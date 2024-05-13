Путешествие на автомобиле и мотоцикле
Закрытие линии Тауэрн
В связи с масштабными строительными работами в тоннеле на железнодорожной линии Тауэрн, с 18 ноября 2024 года по 4 июля 2025 года будет также закрыт автомобильный шлюз Тауэрнбан между Бекштайном и Мальниц - Обервеллахом.
Дополнительная информация.
Автомагистраль A13 Бреннер: движение по мосту Люгбрюкке ограничено
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и разгрузки моста Люгбрюкке с 1 января 2025 г. движение осуществляется по одной полосе в обоих направлениях. Чтобы избежать длительных пробок и задержек в дни с высокой загруженностью, временно будут организованы две полосы со специальным маршрутом движения.
Дополнительную информацию можно найти на сайте ÖAMTC и ASFINAG.
При оптимальных условиях движения и если дорожные знаки не противоречат этому, в Австрии действуют следующие ограничения скорости:
Для автомобилей, мотоциклов и домов на колесах массой до 3,5 тонн:
в населенных пунктах: 50 км/ч
на открытых загородных дорогах: 100 км/ч
на дорогах с двумя проезжими частями: 100 км/ч или 130 км/ч — пожалуйста, соблюдайте соответствующее ограничение скорости.
на автомагистралях: 130 км/ч
Другие ограничения скорости, например, для автомобилей массой более 3,5 тонны, автомобилей с прицепами или легких автомобилей, можно найти в таблице разрешенных скоростей.
Правила дорожного движения и дорожные знаки в Австрии в целом соответствуют таковым в других европейских странах.
Внимание: плата за проезд обязательна на всех автобанах и автомагистралях Австрии!
Водительские удостоверения, выданные во всех странах Европейской экономической зоны и странах-членах ЕС, признаются в Австрии на неограниченный срок и поэтому не нуждаются в подтверждении. Водительские права, выданные за пределами Европейской экономической зоны, действительны в течение 12 месяцев с момента прибытия в Австрию при условии, что их обладатель достиг 18-летнего возраста.
Внимание: если водительское удостоверение выдано не на немецком языке, оно действительно только в сочетании с международным водительским удостоверением или его переводом.
Пристегивание ремней безопасности является обязательным в Австрии. Дети до 14 лет ростом менее 135 см могут находиться только в соответствующих детских креслах. В легковых машинах и минивэнах (также называемых "микроавтобусами") разрешается размещать на одно сиденье только 1 ребенка , при этом оно должно быть надлежащим образом оборудовано в соответствии с возрастом и размером пассажира.
Во время вождения разрешается совершать звонки только по громкой связи, которая должна управляться одной рукой и никоим образом не должна мешать управлению автомобилем.
Для мотоциклистов ношение защитных шлемов является обязательным в Австрии. Кроме того, они должны иметь наклейку с налоговым сбором на автостраде, а их ближний свет фар должен быть включен при движении даже в дневное время.
Каждый водитель должен всегда иметь при себе аптечку, предупреждающий треугольник и светоотражающий жилет, а также иметь возможность предъявить их при проверке дорожного движения.
На австрийских дорогах вне населенных пунктов необходимо носить жилеты повышенной видимости. Это означает, что водители должны надевать жилет повышенной видимости при выходе на проезжую часть в случае поломки или аварии. Рекомендуется, чтобы каждый путешественник имел при себе такой жилет.
Вождение в нетрезвом виде
В Австрии законодательно установлен максимальный предел содержания алкоголя в крови в менее чем 0,5 промилле или 0,1 промилле для обладателей водительских прав с испытательным сроком, а также водителей грузовиков и автобусов. Любой человек, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, может рассчитывать на крупные штрафы и лишение водительских прав.
Безопасное передвижение зимой
В период с 1 ноября по 15 апреля в Австрии действует обязательное требование к зимнему оснащению автомобиля. Автомобиль должен быть оснащен зимними шинами на всех четырех колесах или цепями противоскольжения как минимум на двух ведущих колесах.
Зимние шины считаются зимними в Австрии только в том случае, если на них выбито слово "M+S" и глубина протектора превышает 4 мм. Это также относится к всесезонным шинам и шипованным шинам.
Цепи противоскольжения разрешается использовать только в том случае, если дорога полностью или почти полностью покрыта снегом или льдом. Использование цепей противоскольжения не является обязательным, но рекомендуется при движении в высокогорных районах. Если дорожный знак "Цепи противоскольжения обязательны" требует их использования, они должны быть установлены на ведущие колеса всех транспортных средств. Прежде чем отправиться в путь, проверьте погодные условия и сообщения дорожной службы.
Советы по заправке
На автозаправочных станциях продается неэтилированный стандартный бензин с октановым числом 91, Euro-Super (неэтилированный бензин с октановым числом 95) и Super Plus (неэтилированный бензин с октановым числом 98), а также дизельное топливо. Продажа этилированного бензина в Австрии запрещена, но на заправках можно приобрести присадку для автомобилей без каталитических нейтрализаторов.
Еще 10 литров можно бесплатно перевезти в резервной канистре. Актуальные цены на бензин, электронные заправочные станции и другие рекомендации можно найти на сайте ÖAMTC.
Будьте всегда в курсе событий
Дорожная информация со всей территории Австрии, а также с основных международных автомагистралей соседних стран, передаётся каждые полчаса по радио Hitradio Ö3. В особо опасных ситуациях — например, при грубых нарушениях правил дорожного движения — радиопередача немедленно прерывается, и экстренное сообщение передается на все радиостанции ORF. Сообщения о ситуации на дорогах можно получать круглосуточно, набрав номер 0800 600 601 или короткий номер *300 (бесплатно для всей Австрии).
Карта частот радио Hitradio Ö3.
Вы также можете найти всю информацию онлайн через транспортную службу Ö3 или дорожные отчеты ASFINAG.
Авто клуб ÖAMTC также предлагает отчеты движения и происшествий на дорогах, календарь пробок и другую полезную информацию.
Аварийная полоса
Как только возникает пробка, уже заранее должна быть сформирована аварийная полоса, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации можно было обеспечить проезд машинам скорой помощи. Независимо от количества полос движения, аварийная полоса образуется между крайней левой полосой движения и полосой движения справа от нее. Создание помех для машин экстренной помощи влечет за собой строгое наказание.
Информация о зонах недолгой парковки
Продолжительность парковки в зонах краткосрочной парковки может быть разной и указывается в начале зоны. Дорожные знаки не обязательно должны повторяться на каждом перекрестке.
Европейский номер службы экстренной помощи: 112
Номера экстренных служб в Австрии:
Пожарные: 122
Полиция: 133
Служба спасения: 144
Аварийно-спасательные службы в Австрии:
ÖAMTC: 120
АРБО: 123
Помощь/спасение в горах: 140
Здесь вы найдете обзор станций электронной зарядки в Австрии:
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