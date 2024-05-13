Обычаи и традиции в Австрии

Многие жители Австрии ценят свои народные обычаи и традиции, часто сочетая контрасты и разные стили.

Путешественники, которые знакомятся с австрийскими обычаями, фестивалями и региональными традициями, тем самым погружаются в австрийскую культуру. Будь то фестиваль нарциссов или костер Солнцестояния в середине лета — жители Австрии любят свои традиции и обычаи и широко их отмечают.

На Пасху на базарах Австрия становится как никогда красочной: красочной в плане культуры и кулинарных изысков. В горных регионах осенью проходят торжественные перегоны скота, которые впечатляют своей красотой и представляют из себя великолепное завершение альпийского лета.

Рождественские ярмарки, рождественское печенье, рождественские венки и рождественские обычаи сопровождают волшебство Адвента в конце года. А после насыщенного на события времени в начале года шумные бальные вечера задают ритм элегантности и жизнерадостности – прежде всего, Вене как мировой столице балов.