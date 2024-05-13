Зимние виды спорта на ледниках Австрии
Высокогорное лыжное удовольствие
Зимние виды спорта на ледниках Австрии
Снег и лед – вдали от шума и суеты
Уникальный ледниковый регион катания в Каринтии – это ледник Мёлльталь. Любители зимних видов спорта ценят гарантию снега на высоте 3122 метра и отлично подготовленные трассы. Пушистый снег, потрясающая панорама и ледниковый экспресс – дополнительные ингредиенты, создающие ощущение зимы в Австрии.
Ледниковая зона катания предлагает трассы всех уровней сложности и идеально подходит для зимнего отпуска вдали от шума и суеты. Короткие очереди у подъемника и бесплатные шаттлы во Флаттахе делают ледник Мёлльталь привлекательным для семейного отдыха зимой.
Гарантия снега со стильными элементам
Ледник Китцштайнхорн, куда легко добраться из Капруна, славится современными канатными дорогами, которые поднимают на высоту более 3000 метров. Здесь гарантировано максимальное удовольствие от горнолыжного катания, которое можно испытать на мягких склонах ледника и сложных спусках.
Изюминки региона – трасса Black Mamba и пять маршрутов для фрирайда. Сноубордисты и фрирайдеры оттачивают свое мастерство в сноупарках и на суперпайпе. А стильное место зимних встреч – ICE CAMP, представленный Audi – огромные иглу с ледяным баром и уютной солнечной террасой прямо посреди ледникового района катания.
Перспективы высокогорной зимы
Какой потрясающий подъем на канатной дороге! Вверх более чем на 1000 метров без опор на фоне величественных южных стен Дахштайна – и всего через несколько минут вы уже на леднике Дахштайн на высоте 2700 метров над уровнем моря.
Активные поклонники ледников включают в свои приключения скалолазание, пешие прогулки, беговые лыжи и лыжные походы. Тех, кто предпочитает наслаждаться спокойствием, ждут такие достопримечательности, как знаменитая «Лестница в никуда», смотровая площадка Sky Walk, Ледяной дворец и самый высокий подвесной мост в Австрии. Верхняя станция подъемника Хунеркогель считается одной из самых красивых смотровых площадок Восточных Альп. А внутри ледника в Ледяном дворце открывается завораживающий мир изо льда.
Регион катания Ski- & Gletscherwelt
«The snow must go on!» В соответствии с этим девизом ледник Хинтертукс радует более чем 60 километрами спусков любого уровня сложности с естественным снегом и гарантией снежного покрова: от склонов с глубоким снегом и фирновых полей до сложных могульных трасс – зимние виды спорта на высоте до 3250 метров.
Сноубордисты ценят широкие трассы, впечатляющую высоту, легендарное апре-ски и аттракцион Funslope. Трасса для детей на учебной площадке Зоммербергальм подарит малышам веселые приключения благодаря снежным тоннелям, крутым поворотам и волнообразным дорожкам. А дворец Natur Eis зачаровывает огромными сосульками и причудливыми ледяными образованиями – блестящее природное зрелище.
Часто задаваемые вопросы
Удовольствие для всей семьи
В крупнейшей ледниковой зоне катания Австрии расположено 35 трасс для лыжников любого уровня подготовки: от легких широких склонов до сложных могульных трасс и трудных лыжных маршрутов. Сноупарк для сноубордистов, гоночная дистанция, участок с замером скорости, лыжная трасса для конькового катания и башня для скалолазания делают предложение зимних активностей еще более захватывающим. Еще одна достопримечательность – смотровая площадка Top of Tyrol на высоте 3200 метров, которая на 6 метров выступает над обрывом. С нее открывается грандиозный панорамный вид на все Тирольские Альпы.
А отдохнуть можно за сытным обедом в одной из горных хижин или в «парящем» ресторане – выбор столиков здесь велик.
Высоко вверх – низко вниз
В ледниковой зоне катания на ледниках Реттенбах и Тифенбах находятся сразу 3 вершины высотой более 3000 метров, которые доступны благодаря современным канатным дорогам и подъемникам. В регионе доступно 34 километра трасс, соединенных между собой впечатляющим лыжным тоннелем.
В зоне катания на леднике Тифенбах имеются трассы всех уровней сложности, а также более пологий рельеф, который идеально подойдет для начинающих спортсменов. Соседний ледник Реттенбах впечатляет опытных лыжников разнообразными условиями катания. Здесь есть рестораны, павильоны для проведения мероприятий, снежный бар, а также школа, где обучают кататься на горных лыжах и сноуборде. Кстати, на курорте Зёльден находится европейский испытательный и выставочный центр, где можно тестировать новейшее снаряжение ведущих производителей зимних спортивных товаров.
Как лучше всего подготовиться к подъему на ледник
Проверьте погоду!
Условия меняются изо дня в день, поэтому обязательно проверяйте прогноз снегопадов, изменения температуры и силы ветра перед подъемом на ледник.
Лучше всего получать информацию непосредственно от курорта!
На сайтах ледниковых зон катания вы найдете всю важную информацию об открытых подъемниках и трассах, высоте снежного покрова, о состоянии трасс, общественном транспорте, а также о мероприятиях и событиях.
Не забывайте о защите от солнца!
На горе солнечное излучение особенно интенсивно, а снег хорошо отражает солнечные лучи. Поэтому никогда не поднимайтесь на ледник без солнцезащитного крема и очков!
(Безбарьерная) свобода в Альпах
Ледник Каунерталь предлагает 32,5 километра трасс любого уровня сложности и доступен по дороге Каунерталер Глетчерштрассе. Регион катания простирается на альпийскую высоту до 3100 метров над уровнем моря. Наряду с горнолыжниками и тренировочными командами фрирайдеры также найдут здесь великолепные условия: в сноупарке Каунерталя работает самый длинный Half Mile Jib Line в Альпах.
Кроме того, ледниковая зона катания доступна всем без ограничений! За это регион уже был отмечен наградами. Все входы приспособлены для лиц с ограниченными возможностями, а также здесь предлагаются специальные курсы для колясочников по катанию на монолыже.
Панорама с крыши Тироля
Ледник Питцталь отмечен Федеральной землей Тироль знаком качества за состояние трасс для горных лыж и сноуборда. Это тренировочная база альпийских национальных сборных. А также родина звезды горных лыж Бенни Райха. Неудивительно, что здесь так много интересного.
Как семьи с детьми, так и поклонники фрирайда и сноуборда любят этот регион за 40 километров трасс для любого уровня подготовки, гарантию снега, лыжные походы с профессиональными гидами, трассы с естественным снегом, нетронутую лыжню и многое другое.
Верхняя станция подъемника прекрасно вписывается в ледниковый пейзаж благодаря своей футуристической архитектуре. А кульминацией в буквальном смысле слова является кафе Café 3.440 с парящей террасой и панорамным остеклением. Отсюда открывается потрясающий вид на окружающее горное царство с примерно 50 трехтысячниками.
Удивительные ледники
Почему некоторые ледники кажутся голубыми?
Некоторые ледники выглядят голубыми, потому что лед, подобно воде, сильнее поглощает красные световые волны и отражает синие. Чем чище лед, и чем меньше в нем воздушных пузырьков, тем ярче выражен голубой оттенок. Воздушные пузырьки во льду – как во многих альпийских ледниках – рассеивают свет и заставляют лед выглядеть белым, потому что они отражают весь спектр белого света.
Как образуется ледник?
Идет снег. Постепенно снежинки из легких кристаллов уплотняются в маленькие ледяные шарики. Новый снег падает и засыпает этот зернистый снег. Твердый слой под новым снегом прессуется в плотный лед. На протяжении длительного времени накапливаются несколько слоев. Снежные кристаллы снова и снова тают под лучами солнца, а потом замерзают. На протяжении многих лет эти фирновые слои сливаются в огромную массу твердого льда. Так рождается ледник.
Рекомендации по защите окр. среды
Бронируйте отели с сертификатом экологической безопасности
Проведите зимний отпуск на био-ферме
Планируйте поездку на поезде
Используйте на курорте экологически чистые виды транспорта
Берите в аренду горнолыжное снаряжение (произведенное в соответствии с экологическими стандартами)
Наслаждайтесь региональной, сезонной и органической пищей
Попробуйте медленные зимние занятия
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