Озеро Аттерзее в Зальцкаммергуте
Горы, озеро и культура в одной триаде
Регион природного парка Аттерзее-Аттергау предлагает цветущие фруктовые деревья весной, цветочные луга летом и леса в осенних красках — регион Аттерзее-Аттергау превратился в культурный ландшафт, который формировался людьми на протяжении веков. Бережное использование и рациональное природопользование сохранили Верхнеавстрийский Зальцкаммергут как райский уголок природы. Буквальное погружение в природный регион вокруг озера Аттерзее: именно микс альпийского образа жизни между горами и озером и любви к музыке и искусству привлекает людей в это место. Озеро Аттерзее гармонично сочетает в себе и то, и другое: релаксацию и вдохновение.
Тот, кто ищет большой свободы в парусном спорте на озере Аттерзее, оценят "Розенвинд", который пользуется популярностью в парусном сообществе. Чудесно ощущать, как лодка невесомо скользит по озеру, как шумят волны, дует ветер и греет солнце. Повседневная рутина сменяется свежей бирюзовой синевой на самом большом внутреннем озере Австрии.
Советы по плаванию, чтобы освежиться на озере Аттерзее
Песчаный пляж Зеевальхен
Яркие моменты: 10-метровая платформа для прыжков в воду, детская зона и прокат лодок поблизости.
Основные достопримечательности региона Аттерзее-Аттергау
Всё, что интересно для детей
Активности с животными
Альпаки, лошади, рыбы, пчелы или даже медведи, тигры и жирафы: погладить, покормить, покататься или полюбоваться — всё это возможно.
Ледерхозен и дирндль
Простой дирндль для повседневной носки, праздничные костюмы и свадебные традиционные наряды, ледерхозен с вышивкой и вязаными вручную носками, традиционные шапки с настоящими замшевыми бородами: в Австрии — особенно в Зальцкаммергуте — традиционный костюм играет главнейшую роль. "Tracht" первоначально происходит от слова "носить", что означает любой вид одежды. Однако значение традиционного костюма не всегда было таким простым. В истории традиционного костюма переплелись многие исторические, социальные и политические события. Региональные различия появились лишь со временем.
В Австрии ледерхозен и дирндль — это не просто альпийское клише. Любовь и страсть к дирндлям и ледерхозену неподдельны. Традиционная одежда в Австрии надевается по многим поводам и является частью повседневной жизни. Как раньше, так и сейчас, традиционный костюм служит повседневной рабочей одеждой, например, в сельском хозяйстве, ресторанах или отелях.
Самые красивые места на берегах озера Аттерзее
Аттерзее: пчелы и узкоколейная железная дорога
Смесь жужжания на пасеке, грохота вагонов и исторических свайных построек.
Вейрегг: привлекателен для активных людей
Парапланеризм, парусный спорт, серфинг, дайвинг. А к озерному бризу добавляется щепотка культуры.
Нюсдорф: место с историей
Неолитические свайные жилища и исторические виллы — охраняемые памятники на фоне озера.
Шерфлинг: изысканная летняя свежесть
Густав Климт был здесь гостем в течение многих лет и вдохновлялся местным пейзажем.
Регион отдыха Аттерзее-Аттергау
Палии и сиги (озёрные форели) процветают только в чистейших водах. Неудивительно, что эти виды рыб процветают здесь и подаются как фирменное блюдо. Жители Зальцкаммергута всегда уделяли особое внимание принципу региональности. Поэтому фермы с их молочными продуктами, свежим хлебом и овощами высоко ценятся в качестве поставщиков для ресторанов и гостиниц.
Лучшие рестораны
5 вещей, которые вы должны увидеть на озере Аттерзее
Природный парк Аттерзее-Траунзее: охрана природы и отдых
Искусство, культура и события в регионе Аттерзее-Аттергау
Мероприятия на озере Аттерзее
Лучшие события в Зальцкаммергуте можно найти в календаре мероприятий Аттерзее-Аттергау.
Фестиваль Густава Малера
День рождения композитора 7 июля — ежегодное событие для музыки и культуры на озере Аттерзее.
Культурная столица Бад-Ишль Зальцкаммергут 2024: "Культура — новая соль"
Густав Климт и Аттерзее
Знаменитый австрийский художник Густав Климт любил озеро Аттерзее и провел на этом летнем курорте многие лета своей жизни. Здесь было создано большое количество из более чем 50 его пейзажных картин. Сегодня мы все еще можем пройти по следам Густава Климта на озере Аттерзее двумя разными способами:
Тематическая тропа Густава Климта: на станциях вдоль променада представлена информация о жизни и творчестве Климта. Они являются отправной точкой для прогулки по следам художника вокруг озера Аттерзее.
Сад Густава Климта: пруд с кувшинками и розовый сад, нарисованные Климтом, были реконструированы, восстановлены и засажены растениями. Сад является частью тематического маршрута Густава Климта вокруг озера Аттерзее и находится в непосредственной близости от дворца Каммер.
6 фактов, которые вы должны знать об озере Аттерзее
1. Как образовалось озеро Аттерзее
Озерная котловина была вырезана ледником Траунг во время последнего ледникового периода. После его таяния осталась вода, превратившаяся в озеро.
2. Купание здесь ничего не стоит
В общественных местах для купания на озере Аттерзее можно бесплатно освежиться в прохладной воде.
3. Какая рыба водится в озере
26 видов рыб, в том числе щука, форель, сиг, угорь, карп, окунь и другие.
4. Какие горы окружают озеро
Озеро Аттерзее окружено горами Шафберг на юго-западе и Хёлленгебирге на юго-востоке.
5. Откуда дует ветер
Западный ветер известен своими сильными порывами, его боятся даже моряки.
6. Как русалка придала озеру блеск
Согласно легенде, русалка из озера Аттерзее принесла золото, исчезла и оставила озеро сверкающим.
Вид на озеро Аттерзее: отели прямо на озере
Морской отель Stadler
Среди цветущей природы, с беспрепятственным видом на горы Хёлленгебирге на противоположном берегу.
Квартиры для отдыха Hanslmann
Пейзаж, вода, луг, купальня, горы, хороший воздух и одиннадцать новых квартир для отдыха.
Советы по защите климата
Озера для купания являются важной средой обитания для животных и растений. Мы уважаем заповедные зоны.
Для купания мы используем только разрешенные участки берега.
Мы не оставляем после себя мусор.
Мы не используем озеро для купания в качестве туалета.
Мы не кормим рыб и водоплавающих птиц. Остатки пищи приводят к избытку питательных веществ.
Мы даем крему для загара хорошо впитаться перед купанием. Иначе масляная пленка загрязняет поверхность воды.
Вопросы и ответы
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