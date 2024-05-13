Озеро Аттерзее в Зальцкаммергуте
Горы, озеро и культура в одной триаде

Пешие прогулки, купание, посещение мероприятий: в регионе Аттерзее-Аттергау в Зальцкаммергуте триада горы-озеро-культура звучит особенно гармонично.

Регион природного парка Аттерзее-Аттергау предлагает цветущие фруктовые деревья весной, цветочные луга летом и леса в осенних красках регион Аттерзее-Аттергау превратился в культурный ландшафт, который формировался людьми на протяжении веков. Бережное использование и рациональное природопользование сохранили Верхнеавстрийский Зальцкаммергут как райский уголок природы. Буквальное погружение в природный регион вокруг озера Аттерзее: именно микс альпийского образа жизни между горами и озером и любви к музыке и искусству привлекает людей в это место. Озеро Аттерзее гармонично сочетает в себе и то, и другое: релаксацию и вдохновение.

Тот, кто ищет большой свободы в парусном спорте на озере Аттерзее, оценят "Розенвинд", который пользуется популярностью в парусном сообществе. Чудесно ощущать, как лодка невесомо скользит по озеру, как шумят волны, дует ветер и греет солнце. Повседневная рутина сменяется свежей бирюзовой синевой на самом большом внутреннем озере Австрии.

Краткая информация об Аттерзее
Высота над уровнем моря:469 м
Глубина:169 м
Площадь:46,2 км²
Длина:19,7 км
Ширина3,4 км
Длина берега:53 км
Температура:до 25° C
Лучшее время для посещения
Круглый год
Идеально для
Families, Solo Traveler, Couples и Friends

Советы по плаванию, чтобы освежиться на озере Аттерзее

Песчаный пляж Зеевальхен

Яркие моменты: 10-метровая платформа для прыжков в воду, детская зона и прокат лодок поблизости.

Пляж Seewalchen

Шерфлингер Зеебад в Шенауэре

Здесь вас ждут покой и расслабление на лежаках у теплой воды.

Шерфлингер Зеебад в Шенауэре

Солнечный пляж Штайнбах

Развлекитесь в бассейне с горкой, на SUP из пункта проката или в Beach Boys Lounge.

Солнечный пляж Штайнбах

Основные достопримечательности региона Аттерзее-Аттергау

Легкие прогулки для семей, детей и пожилых людей

Удовольствие от пеших прогулок со сказочными пейзажами

Доступный пеший туризм

Тематические маршруты по следам искусства и истории

Сложные горные туры от трудных до очень сложных

Разнообразные велотуры по озеру Аттерзее

Путешествие на корабле в поисках приключений

На электрической лодке, водном велосипеде или гребной лодке

Самая красивая зелень на голубом Аттерзее

Всё, что интересно для детей

Активности с животными

Альпаки, лошади, рыбы, пчелы или даже медведи, тигры и жирафы: погладить, покормить, покататься или полюбоваться — всё это возможно.

Активности с животными

Опыт в дождливую погоду

Плохая погода здесь не означает плохого настроения. Благодаря оздоровительным центрам, музеям, пещерам, паркам развлечений и спортивным сооружениям!

Опыт в дождливую погоду

Ледерхозен и дирндль

Традиционный костюм в Зальцкаммергуте

Простой дирндль для повседневной носки, праздничные костюмы и свадебные традиционные наряды, ледерхозен с вышивкой и вязаными вручную носками, традиционные шапки с настоящими замшевыми бородами: в Австрии особенно в Зальцкаммергуте традиционный костюм играет главнейшую роль. "Tracht" первоначально происходит от слова "носить", что означает любой вид одежды. Однако значение традиционного костюма не всегда было таким простым. В истории традиционного костюма переплелись многие исторические, социальные и политические события. Региональные различия появились лишь со временем.

В Австрии ледерхозен и дирндль это не просто альпийское клише. Любовь и страсть к дирндлям и ледерхозену неподдельны. Традиционная одежда в Австрии надевается по многим поводам и является частью повседневной жизни. Как раньше, так и сейчас, традиционный костюм служит повседневной рабочей одеждой, например, в сельском хозяйстве, ресторанах или отелях.

Самые красивые места на берегах озера Аттерзее

Унтерах: очарование южного берега

Сочетание великолепных вилл начала века и деревенского колорита.

Унтерах

Аттерзее: пчелы и узкоколейная железная дорога

Смесь жужжания на пасеке, грохота вагонов и исторических свайных построек.

Озеро Аттерзее

Вейрегг: привлекателен для активных людей

Парапланеризм, парусный спорт, серфинг, дайвинг. А к озерному бризу добавляется щепотка культуры.

Вейрегг

Штайнбах: природный парк с культурой

Домик композитора Густава Малера можно увидеть и сегодня.

Штайнбах

Нюсдорф: место с историей

Неолитические свайные жилища и исторические виллы — охраняемые памятники на фоне озера.

Нюсдорф

Шерфлинг: изысканная летняя свежесть

Густав Климт был здесь гостем в течение многих лет и вдохновлялся местным пейзажем.

Шерфлинг

Зеевальхен: культурное наследие на озере

Здесь встречаются спорт, традиционные костюмы и климат: Зеевальхен предлагает множество впечатлений даже вдали от воды.

Зеевальхен

Регион отдыха Аттерзее-Аттергау

Хорошая еда и напитки на озере Аттерзее

Палии и сиги (озёрные форели) процветают только в чистейших водах. Неудивительно, что эти виды рыб процветают здесь и подаются как фирменное блюдо. Жители Зальцкаммергута всегда уделяли особое внимание принципу региональности. Поэтому фермы с их молочными продуктами, свежим хлебом и овощами высоко ценятся в качестве поставщиков для ресторанов и гостиниц.

Лучшие рестораны

5 вещей, которые вы должны увидеть на озере Аттерзее

Самое красочное культурное лето: искусство разнообразия

Захватывающее погружение: дайвинг-центр на озере Аттерзее

Самый красивый вид сверху: смотровая башня Аттергауэр

Самое странное приключение: пеший поход в очках для дайвинга

Самое красивое звездное небо: Штерненпарк Аттерзее-Траунзее

Природный парк Аттерзее-Траунзее: охрана природы и отдых

Природный парк Аттерзее-Траунзее

Искусство, культура и события в регионе Аттерзее-Аттергау

Мероприятия на озере Аттерзее

Лучшие события в Зальцкаммергуте можно найти в календаре мероприятий Аттерзее-Аттергау.

События на Аттерзее

Фестиваль Густава Малера

День рождения композитора 7 июля — ежегодное событие для музыки и культуры на озере Аттерзее.

Фестиваль Густава Малера

Композиторский домик Густава Малера

Густав Малер сочинял музыку в музыкальном павильоне, чтобы иметь возможность спокойно работать.

Домик композитора

Культурная столица Бад-Ишль Зальцкаммергут 2024: "Культура — новая соль"

Бад-Ишль Зальцкаммергут

Густав Климт и Аттерзее

Знаменитые личности региона

Знаменитый австрийский художник Густав Климт любил озеро Аттерзее и провел на этом летнем курорте многие лета своей жизни. Здесь было создано большое количество из более чем 50 его пейзажных картин. Сегодня мы все еще можем пройти по следам Густава Климта на озере Аттерзее двумя разными способами:

Тематическая тропа Густава Климта: на станциях вдоль променада представлена информация о жизни и творчестве Климта. Они являются отправной точкой для прогулки по следам художника вокруг озера Аттерзее.

Сад Густава Климта: пруд с кувшинками и розовый сад, нарисованные Климтом, были реконструированы, восстановлены и засажены растениями. Сад является частью тематического маршрута Густава Климта вокруг озера Аттерзее и находится в непосредственной близости от дворца Каммер.

Gustav Klimt

6 фактов, которые вы должны знать об озере Аттерзее

1. Как образовалось озеро Аттерзее

Озерная котловина была вырезана ледником Траунг во время последнего ледникового периода. После его таяния осталась вода, превратившаяся в озеро.

2. Купание здесь ничего не стоит

В общественных местах для купания на озере Аттерзее можно бесплатно освежиться в прохладной воде.

Общественные места для купания

3. Какая рыба водится в озере

26 видов рыб, в том числе щука, форель, сиг, угорь, карп, окунь и другие.

4. Какие горы окружают озеро

Озеро Аттерзее окружено горами Шафберг на юго-западе и Хёлленгебирге на юго-востоке.

Пешие прогулки по Шафбергу
Пешие прогулки в Хёлленгебирге

5. Откуда дует ветер

Западный ветер известен своими сильными порывами, его боятся даже моряки.

6. Как русалка придала озеру блеск

Согласно легенде, русалка из озера Аттерзее принесла золото, исчезла и оставила озеро сверкающим.

Вид на озеро Аттерзее: отели прямо на озере

Морской отель Stadler

Среди цветущей природы, с беспрепятственным видом на горы Хёлленгебирге на противоположном берегу.

Морской отель Stadler

Бутик-отель Aichinger

За более чем 200 лет постоялый двор превратился в прекрасный отель.

Бутик-отель "Айхингер

Квартиры для отдыха Hanslmann

Пейзаж, вода, луг, купальня, горы, хороший воздух и одиннадцать новых квартир для отдыха.

Квартиры для отдыха Hanslmann

Панорамный двор Druckerhof

Отель находится на высоте 700 метров над уровнем моря у озера Аттерзее и с 1581 года предлагает семейное гостеприимство с собственной купальней, заповедником и зоопарком.

Панорамный двор Druckerhof

Советы по защите климата

Как сохранить наши озера для купания чистыми?

  • Озера для купания являются важной средой обитания для животных и растений. Мы уважаем заповедные зоны.

  • Для купания мы используем только разрешенные участки берега.

  • Мы не оставляем после себя мусор.

  • Мы не используем озеро для купания в качестве туалета.

  • Мы не кормим рыб и водоплавающих птиц. Остатки пищи приводят к избытку питательных веществ.

  • Мы даем крему для загара хорошо впитаться перед купанием. Иначе масляная пленка загрязняет поверхность воды.

Экологичные путешествия

Вопросы и ответы

Озеро Аттерзее расположено в Верхней Австрии, в Зальцкаммергуте. Озеро простирается между городами Шерфлинг и Унтерах-ам-Аттерзее и удобно расположено прямо на автостраде A1 между Линцем и Зальцбургом.

В живописном культурном ландшафте бирюзового озера можно заняться такими видами спорта, как плавание, пешие прогулки и культурные мероприятия. Озеро идеально подходит для занятий парусным спортом, дайвингом, плаванием, стоячей греблей и каякингом. Прогулки на лодках по озеру Аттерзее с остановками на таких станциях, как тематическая тропа Густава Климта или культурные фестивали.

Высота: 469 метров над уровнем моря

Глубина: 169 метров

Площадь: 46,2 квадратных километра

Длина: 18,7 километра

Ширина: 3,4 километра

Длина берега: 53 километра

Пешие прогулки: в регионе Аттерзее-Аттергау проложено множество пешеходных маршрутов. Вот несколько предложений:

  • Тематическая тропа Рансоннет

  • Тропа Дикого леса

  • Бухбергрунде на Аттерзее

  • Тематический туристический маршрут "Стеклянная долина"

  • Паломнический маршрут Йозефвег

  • Панорамная тропа Аттерзее

  • Поход к мельнице Райзербауэрн

Вокруг озера Аттерзее есть семь волшебных мест:

Аттерзее, Нюсдорф, Унтерах, Штайнбах, Вайрегг, Шерфлинг, Зеевальхен

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