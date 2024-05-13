Торты и десерты из Австрии
В "стране сладостей"

Созданные под влиянием бывших земель короны монархии и усовершенствованные кондитерами: сладости в Австрии достойны вашего внимания.

Захерторте, шоколадный флагман Австрии, завоевал мировую известность. И это лишь один из примеров именитости австрийских сладостей, берущий своё начало с имперских времен. В Австрии десерт имеет такое же важное значение, как блюда из отварной говядины или сырный шпецле. Некоторые десерты, например кайзершмаррен или абрикосовые кнедлики, даже подаются в качестве основного блюда.

Более ста лет назад в Вене уже было несколько кондитеров, которые сделали себе имя. Лучшие из них были допущены до императорского двора в качестве королевских и императорских кондитеров. Среди них были знаменитая венская кондитерская Демель или Захер, где по секретному рецепту и по сей день готовят одноименный торт.

Топ-5 лучших кондитерских заведений

Лучшие места, чтобы отведать сладости

Классика тортов для сладкоежек

Торт, вошедший в историю

Шоколадный герой

Вена, 1832 год: мы находимся при дворе князя Меттерниха. На кухне царит паника: шеф-повар заболел! Он не может приготовить важнейший десерт, сладкое завершение вечерней трапезы. Но, к счастью, нашелся талантливый ученик Франц Захер.

Не раздумывая, он замешивает муку, масло, сахар, яйца и шоколад в плотное тесто. После выпечки он сначала намазывает центр ещё теплого торта слоем варенья, а затем покрывает весь торт толстым слоем жидкого, удивительно ароматного шоколада. Придворные гости в восторге, а молодой кондитер добивается мировой славы, о которой в то время он и не подозревал.

Классика десертов со всей Австрии

Любовь с первого укуса

По следам яблочного штруделя

Именно благодаря императрице Марии Терезии яблочный штрудель в XVIII веке стал главной сладостью на десертных тарелках и теперь считается национальным блюдом: она обожала десерт со свежими сочными яблоками, корицей, кишмишем и сахаром в тонком вафельном штруделе, который хрустел при надкусывании и так красиво распаривался, когда подавался только что из печи. Самый старый рецепт яблочного штруделя датируется 1696 годом.

Вы можете понаблюдать за приготовлением штруделя великое искусство заключается в том, чтобы растянуть тесто настолько тонко, что оно становится прозрачным, на выставке яблочных штруделей в кафе "Резиденция" во дворце Шёнбрунн. Дегустация, разумеется, включена. Прямо в старой, красивой придворной пекарне.

Новые интерпретации сладкой классики

С одной стороны, наши патисьеры, кондитеры и повара привержены многовековым традициям приготовления десертов и сладких блюд — c другой стороны, в Австрии создаются новые интерпретации сладкой классики.

