Меры безопасности на дорогах Австрии

Пристегивание ремней безопасности является обязательным в Австрии. Дети до 14 лет ростом менее 135 см могут находиться только в соответствующих детских креслах. В легковых машинах и минивэнах (также называемых "микроавтобусами") разрешается размещать на одно сиденье только 1 ребенка , при этом оно должно быть надлежащим образом оборудовано в соответствии с возрастом и размером пассажира.

Во время вождения разрешается совершать звонки только по громкой связи, которая должна управляться одной рукой и никоим образом не должна мешать управлению автомобилем.

Для мотоциклистов ношение защитных шлемов является обязательным в Австрии. Кроме того, они должны иметь наклейку с налоговым сбором на автостраде, а их ближний свет фар должен быть включен при движении даже в дневное время.

Каждый водитель должен всегда иметь при себе аптечку, предупреждающий треугольник и светоотражающий жилет, а также иметь возможность предъявить их при проверке дорожного движения.

На австрийских дорогах вне населенных пунктов необходимо носить жилеты повышенной видимости. Это означает, что водители должны надевать жилет повышенной видимости при выходе на проезжую часть в случае поломки или аварии. Рекомендуется, чтобы каждый путешественник имел при себе такой жилет.

Вождение в нетрезвом виде

В Австрии законодательно установлен максимальный предел содержания алкоголя в крови в менее чем 0,5 промилле или 0,1 промилле для обладателей водительских прав с испытательным сроком, а также водителей грузовиков и автобусов. Любой человек, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, может рассчитывать на крупные штрафы и лишение водительских прав.