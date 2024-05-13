Озеро Аттерзее в Зальцкаммергуте

Пешие прогулки, купание, посещение мероприятий: в регионе Аттерзее-Аттергау в Зальцкаммергуте триада горы-озеро-культура звучит особенно гармонично.

Регион природного парка Аттерзее-Аттергау предлагает цветущие фруктовые деревья весной, цветочные луга летом и леса в осенних красках — регион Аттерзее-Аттергау превратился в культурный ландшафт, который формировался людьми на протяжении веков. Бережное использование и рациональное природопользование сохранили Верхнеавстрийский Зальцкаммергут как райский уголок природы. Буквальное погружение в природный регион вокруг озера Аттерзее: именно микс альпийского образа жизни между горами и озером и любви к музыке и искусству привлекает людей в это место. Озеро Аттерзее гармонично сочетает в себе и то, и другое: релаксацию и вдохновение.

Тот, кто ищет большой свободы в парусном спорте на озере Аттерзее, оценят "Розенвинд", который пользуется популярностью в парусном сообществе. Чудесно ощущать, как лодка невесомо скользит по озеру, как шумят волны, дует ветер и греет солнце. Повседневная рутина сменяется свежей бирюзовой синевой на самом большом внутреннем озере Австрии.