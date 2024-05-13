Канатные дороги в Австрии

Австрийские канатные дороги работают на экологичных технологиях. Благодаря возобновляемым источникам энергии открывать для себя горные вершины можно без ущерба

Ответственность перед горами

В гондолу – и наверх! Австрийские канатные дороги позволяют всем энтузиастам природы насладиться знаменитыми горными панорамами. При этом совесть защитников окружающей среды может быть чиста: канатные дороги относятся к числу самых экологичных видов транспорта. Уже многие годы ведется планомерная работа над оптимизацией энергопотребления, и эти меры дают хороший результат.

Без выбросов и без барьеров

Выбор подъемников с учетом их экологичности и красоты маршрутов велик: