Озеро Мондзее
Ворота в Зальцкаммергут
Мондзееланд — активный и спокойный отдых
Область Мондзееланд включает в себя озеро Мондзее, которое находится в Зальцкаммергуте в Верхней Австрии, и его "младшего брата" озеро Иррзее. Однако они совсем не похожи друг на друга. Шикарное, привлекающее любителей спорта и культуры большое озеро Мондзее служит так же местом притяжения изысканной кулинарии. В оживленном центре „Рынок Мондзее“ проводится более 600 мероприятий в год. Традиционные фестивали, велогонки и живая музыка регулярно дополняют городскую жизнь. В центре внимания на Мондзее прежде всего спортивные мероприятия: например, альпийский курорт Мондзее предлагает такие достопримечательности, как аквапарк и центр катания на водных лыжах. Здесь можно заняться серфингом, парусным спортом и греблей на сап борде, а также отправиться в поход, заняться скалолазанием и покататься на велосипеде вдали от воды.
Напротив, на озере Иррзее тихо и мечтательно. Иррзее с его нетронутыми заливами, топью, полями кувшинок и огромным биоразнообразием находится под охраной окружающей среды. Здесь, в регионе между Мондзее и Иррзее, люди живут с видом на нетронутый культурный и природный пейзаж с охраняемыми территориями, сохраняющими местную флору и фауну.
3 совета по купанию в озёрах Мондзее и Иррзее
Альпийский курорт на озере Мондзее
Водные развлечения в самом большом пляжном бассейне Зальцкаммергута: от аквапарка до центра водных лыж.
Место для купания "Черная Индия" на озере Мондзее
Место идеально подходит для спокойного купального дня. Совет: рекомендуемый Яузский буфет.
Активности на озере Мондзее
Походы
Будь то дальний поход, тематический маршрут или поход с гидом: шаг за шагом открываются пейзажи на горы и озера.
Скалолазание и альпинизм
Высоко на скалах и вершинах. Но всегда оставайтесь сосредоточенными, даже когда смотрите на эти захватывающие дух виды!
Продуваемое ветрами!
Любой, кто летом смотрит на воду с возвышенности гор, поймет: озеро Мондзее принадлежит парусникам. Между Дракенвандом и Шафбергом вы будете ориентироваться по ветру и проплывете по разным участкам. Виндсерферы также находят оптимальные условия для скольжения по бирюзово-голубым водам. Однако ветра могут внезапно изменить направление, что особенно придется по душе продвинутым серфингистам-любителям острых ощущений. Однако им следует заранее проконсультироваться с местными ветровыми специалистами.
Велоспорт и катание на горных велосипедах в Мондзееланде
Активности с детьми
Приключения между горами и озером – то, что звучит многообещающе (особенно для детей), является многообещающим (для детей и их родителей)! В конце концов, где как не на природе дети могут вдоволь наиграться? А если малыши много наплавались и нарезвились в воде и опробовали сёрфинг и сап борд, для них есть и другие развлечения: велосипедная прогулка, поход или одна из разнообразных детских программ, которые предлагает регион Мондзее-Иррзее.
Отдых на ферме
Впечатления и развлечения для самых маленьких, отдых для родителей – различные желания особенно хорошо сочетаются в отпуске на ферме. Когда дело доходит до обращения с животными и работы в загоне, есть чему поучиться, любопытство пробуждается, а веселье берет верх.
Мондзее: Область Мондзее расположена между горами Шафберг и Драхенванд. Купание, пешие прогулки и езда на велосипеде — желаемое времяпрепровождение любителей спорта и живописных пейзажей. Свайные постройки в Мондзее внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Коммуна Оберванг: Такое сельскоей, такое идиллическое, такое богатое традициями место. Из Оберванга можно добраться до проложенных трасс для катания на горных велосипедах и близлежащего озера Иррзее.
Тифграбен: Расположение на северном берегу озера Мондзее идеально подходит для активного отдыха, в том числе пеших и велосипедных прогулок. Позднеготическая церковь дополняет атмосферу.
Район Святого Лаврентия: Район коммуны Тифграбен известен своей исторической церковью Святого Лаврентия с выдающимся шпилем. Вокруг есть леса и пешеходные тропы – с видом на озеро Мондзее и окружающие Альпы.
Иннершванд: Для тех, кто ищет спокойный отдых и любит активный спорт: природа здесь прекрасна со всех точек зрения.
Места силы на озере Мондзее
Часовня Радштатткапеле
До часовни можно добраться по крестному ходу на склоне горы Мондзеберг.
Паломническая церковь Марии Хильф
Романтическое святилище идеально подходит для свадьбы.
Альпплатц на плато Альм
На площади Альмплатцль есть время и место, чтобы перевести дух и набраться сил.
Часовня Линденбауэрн
Часовня датируется 19 веком и защищена вековыми липами – сказочно красивое место.
Мероприятия в Мондзееланде
Легенда о лошади и горной пропасти
Легенда гласит, что в 748 году герцог Баварии Одило скакал диким галопом ночью по спуску горы Драхенванд. Случилось невероятное: за несколько секунд до того, как он должен был упасть в пропасть на сотни метров вниз, он увидел луну, отражающуюся в озере. В последний момент ему удалось остановить свою лошадь. Луна и озеро спасли ему жизнь, и Одило в знак благодарности построил монастырь.
Менее легендарным является версия, согласно которой название „Мондзее“ относится к древнему дворянскому роду "Маннзее". Озеро Маннзее со временем превратилось в озеро Мондзее.
Часто задаваемые вопросы
Гостиницы на берегу озера Мондзее и Иррзее
Устойчивое развитие и путешествие
Те, кто дома сочетает в себе чувство собственного благополучия и ответственности за окружающую среду, чаще всего хотят путешествовать экологически безопасным способом. Зеленый отдых — означает вдохновляться и наслаждаться прекрасным, заботясь о природе, защите климата и о хороших отношениях с местными людьми, живущими в курортном регионе.
Кто путешествует по правилам устойчивого развития, …
... с уважением и ответственностью относится к нетронутой природе и ухоженным культурным пейзажам.
... выбирает экологически сертифицированное жилье и удобную мобильность, например, в регионах с климатической и энергетической моделями.
... открыт для взаимопонимания и может рассчитывать на доступность и инклюзивность.
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