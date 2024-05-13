Замки и дворцы в Австрии
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Австрия — это больше, чем просто захватывающие дух пейзажи, это место для истории и наследия прошлых веков. С востока на запад многовековые, внушительные замки и крепости формируют общую картину страны. Они смело возвышаются над холмами, позволяя видеть на многие километры вокруг. Они также могут быть погружены в живописные пейзажи, окруженные лугами, полями и густыми лесами. Каждый, кто осмеливается ступить за эти величественные стены, их сады и парки, сразу же погружается в жизнь рыцарей, оруженосцев, фрейлин, дворцовых лордов и монархов.
Жители Австрии знают, насколько ценно их культурное наследие, и поэтому берегут его с особой тщательностью, преданностью и вниманием. Многие из этих замков и дворцов были с любовью отреставрированы и теперь открыты для посещения. Посетители с удовольствием бродят по старинным коридорам, слушают забавные рассказы из роскошной повседневной жизни Габсбургов или других знатных семей.
Но дело не только в прошлом — сегодня эти впечатляющие сооружения ожили и обрели новую жизнь благодаря различным мероприятиям: будь то рыцарский фестиваль, концерт или летний праздник.
Интересный факт: дворец Шёнбрунн в Вене и дворец Эггенберг в Граце получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО — абсолютно заслуженно!
Пройдите по стопам аристократического рода Эстерхази: посетите замок Эстерхази, замок Лакенбах и замок Форхтенштейн.
Другие популярные направления экскурсий по замкам и дворцам в Бургенланде:
Замок Гюссинг: самый старый замок в провинции, построенный на вершине потухшего вулкана.
Замок Локенхаус: бывшая резиденция рыцарей-тамплиеров.
Замок Шлайнинг: включая Музей мира.
Замок Бернштайн: отель в четвертом поколении, с оригинальной мебелью и декором.
Замок Хальбтурн: здание в стиле барокко с парком и бывшей императорской летней резиденцией.
Самые красивые замки Каринтии часто являются популярными местами проведения концертов, свадеб или летних фестивалей:
Замок Порча: здание в стиле ренессанс является местом проведения мероприятий и выставок.
Руины замка Финкенштайн: в руинах, расположенных над озером Фаакер-Зе, находится арена на 1000 человек, где проводятся мероприятия, особенно впечатляющие благодаря открывающемуся виду.
Замок Пёкштайн: во французском саду проводятся летние фестивали и мероприятия под открытым небом.
Замок Марии Лоретто: расположен на полуострове озера Вертерзее и является популярным местом для проведения вечеринок, торжеств и свадеб.
Замок Хохостервиц (Hochosterwitz): особенно впечатляющий и расположенный на известняковой скале высотой 150 метров замок, привлекающий всеобщее внимание.
Замок Ландскрон: знаменит не только Адлерареной, но и своим рестораном, удостоенным наград.
Замок Хоф: в замке можно осмотреть роскошные покои.
Замок Лаксенбург: состоит из двух зданий: Старого замка эпохи Средневековья и Голубого двора эпохи барокко.
Замок Графенегг: можно посетить только в летние месяцы. Совет: запланируйте посещение концерта в Волькентурме!
Замок Розенбург: расположен высоко над долиной Кампталь.
Замок Розенау: это здание в стиле барокко, в котором находится единственный в мире масонский музей.
Замок Шаллабург: здесь проводятся выставки. Особенно стоит обратить внимание на 1600 терракотовых фигур в аркадном внутреннем дворе.
Руины замка Аггштайн: это место проведения всевозможных мероприятий — от средневековых фестивалей до рынков декоративно-прикладного искусства.
Замок Орт: На крошечном острове в озере Траунзе расположен Замок, получивший известность на австрийском телевидении как “Шлосс-отель Орт". Это одно из старейших зданий в Зальцкаммергуте. Согласно легенде, он был построен великаном Эрлой из любви к белокурой красавице-русалке.
Замок Грайнбург: самый старый жилой замок в Австрии.
Музей "Замок Линц: первоначальный замок — теперь в нем находится музей.
Замок Клам: здесь вы можете остановиться на ночь в апартаментах и сьютах с беседками.
Замок Эггенберг: самый большой и значимый замковый комплекс в Штирии.
Замок Зеггау: в этом замке, расположенном в винодельческой Штирии, есть винный погреб, которому уже более 300 лет.
Замок Херберштайн: кто хочет увидеть растения, животных и искусство, должен посетить замок-сад.
Замок Пибер: знаменит своим конным заводом по разведению липиццанеров. Липиццанерских жеребцов, которые выступают во всемирно известной Испанской школе верховой езды в Вене, разводят только здесь.
Замок Пеллау: планировка собора Святого Петра в Риме послужила образцом для замка Пеллау. Поэтому его прозвали "штирийской базиликой Святого Петра".
Замок Ригерсбург: в замок Ригерсбург можно подняться либо на стеклянном лифте, либо пешком через семь замковых ворот, либо с помощью подъемной лестницы.
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Замок Мирабель: всегда отличался любовью. Принц-архиепископ Вольф Дитрих построил для своей Саломеи Альт дворец Мирабелл с прогулочным садом в стиле барокко, который также стал декорацией к музыкальному фильму "Звуки музыки". Сегодня Мраморный зал считается одним из самых красивых свадебных залов в мире.
Дворец Хелльбрунн: летом здесь можно освежиться благодаря чудесным фонтанам.
Замок Хоэнверфен: имеет четырехтонный колокол, в который звонят во время экскурсий.
Крепость Хоэнзальцбург: старейший в мире и до сих пор действующий вальцовый орган можно услышать здесь три раза в день.
Хофбург в Инсбруке: здесь полностью отреставрированные парадные залы предстают в том виде, в каком они были в XVIII веке.
Замок Амбрас: в этом замке находится одна из самых обширных коллекций стекла в мире, а также портретная галерея Габсбургов с более чем 200 портретами и Зал искусств и чудес эрцгерцога Фердинанда II, который еще в 16 веке считался особенно достойным внимания.
Замок Трацберг: жемчужина эпохи Возрождения сочетается с цифровизацией: помимо экскурсии с гидом, здесь можно совершить путешествие во времени с помощью очков виртуальной реальности.
Крепость Куфштайн: в башне находится самый большой в мире орган под открытым небом — Хельденоргель.
Замок Шаттенбург в Фельдкирхе: в замке Шаттенбург хранится историческая коллекций оружия в Австрии. В летние месяцы в Рыцарском зале проводятся концерты.
Дворец Хоэнемс: здесь в дворцовой библиотеке в 1755 году была обнаружена рукопись "Песни о Нибелунгах". Прямоугольный дворец с впечатляющим внутренним двором и рыцарским залом считается одним из самых красивых зданий эпохи Возрождения в регионе Боденского озера.
Замок Глоппер: также известный как замок Ной-Эмс, — это средневековый замковый комплекс на вершине холма. В 2018 году он был преобразован в 5-звездочный отель.
Дворец Шёнбрунн: замок является бывшей летней резиденцией императрицы Сиси и Габсбургов. На его территории находится старейший в мире зоопарк.
Дворец Бельведер: в бывшей резиденции принца Евгения в великолепном барочном окружении выставлены работы Климта, Шиле и Кокошки.
Дворец Хофбург: императорская резиденция и имперский центр города Вены.
Вилла Гермес: вилла была местом убежища императрицы Елизаветы. Ее супруг, император Франц Иосиф, приказал построить охотничий домик на территории современного Тиргартена в Лайнце, чтобы Сиси подольше оставалась в Вене.
Дворец Рингштрассе: эти дворцы были построены, заселены и иногда сдавались в аренду аристократами и богачами в конце XIX века. Сегодня в них располагаются кофейни, парламент и известные отели.
Комиссия ЮНЕСКО занимается охраной и поощрением разнообразия форм культурного самовыражения. В Австрии ЮНЕСКО признала 12 объектов всемирного наследия — и каждый из них достоин посещения:
великолепный дворец Шёнбрунн,
исторические центры Вены, Зальцбурга, Бадена и Граца с дворцом Эггенберг,
очаровательные пейзажи Вахау, озера Нойзидль, Дунайского лимеса и региона Гальштат-Дахштайн,
железная дорога Земмеринг,
доисторические свайные постройки,
буковые леса в Известняковых Альпах.
Кроме того, ЮНЕСКО также выделяет нематериальное культурное наследие. Это особые ритуалы и праздники, достойные защиты, устные традиции или знания о природных и ремесленных навыках.
Интересные факты о замках и дворцах Австрии
Информация о защите климата
Охрана памятников существует для долгосрочного сохранения и использования исторических зданий. Благодаря сохранению и реставрации замков и дворцов экономятся ресурсы, прежде всего строительные материалы, и предотвращается уплотнение почвы при строительстве новых зданий.
Таким образом, сохранение ценных исторических зданий способствует, с одной стороны, защите климата, а с другой — сохранению традиционных ремесел. Ведь старинные материалы и строительные технологии требуют древних знаний и навыков.
Доступность и приобщение к искусству и культурному опыту способствуют социальной устойчивости и взаимопониманию друг друга.
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