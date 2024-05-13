Озеро Мондзее
Ворота в Зальцкаммергут

Озеро Мондзее, горы Шафберг и Драхенванд — идеальное сочетание для столь типичной для Австрии идиллии в области Зальцкаммергут, состоящей из озёр и горных вершин.

Мондзееланд — активный и спокойный отдых

Область Мондзееланд включает в себя озеро Мондзее, которое находится в Зальцкаммергуте в Верхней Австрии, и его "младшего брата" озеро Иррзее. Однако они совсем не похожи друг на друга. Шикарное, привлекающее любителей спорта и культуры большое озеро Мондзее служит так же местом притяжения изысканной кулинарии. В оживленном центре „Рынок Мондзее“ проводится более 600 мероприятий в год. Традиционные фестивали, велогонки и живая музыка регулярно дополняют городскую жизнь. В центре внимания на Мондзее прежде всего спортивные мероприятия: например, альпийский курорт Мондзее предлагает такие достопримечательности, как аквапарк и центр катания на водных лыжах. Здесь можно заняться серфингом, парусным спортом и греблей на сап борде, а также отправиться в поход, заняться скалолазанием и покататься на велосипеде вдали от воды.

Напротив, на озере Иррзее тихо и мечтательно. Иррзее с его нетронутыми заливами, топью, полями кувшинок и огромным биоразнообразием находится под охраной окружающей среды. Здесь, в регионе между Мондзее и Иррзее, люди живут с видом на нетронутый культурный и природный пейзаж с охраняемыми территориями, сохраняющими местную флору и фауну.

Озеро Мондзее
Высота:481 м над уровнем моря
Глубина:68 м
Площадь:14,2 км²
Длина:11 км
Ширина:2 км
Длина береговой линии:22 км
Температура: до 27° C
Идеально для
Families, Solo Traveler, Couples и Friends
Лучшее время для посещения
Summer

3 совета по купанию в озёрах Мондзее и Иррзее

Альпийский курорт на озере Мондзее

Водные развлечения в самом большом пляжном бассейне Зальцкаммергута: от аквапарка до центра водных лыж.

Альпийский курорт на озере Мондзее

Место для купания "Черная Индия" на озере Мондзее

Место идеально подходит для спокойного купального дня. Совет: рекомендуемый Яузский буфет.

Место для купания "Черная Индия"

Ландесбадплац Целль-ам-Моос на озере Иррзее

Теплая температура воды, прекрасная природа, спокойствие, шведский стол и площадка для пляжного волейбола поблизости – идеальное место, где больше нечего пожелать!

Ландесбадплац Целль-ам-Моос

Активности на озере Мондзее

Походы

Будь то дальний поход, тематический маршрут или поход с гидом: шаг за шагом открываются пейзажи на горы и озера.

Походы

Скалолазание и альпинизм

Высоко на скалах и вершинах. Но всегда оставайтесь сосредоточенными, даже когда смотрите на эти захватывающие дух виды!

Скалолазание и альпинизм

Игра в гольф

Игра в гольф в окружении Зальцкаммергута: два гольф-клуба в живописной сельской местности делают это возможным.

Игра в гольф

Продуваемое ветрами!

Водные виды спорта на озере Мондзее

Любой, кто летом смотрит на воду с возвышенности гор, поймет: озеро Мондзее принадлежит парусникам. Между Дракенвандом и Шафбергом вы будете ориентироваться по ветру и проплывете по разным участкам. Виндсерферы также находят оптимальные условия для скольжения по бирюзово-голубым водам. Однако ветра могут внезапно изменить направление, что особенно придется по душе продвинутым серфингистам-любителям острых ощущений. Однако им следует заранее проконсультироваться с местными ветровыми специалистами.

Велоспорт и катание на горных велосипедах в Мондзееланде

Велоспорт между водой и вершинами гор

Активности с детьми

Семейный отдых в Зальцкаммергуте

Приключения между горами и озером – то, что звучит многообещающе (особенно для детей), является многообещающим (для детей и их родителей)! В конце концов, где как не на природе дети могут вдоволь наиграться? А если малыши много наплавались и нарезвились в воде и опробовали сёрфинг и сап борд, для них есть и другие развлечения: велосипедная прогулка, поход или одна из разнообразных детских программ, которые предлагает регион Мондзее-Иррзее.

Отдых на ферме

Впечатления и развлечения для самых маленьких, отдых для родителей – различные желания особенно хорошо сочетаются в отпуске на ферме. Когда дело доходит до обращения с животными и работы в загоне, есть чему поучиться, любопытство пробуждается, а веселье берет верх.

Семейный отдых на Мондзее-Иррзее
5 особых мест вокруг озера Мондзее

Мондзее: Область Мондзее расположена между горами Шафберг и Драхенванд. Купание, пешие прогулки и езда на велосипеде — желаемое времяпрепровождение любителей спорта и живописных пейзажей. Свайные постройки в Мондзее внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Коммуна Оберванг: Такое сельскоей, такое идиллическое, такое богатое традициями место. Из Оберванга можно добраться до проложенных трасс для катания на горных велосипедах и близлежащего озера Иррзее.

Тифграбен: Расположение на северном берегу озера Мондзее идеально подходит для активного отдыха, в том числе пеших и велосипедных прогулок. Позднеготическая церковь дополняет атмосферу.

Район Святого Лаврентия: Район коммуны Тифграбен известен своей исторической церковью Святого Лаврентия с выдающимся шпилем. Вокруг есть леса и пешеходные тропы – с видом на озеро Мондзее и окружающие Альпы.

Иннершванд: Для тех, кто ищет спокойный отдых и любит активный спорт: природа здесь прекрасна со всех точек зрения.

Места силы на озере Мондзее

Часовня Радштатткапеле

До часовни можно добраться по крестному ходу на склоне горы Мондзеберг.

Часовня Радштатткапеле

Паломническая церковь Марии Хильф

Романтическое святилище идеально подходит для свадьбы.

Паломническая церковь Марии Хильф

Альпплатц на плато Альм

На площади Альмплатцль есть время и место, чтобы перевести дух и набраться сил.

Альпплатц на плато Альм

Часовня Линденбауэрн

Часовня датируется 19 веком и защищена вековыми липами – сказочно красивое место.

Часовня Линденбауэрн

Мероприятия в Мондзееланде

Спорт, Культура, Кулинария

Легенда о лошади и горной пропасти

Как озеро Мондзее получило своё название

Легенда гласит, что в 748 году герцог Баварии Одило скакал диким галопом ночью по спуску горы Драхенванд. Случилось невероятное: за несколько секунд до того, как он должен был упасть в пропасть на сотни метров вниз, он увидел луну, отражающуюся в озере. В последний момент ему удалось остановить свою лошадь. Луна и озеро спасли ему жизнь, и Одило в знак благодарности построил монастырь.

Менее легендарным является версия, согласно которой название „Мондзее“ относится к древнему дворянскому роду "Маннзее". Озеро Маннзее со временем превратилось в озеро Мондзее.

Часто задаваемые вопросы

Озеро Мондзее находится в Зальцкаммергуте в Австрии, к западу от Зальцбурга, в федеральной земле Верхняя Австрия. Озеро является частью региона Мондзее-Иррзее и известно своими живописными пейзажами и высоким качеством воды.

Да, озеро Мондзее можно обойти пешком или на велосипеде, тропа в основном ровная и хорошо подходит для семейного отдыха. Вокруг всего озера проложена хорошо развитая велосипедная и пешеходная дороги. Длина трассы вокруг озера Мондзее составляет около 25 километров, откуда открывается прекрасный вид на озеро и окружающие горные пейзажи. Маршрут проходит через несколько уютных населенных пунктов.

Гостиницы на берегу озера Мондзее и Иррзее

Отели, апартаменты и кемпинг

Устойчивое развитие и путешествие

Советы по защите климата

Те, кто дома сочетает в себе чувство собственного благополучия и ответственности за окружающую среду, чаще всего хотят путешествовать экологически безопасным способом. Зеленый отдых означает вдохновляться и наслаждаться прекрасным, заботясь о природе, защите климата и о хороших отношениях с местными людьми, живущими в курортном регионе.

Кто путешествует по правилам устойчивого развития, …

... с уважением и ответственностью относится к нетронутой природе и ухоженным культурным пейзажам.

... выбирает экологически сертифицированное жилье и удобную мобильность, например, в регионах с климатической и энергетической моделями.

... открыт для взаимопонимания и может рассчитывать на доступность и инклюзивность.

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