Торты и десерты из Австрии

Созданные под влиянием бывших земель короны монархии и усовершенствованные кондитерами: сладости в Австрии достойны вашего внимания.

Захерторте, шоколадный флагман Австрии, завоевал мировую известность. И это лишь один из примеров именитости австрийских сладостей, берущий своё начало с имперских времен. В Австрии десерт имеет такое же важное значение, как блюда из отварной говядины или сырный шпецле. Некоторые десерты, например кайзершмаррен или абрикосовые кнедлики, даже подаются в качестве основного блюда.

Более ста лет назад в Вене уже было несколько кондитеров, которые сделали себе имя. Лучшие из них были допущены до императорского двора — в качестве королевских и императорских кондитеров. Среди них были знаменитая венская кондитерская Демель или Захер, где по секретному рецепту и по сей день готовят одноименный торт.