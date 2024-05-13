Озеро Мондзее, горы Шафберг и Драхенванд — идеальное сочетание для столь типичной для Австрии идиллии в области Зальцкаммергут, состоящей из озёр и горных вершин.

Мондзееланд — активный и спокойный отдых

Область Мондзееланд включает в себя озеро Мондзее, которое находится в Зальцкаммергуте в Верхней Австрии, и его "младшего брата" озеро Иррзее. Однако они совсем не похожи друг на друга. Шикарное, привлекающее любителей спорта и культуры большое озеро Мондзее служит так же местом притяжения изысканной кулинарии. В оживленном центре „Рынок Мондзее“ проводится более 600 мероприятий в год. Традиционные фестивали, велогонки и живая музыка регулярно дополняют городскую жизнь. В центре внимания на Мондзее прежде всего спортивные мероприятия: например, альпийский курорт Мондзее предлагает такие достопримечательности, как аквапарк и центр катания на водных лыжах. Здесь можно заняться серфингом, парусным спортом и греблей на сап борде, а также отправиться в поход, заняться скалолазанием и покататься на велосипеде вдали от воды.

Напротив, на озере Иррзее тихо и мечтательно. Иррзее с его нетронутыми заливами, топью, полями кувшинок и огромным биоразнообразием находится под охраной окружающей среды. Здесь, в регионе между Мондзее и Иррзее, люди живут с видом на нетронутый культурный и природный пейзаж с охраняемыми территориями, сохраняющими местную флору и фауну.