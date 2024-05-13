Ледник Мёлльталь в Каринтии

Уникальный ледниковый регион катания в Каринтии – это ледник Мёлльталь. Любители зимних видов спорта ценят гарантию снега на высоте 3122 метра и отлично подготовленные трассы. Пушистый снег, потрясающая панорама и ледниковый экспресс – дополнительные ингредиенты, создающие ощущение зимы в Австрии.

Ледниковая зона катания предлагает трассы всех уровней сложности и идеально подходит для зимнего отпуска вдали от шума и суеты. Короткие очереди у подъемника и бесплатные шаттлы во Флаттахе делают ледник Мёлльталь привлекательным для семейного отдыха зимой.