рыбацкий замок на озере Фушль

На бирюзовом озере Фушльзее у пристани Цилле (деревянная лодка) под названием “Фушлерин” гости могут отведать копченую рыбу, разогретую в духовке.

Рыбацкий замок на озере Фушль

Особые деликатесы из Зальцбургерланда

Зальцбургский нокерль

Легкий по сути и легкий в приготовлении! Десерт символизирует три домашние горы Зальцбурга: Капуцинерберг, Менхсберг и Рейнберг. Рецепт зальцбургского нокерля.

Рецепт зальцбургского нокерля

Оригинальный Зальцбургский Моцарткугель

Марципан, завернутый в нугу и смоченный в темном шоколаде. Оригинал принадлежит кондитеру Паулю Фюрсту и назван в честь Моцарта. Оригинальный Зальцбургский Моцарткугель.

Зальцбургский Моцарткугель

Часто задаваемые вопросы

В Зальцбургерланде готовят аутентично и со страстью. Регион связан традициями и в то же время открыт для новых экспериментов в лучших ресторанах. Таким образом, традиционные блюда, уходящие корнями в Зальцбургерланд, обретают новую жизнь благодаря творчеству первоклассных поваров.

Между озерами в предгорьях Альп, альпийскими лугами и лесами, среди захватывающих дух гор и ледниковых зон в высокогорьях: ценители кулинарии в Зальцбургерланде получают максимум удовольствия.

Из простых ингредиентов, таких как альмовое масло, горный сыр, свежее сенокосное молоко и зелень, можно приготовить изысканное меню по традиционным рецептам и с нотками креативности. Шеф-повара в Зальцбургерланде очень любят, когда местные продукты пресноводная рыба, дичь, говядина и баранина, дикие фрукты и грибы изысканно сочетаются друг с другом. Какова на вкус Зальцбургская земля: она похожа на крестьянские пончики, пинцгауский сырный шпецле, хлеб на закваске с альмовым маслом и альпийскими травами, зальцбургские моцарткугели и зальцбургский нокерль.

Альпийская кухня ставит продукты Альпийского региона в центр внимания и дополняет их современными методами приготовления, так шеф-повар Андреас Деллерер описывает стиль новой альпийской кухни.

Удивительные блюда готовятся из сыров, сыворотки и йогуртов, произведенных компанией Almwirtschaft из экологически чистых продуктов. К примеру, голец Блантау в долине Блантау разводят в чистейшей родниковой воде специально для заведения Дёллерер. Также проводятся эксперименты с дичью, говядиной и бараниной, дикими фруктами, зеленью и грибами. Андреас Дёллерер подает лучший пример в качестве посла альпийской кухни, и многие шеф-повара повторяют его.

Die Via Culinaria inspiriert im SalzburgerLand mit rund 350 Genussadressen, Genusswegen mit ausgewählten Restaurants, Wirtshäusern, Direktvermarktern und Produzenten.

Rулинарные маршруты Виа Кулинария предлага.т в Зальцбургерланде около 350 ресторанов, трактиров, ресторанов прямого сбыта и производителей.

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