Канатные дороги в Австрии
Экологичность в Альпах
Ответственность перед горами
В гондолу – и наверх! Австрийские канатные дороги позволяют всем энтузиастам природы насладиться знаменитыми горными панорамами. При этом совесть защитников окружающей среды может быть чиста: канатные дороги относятся к числу самых экологичных видов транспорта. Уже многие годы ведется планомерная работа над оптимизацией энергопотребления, и эти меры дают хороший результат.
Без выбросов и без барьеров
Выбор подъемников с учетом их экологичности и красоты маршрутов велик:
В Тироле канатная дорога Ellmau-Hartkaiserbahn предлагает полюбоваться Кайзеровскими горами.
В Циллертале с помощью дороги Gerlossteinbahn летом можно подняться к маршрутам для горного велоспорта и зиплайну Flying Fox, а зимой – к горнолыжным удовольствиям.
Не менее впечатляет панорама Мертвых гор, лежащих между Штирией и Верхней Австрией. Подъемник Hössbahn в Хинтерсодере перенесет вас к началу многочисленных туристических троп и оборудованным маршрутам для скалолазания (виа ферратам).
Очаровательными видами озер легендарного Зальцкаммергута можно насладиться из гондолы подъемника Zwölferhorn, который всего за 11 минут доставит вас на Цвёльферхорн, возвышающийся над Санкт-Гильгеном. Здесь позаботились не только об экологической, но и социальной ответственности: канатная дорога сделана с учетом требований безбарьерной среды.
5 экологичных подъемников для лета и зимы
Низкое энергопотребление благодаря постоянной модернизации: За последние 10 лет на канатном транспорте уже удалось сэкономить 20% энергии. Хороший пример этого процесса – горнолыжная область Нассфельд.
Использование экологичных энергоносителей: Предпочтение отдается возобновляемым источникам энергии. Так поступают, например, Целль-ам-Циллер, Хохкримль и Герлос.
Производство энергии из ВИЭ: во многих областях, таких как Циллерталь, расположены солнечные и ветровые электростанции.
Общественный транспорт: Снижение количества машин на дорогах, поскольку, например в Венских Альпах, к канатной дороге легко подъехать на поезде.
Новаторские подходы демонстрируют такие курорты, как Snow Space в Зальцбурге или Wilder Kaiser в Кайзеровских горах.
5 экологичных горнолыжных курортов для зимнего спорта
Канатные дороги,фуникулеры с собаками
Собаки – прекрасные спутники для прогулок по горам во время отпуска. На большинстве подъемников вход с собаками разрешен. Однако, поскольку в альпийских регионах наивысшим приоритетом является защита дикой природы, и в гондоле подъемника, и во время прогулок не забываем про намордник и поводок. И уж тем более про гигиенический пакетик!
На тирольской канатной дороге Scheffau, откуда открывается вид на Китцбюэльские Альпы, политика такая: с собаками добро пожаловать! Особенно рекомендуем семейный панорамный маршрут до Харткайзера в Элльмау. В Верхней Австрии с четвероногим другом замечательно прокатиться на подъемнике Dachstein Krippenstein до смотровой площадки 5fingers. А в форарльбергском регионе Монтафон с собакой можно преспокойно подняться на вершины Муттерсберга, Кристберга, Хохйоха и другие.
Добираемся на поезде
Многие подъемники начинаются вблизи железнодорожных станций, или же до них ходят шаттлы. Кроме того, в модельных регионах по климату и энергетике действуют программы общественного транспорта, позволяющие удобным и экологичным способом добраться до самых разнообразных точек притяжения и мероприятий – скучать не придется!
Особенно удобно общественным транспортом (поездом или автобусом) добираться до следующих канатных дорог:
Rax-Seilbahn
Hexenwasserbahn Söll
Nassfeld
Schneebergbahn
Schladming-Dachstein
Часто задаваемые вопросы
Отпуск в Австрии "честная игра"
Тем, кто приехал провести отпуск в Австрии, полюбоваться местной природой и почувствовать вдохновение, горы и озера, искусство и культура, а также изыски высокой кухни дают массу новых впечатлений и дарят силы. При этом вас не покидает сознание того, что все здесь устроено с прицелом на устойчивое развитие, а значит, на всех, кто оказался в этих краях, ложится ответственность за других людей, животных, окружающую среду и климат.
Гости. Экологично путешествует тот, кто сводит свой углеродный след к минимуму и заботится о благополучии других.
Хозяева. Стремятся по возможности обеспечить своими гостям безбарьерную среду и равные возможности, однако не забывают и о справедливости по отношению к собственным сотрудникам.
Австрия и ее регионы. Благодаря сохранению первозданных ландшафтов, поддержанию чистоты водных ресурсов, защите памятников и использованию возобновляемых источников энергии страна вносит свой вклад в борьбу с изменением климата.
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