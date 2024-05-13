Торты и десерты из Австрии
В "стране сладостей"
Захерторте, шоколадный флагман Австрии, завоевал мировую известность. И это лишь один из примеров именитости австрийских сладостей, берущий своё начало с имперских времен. В Австрии десерт имеет такое же важное значение, как блюда из отварной говядины или сырный шпецле. Некоторые десерты, например кайзершмаррен или абрикосовые кнедлики, даже подаются в качестве основного блюда.
Более ста лет назад в Вене уже было несколько кондитеров, которые сделали себе имя. Лучшие из них были допущены до императорского двора — в качестве королевских и императорских кондитеров. Среди них были знаменитая венская кондитерская Демель или Захер, где по секретному рецепту и по сей день готовят одноименный торт.
Топ-5 лучших кондитерских заведений
Лучшие места, чтобы отведать сладости
Классика тортов для сладкоежек
Шоколадный герой
Вена, 1832 год: мы находимся при дворе князя Меттерниха. На кухне царит паника: шеф-повар заболел! Он не может приготовить важнейший десерт, сладкое завершение вечерней трапезы. Но, к счастью, нашелся талантливый ученик Франц Захер.
Не раздумывая, он замешивает муку, масло, сахар, яйца и шоколад в плотное тесто. После выпечки он сначала намазывает центр ещё теплого торта слоем варенья, а затем покрывает весь торт толстым слоем жидкого, удивительно ароматного шоколада. Придворные гости в восторге, а молодой кондитер добивается мировой славы, о которой в то время он и не подозревал.
Классика десертов со всей Австрии
По следам яблочного штруделя
Именно благодаря императрице Марии Терезии яблочный штрудель в XVIII веке стал главной сладостью на десертных тарелках и теперь считается национальным блюдом: она обожала десерт со свежими сочными яблоками, корицей, кишмишем и сахаром в тонком вафельном штруделе, который хрустел при надкусывании и так красиво распаривался, когда подавался только что из печи. Самый старый рецепт яблочного штруделя датируется 1696 годом.
Вы можете понаблюдать за приготовлением штруделя — великое искусство заключается в том, чтобы растянуть тесто настолько тонко, что оно становится прозрачным, — на выставке яблочных штруделей в кафе "Резиденция" во дворце Шёнбрунн. Дегустация, разумеется, включена. Прямо в старой, красивой придворной пекарне.