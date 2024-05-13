В Австрии в традиционных винных ресторанах-хойригерах подают не только вино, но и атмосферу, полную страсти и удовольствия, с видом на виноградники.

В гости к виноделам

Последние два десятилетия качество вина из Австрии постоянно растет. В результате австрийское вино, будь то Грюнер Вельтлинер из Нижней Австрии, Совиньон-блан из Штирии или Блауфранкиш из Бургенланда, высоко ценится даже среди знатоков вин в Токио или Нью-Йорке. Тот, кто проводит свой отпуск в Австрии, имеет возможность ближе познакомиться с вином. Как всегда, это можно сделать разными способами.

Самый приятный, но определенно не самый скучный способ: отправиться в гости к виноделам. Молодое поколение сочетает многовековые традиции виноделия с современными инновациями. И это заметно не только в винных погребах, но также и в архитектуре. Рядом с классическими традиционными домами виноделов посреди виноградников здесь все чаще можно увидеть смелые новые формы винной архитектуры. Здесь гармонично сочетают природу, традиции и современное строительство, что можно почувствовать в каждом глотке вина.