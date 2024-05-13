Канатные дороги в Австрии
Экологичность в Альпах

Австрийские канатные дороги работают на экологичных технологиях. Благодаря возобновляемым источникам энергии открывать для себя горные вершины можно без ущерба

Ответственность перед горами

В гондолу – и наверх! Австрийские канатные дороги позволяют всем энтузиастам природы насладиться знаменитыми горными панорамами. При этом совесть защитников окружающей среды может быть чиста: канатные дороги относятся к числу самых экологичных видов транспорта. Уже многие годы ведется планомерная работа над оптимизацией энергопотребления, и эти меры дают хороший результат.

Без выбросов и без барьеров

Выбор подъемников с учетом их экологичности и красоты маршрутов велик:

  • В Тироле канатная дорога Ellmau-Hartkaiserbahn предлагает полюбоваться Кайзеровскими горами.

  • В Циллертале с помощью дороги Gerlossteinbahn летом можно подняться к маршрутам для горного велоспорта и зиплайну Flying Fox, а зимой – к горнолыжным удовольствиям.

  • Не менее впечатляет панорама Мертвых гор, лежащих между Штирией и Верхней Австрией. Подъемник Hössbahn в Хинтерсодере перенесет вас к началу многочисленных туристических троп и оборудованным маршрутам для скалолазания (виа ферратам).

  • Очаровательными видами озер легендарного Зальцкаммергута можно насладиться из гондолы подъемника Zwölferhorn, который всего за 11 минут доставит вас на Цвёльферхорн, возвышающийся над Санкт-Гильгеном. Здесь позаботились не только об экологической, но и социальной ответственности: канатная дорога сделана с учетом требований безбарьерной среды.

5 экологичных подъемников для лета и зимы

SkiWelt Wilder Kaiser – Бриксенталь

Zillertal Arena в Циллертале

Golm в Монтафоне

Gasteiner Bergbahnen в Гастайне

Stubnerkogel (с подвесным мостом) в Гастайне

Почему канатные дороги в Австрии такие экологичные?

  • Низкое энергопотребление благодаря постоянной модернизации: За последние 10 лет на канатном транспорте уже удалось сэкономить 20% энергии. Хороший пример этого процесса – горнолыжная область Нассфельд.

  • Использование экологичных энергоносителей: Предпочтение отдается возобновляемым источникам энергии. Так поступают, например, Целль-ам-Циллер, Хохкримль и Герлос.

  • Производство энергии из ВИЭ: во многих областях, таких как Циллерталь, расположены солнечные и ветровые электростанции.

  • Общественный транспорт: Снижение количества машин на дорогах, поскольку, например в Венских Альпах, к канатной дороге легко подъехать на поезде.

  • Новаторские подходы демонстрируют такие курорты, как Snow Space в Зальцбурге или Wilder Kaiser в Кайзеровских горах.

5 экологичных горнолыжных курортов для зимнего спорта

Заальбах Хинтерглемм

Штубайский ледник

Тукс-Финкенберг

Санкт-Антон-ам-Арльберг

Целль-ам-Зее-Капрун

Канатные дороги,фуникулеры с собаками

Правила поведения для четвероногих гостей

Собаки – прекрасные спутники для прогулок по горам во время отпуска. На большинстве подъемников вход с собаками разрешен. Однако, поскольку в альпийских регионах наивысшим приоритетом является защита дикой природы, и в гондоле подъемника, и во время прогулок не забываем про намордник и поводок. И уж тем более про гигиенический пакетик!

На тирольской канатной дороге Scheffau, откуда открывается вид на Китцбюэльские Альпы, политика такая: с собаками добро пожаловать! Особенно рекомендуем семейный панорамный маршрут до Харткайзера в Элльмау. В Верхней Австрии с четвероногим другом замечательно прокатиться на подъемнике Dachstein Krippenstein до смотровой площадки 5fingers. А в форарльбергском регионе Монтафон с собакой можно преспокойно подняться на вершины Муттерсберга, Кристберга, Хохйоха и другие.

Забота о климате и зимний спорт? В Австрии эти вещи прекрасно сочетаются!

Добираемся на поезде

Общедоступные канатные дороги

Многие подъемники начинаются вблизи железнодорожных станций, или же до них ходят шаттлы. Кроме того, в модельных регионах по климату и энергетике действуют программы общественного транспорта, позволяющие удобным и экологичным способом добраться до самых разнообразных точек притяжения и мероприятий – скучать не придется!

Особенно удобно общественным транспортом (поездом или автобусом) добираться до следующих канатных дорог:

  • Rax-Seilbahn

  • Hexenwasserbahn Söll

  • Nassfeld

  • ﻿Schneebergbahn

  • Schladming-Dachstein

Часто задаваемые вопросы

На протяжении истории канатные дороги разрабатывали и совершенствовали разные люди. Уже в III в. до н. э. в Китае простые канатные системы использовались для транспортировки грузов по труднопроходимой местности. В 1644 г. нидерландский инженер Адам Вибе сконструировал первую в Европе полноценно функционирующую канатную систему на конной тяге, которая использовалась для транспортировки строительных материалов. Наконец, первую канатную дорогу с собственным кольцевым канатом в XIX в. создал немецкий инженер Адольф Блейхерт.

Самым высотным считается питцтальский подъемник Wildspitzbahn в Тироле: его верхняя станция расположена на высоте 3440 м.

На сегодняшний день в Австрии канатные дороги есть в каждой федеральной земле кроме Вены и Бургенланда. Больше всего подъемников в Тироле.

В Австрии около 1100 канатных дорог.

В Австрии многочисленные канатные дороги обеспечивают доступ к высоким вершинам и смотровым площадкам с потрясающими видами. Например, в Дахштайне можно подняться на знаменитую смотровую площадку Dachstein Sky Walk. А с помощью дороги Gletscherbahn можно добраться до самого большого ледника Восточных Альп, Пастерце: над вечными льдами здесь нависает громада Гроссглокнера, самой высокой (3798 м) горы Австрии. А если вознестись на гору Китцштайнхорн, что в Капруне, то с высоты более 3000 м откроется превосходная панорама окрестных ледников.

Отпуск в Австрии "честная игра"

Социальная ответственность и помощь ближнему

Тем, кто приехал провести отпуск в Австрии, полюбоваться местной природой и почувствовать вдохновение, горы и озера, искусство и культура, а также изыски высокой кухни дают массу новых впечатлений и дарят силы. При этом вас не покидает сознание того, что все здесь устроено с прицелом на устойчивое развитие, а значит, на всех, кто оказался в этих краях, ложится ответственность за других людей, животных, окружающую среду и климат.

  • Гости. Экологично путешествует тот, кто сводит свой углеродный след к минимуму и заботится о благополучии других.

  • Хозяева. Стремятся по возможности обеспечить своими гостям безбарьерную среду и равные возможности, однако не забывают и о справедливости по отношению к собственным сотрудникам.

  • Австрия и ее регионы. Благодаря сохранению первозданных ландшафтов, поддержанию чистоты водных ресурсов, защите памятников и использованию возобновляемых источников энергии страна вносит свой вклад в борьбу с изменением климата.

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