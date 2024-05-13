В вине и шампанском можно ощутить вкус региона
В гости к виноделам
Последние два десятилетия качество вина из Австрии постоянно растет. В результате австрийское вино, будь то Грюнер Вельтлинер из Нижней Австрии, Совиньон-блан из Штирии или Блауфранкиш из Бургенланда, высоко ценится даже среди знатоков вин в Токио или Нью-Йорке. Тот, кто проводит свой отпуск в Австрии, имеет возможность ближе познакомиться с вином. Как всегда, это можно сделать разными способами.
Самый приятный, но определенно не самый скучный способ: отправиться в гости к виноделам. Молодое поколение сочетает многовековые традиции виноделия с современными инновациями. И это заметно не только в винных погребах, но также и в архитектуре. Рядом с классическими традиционными домами виноделов посреди виноградников здесь все чаще можно увидеть смелые новые формы винной архитектуры. Здесь гармонично сочетают природу, традиции и современное строительство, что можно почувствовать в каждом глотке вина.
Пути к вину: советы для исследователей
Но что же делает австрийское вино таким особенным?
Ключевой момент – винная традиция. Разведение винограда на территории современной Австрии уходит своими корнями в глубокую древность. Виноградники стали неотъемлемой частью ландшафта, культуры и повседневной жизни. Также стоит упомянуть типичные австрийские сорта винограда, многие из которых распространены исключительно в винодельческих регионах Австрии. Сочетание идеальных климатических и геологических условий в этом регионе создает лучшие предпосылки для производства аутентичных, неповторимых вин с ярким характером.
Австрийские вина отличаются большим разнообразием – от игристых и легких до насыщенных белых, от очаровательных фруктовых до выдержанных красных, а также изысканных десертных вин, которые считаются одними из лучших в мире.
От винного погреба до винотеки
Монастырь Клостернойбург
Погреб старейшей винодельни Австрии и винный магазин монастыря Клостернойбург – особенные места для знакомства с превосходными винами.
Один из старейших винных погребов Европы
Замок Зеггау тесно связан с виноделием Южной Штирии. В более чем 300-летнем винном погребе замка можно дегустировать благородные напитки и устраивать праздники.
Региональные винотеки Нижней Австрии
Винный магазин в гостинице Althof Retz предлагает большой выбор вин от виноделов городка Рец в регионе Вайнфиртель.
Крупнейшая винотека Бургенланда
В винотеке Selektion гости дегустируют вина из Бургенланда на террасе с видом на замок Эстерхази.
Только что вы гуляли по центральным улицам Вены, и вот вы уже сидите посреди зелени: до виноградников на окраине города, например, до Нусберга буквально рукой подать. К Грюнер Вельтлинер или «Гемиштер Затц» (венскому фирменному вину) здесь подают пикантные домашние деликатесы, которые прекрасно сочетаются с винами собственного производства. Всегда на гарнир: грандиозный вид на город.
В самом начале венские хойригеры были обычными сельскими кабачками, где гости усаживались на деревянные лавки, чтобы поесть и выпить. Их отличительная черта: сосновые ветки, вывешенные над воротами, которые означали, что хойригер открыт. Этот ритуал до сих пор остался неизменным, а вот количество и разнообразие заведений, где можно насладиться отличным венским вином только растет.
Винные туры Австрии
Музей Loisium-Weinwelt в Лангенлойсе
Посреди виноградника расположен впечатляющий серебряный куб. Здесь гостей ожидает захватывающая экскурсия по лабиринту погребов.
Винный тур по винодельне Winzer Krems
Экскурсия в здании на улице Зандгрубе, 13 с восемью остановками на винограднике с видами на склоны, в исторические и современные погреба с показом 4D-фильма.
Винный город Рец
Исторический винный погреб Retzer Erlebniskeller – лабиринт из труб и штолен под старым городом: длиной 20 километров и глубиной до 20 метров, вырытый в песчаной почве.
Винный погреб Schlumberger в Вене
Во время экскурсии по историческому погребу гости узнают, как традиционным методом производят игристое вино Schlumberger.
Узнайте о винных дорогах Австрии
Клёхская винная дорога
Беря свое начало от городка с богатой историей Бад Радкерсбург, Клёхская винная дорога уходит на север в термальный край Штирию.
Винная дорога по Южной Штирии
Дорога протяженностью 25 километров между городками Эренхаузен и Лойчах проходит через крупнейший винодельческий регион Штирии.
Римская винная дорога по Восточной Штирии
Живописная холмистая местность, покрытая небольшими лесами и виноградниками на мягких склонах, как будто специально создана для древних римлян-гедонистов.
Винная дорога по Вайнфиртелю
Просторная открытая местность, виноградники на пологих холмах, колышущиеся на ветру пшеничные колосья и тихие улочки с винными погребами
Виноград – это удивительный плод: он освежает, сладкий и кислый одновременно. Сине-фиолетовый или зеленовато-белый, он прекрасно растет в Австрии. Здесь у него есть свежий воздух, плодородная земля, много солнца и тишина, которую нарушают только люди, тщательно заботящиеся о драгоценных лозах. Эта маленькая ягода является сутью лучших вин и шампанского. Что за свадьба, Новый год и бальный сезон без игристого в изящном бокале?
Венское игристое вино
Компания Schlumberger знает толк в лучшем: с 1842 года завод игристых вин делает ставку на традиционный метод производства игристых вин, который был изобретен во французской провинции Шампань. Результат: в каждой бутылке скрыта сущность лучшего австрийского винограда, бережно собираемого и перерабатываемого вручную. Клеймо производителя на донышке бутылки является критерием качества этого трудоемкого способа производства, занимающего годы. Неудивительно, что игристое вино Schlumberger каждый год носит статус звезды на Венском Оперном балу.
Бургенланд, Нойзидлер-Зе, Гольс
Угадайте то место, где больше всего любит бывать Петер Сзигети? Это его виноградники. Там он ухаживает за виноградом и оценивает его взглядом эксперта и одновременно любителя. Поскольку только лучший собранный вручную и созревший под лучами солнца виноград из региона озера Нойзидлер-Зе и Зеевинкель попадает в круг избранных. Далее из него создают игристое вино, в котором этот виноград раскрывает свойственный данному сорту характер.
Нижняя Австрия, Кампталь, Лангенлойс
Вокруг старинного замка Гобельсбург на фоне сказочных пейзажей возделывают такие сорта винограда как Пино Нуар, Рислинг и Грюнер Вельтлинер. Когда виноград созрел, его аккуратно собирают в небольшие ящики и бережно прессуют. После этого его оставляют «отдыхать» в бочке на шесть месяцев, пока базовое вино не достигнет той стадии, когда его можно будет разлить по бутылкам. Там его выдерживают еще от двух до трех лет до «гранд-финала», когда его встряхивают вручную и дегоржируют, то есть удаляют дрожжевой осадок.
Нижняя Австрия, Кампталь, Лангенлойс
«Светло-лососевый цвет с красновато-золотистыми бликами, прекрасными постоянными пузырьками, ароматом вишни и лесной земляники, сложными нотками цитрусовых, карамели и дрожжей. Выраженный фруктовый и при этом сливочный вкус», – так эксперты описывают изысканное игристое вино Brut Rosé от винодельческого хозяйства Bründlmayer, которое создается из трех сортов красного винограда в равной пропорции: Пино Нуар, Цвайгельт и Сен-Лоран.
Нижняя Австрия, Кампталь, Лангенлойс
Альвин и Штефани Юрчич с большим уважением относятся к природе. Поэтому свои виноградники они возделывают биологическим способом. Они уверены, что только здоровые почвы и крепкая лоза могут дать такое высококачественное игристое вино как Brut Nature. Основа этого шедевра на 100% – виноград Грюнер Вельтлинер, выращенный на высоте и в прохладе, который затем выдерживают четыре с половиной года по классическому методу. После выдержки даже не добавляют экспедиционный ликер. Творение самой природы.
Нижняя Австрия, Кампталь, Лангенлойс
В случае с местными игристыми винами, как, например, с винодельческого хозяйства Steininger важны не только используемые сорта винограда, но и терруар, в котором вызревает этот виноград. Рислинг выращивается на винограднике Хайлигенштайн, который особенно славится среди ценителей вина, а Грюнер Вельтлинер – на избалованных солнцем склонах Штайнхауса. Эти особенности и бережное вторичное брожение в бутылке делают базовое вино особенно чистым, ароматным и с ярко выраженным фруктовым вкусом.
Нижняя Австрия, Вайнфиртель
Игристые вина Кристиана Мадля из региона Вайнфиртель, пожалуй, можно назвать шедевром. Помимо хорошего чутья в его распоряжении лучшие почвы: области вокруг Пойсдорфа в Вайнфиртеле знамениты превосходным микроклиматом, идеально подходящим для выращивания винограда. Именно это способствует изготовлению игристых вин высочайшего качества, что подтверждено многократными австрийскими, немецкими и французскими наградами.
Южная Штирия, Санкт-Николай-им-Заузал
Ханнесу Харкампу трудно угодить. Он постоянно работает над тем, чтобы сделать свои игристые вина еще лучше. К счастью, природа одарила регион Заузаль в Южной Штирии почвами с особо высоким содержанием извести. Чтобы подчеркнуть нежный кремовый характер шампанского, который так ценится, он оставляет базовые вина для Brut Reserve бродить в деревянной бочке. В наши дни так делают немногие производители игристого вина. И именно поэтому его творения действительно уникальны.
Прежде чем виноград станет изысканным игристым вином, проходит несколько лет. В это время согласно традиционному методу собирают урожай, производят вино и разливают его по бутылкам. И ждут. Ждут до момента добавления экспедиционного ликера, рецепт которого каждый производитель держит в строжайшей тайне. Этот трудоемкий процесс, например, проделывает Schlumberger, один из старейших (с 1842 года) и богатых традициями заводов игристого вина в стране. Но игристые вина других австрийских производителей также радуют ценителей этого напитка.
Знаете ли вы, что …
...что донышко бутылки игристого вина вогнуто глубже, чем у винной бутылки? Это компенсирует давление пузырьков и равномерно распределяет его по бутылке.
... традиционный метод производства подразумевает, что игристое вино остается в одной и той же бутылке на всех этапах производства.
... бутылки с игристым вином устанавливают на пюпитр под углом горлышком вниз, их встряхивают в общей сложности 32 раза, поворачивают на одну восьмую, каждый раз ставя под более острым углом?
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