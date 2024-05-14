Dirndl und Lederhosen prägen Österreich seit dem 19. Jahrhundert: Einst Arbeitsgewand, ist die Tracht heute Ausdruck von Tradition, Brauchtum und moderner Trachtenkultur.

Ob in Filmen, Musik oder Social Media – Bilder von Dirndl und Lederhosen prägen weltweit den Blick auf Österreich. Der Kultklassiker The Sound of Music gilt bis heute als eine der bekanntesten visuellen Brücken zur österreichischen Tracht. Doch die Realität ist vielfältiger und weit weniger klischeebehaftet: Tracht in Österreich ist Ausdruck regionaler Geschichte, handwerklicher Qualität und gelebter Tradition.

In vielen Regionen ist die Liebe zur Tracht tief verwurzelt. Dirndl und Lederhosen erzählen von Herkunft und Zugehörigkeit, früher sogar von Beruf und sozialem Stand. Auch heute sind sie ein sichtbarer Teil des Alltags – bei festlichen Anlässen ebenso wie als funktionelle Arbeitskleidung. Besonders Trachtenhersteller und kleinere Trachtenmanufakturen tragen dazu bei, dass dieses Kulturgut weiterlebt und gleichzeitig neue Formen annimmt. So verbindet moderne Trachtenmode Tradition mit zeitgemäßem Design und zeigt, wie lebendig Brauchtum und Kultur in Österreich sind.