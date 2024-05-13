Нижняя Австрия
Зимний отдых на термальном курорте, в городе или среди красивейших пейзажей в снегах

Зимний отдых в Нижней Австрии показывает свою лучшую сторону: прогулки на снегоступах, беговых лыжах и санях, а также катание на лыжах и сноубордах.

Погрузитесь в зимнюю сказку

Крупнейшая федеральная земля Австрии с федеральной столицей Санкт-Пёльтен расположена на северо-востоке страны на реке Дунай. Славится своим богатым культурным наследием и чудесной красотой природы! А поскольку Венские Альпы сочетают в себе различные пейзажи, здесь очень популярны зимние виды спорта. От катания на лыжах и лыжных туров до прогулок на снегоступах и беговых лыжах Нижняя Австрия предлагает множество спортивных мероприятий и возможностей для приятного времяпрепровождения во время зимнего отпуска.

Уют и комфорт

Можно ли описать отношение к жизни в Нижней Австрии только одним способом? Наслаждение! Прогулки по снегу здесь всегда сопровождаются кулинарными остановками. Здесь расположена горная хижина и один из известных трактиров с пабной культурой. Но главную роль здесь играет вино. Нижние австрийцы особенно ценят его поэтому они празднуют свой высококачественный виноградный сок как пятое время года, так называемую винную осень.

Краткая информация о Нижней Австрии
Столица:Санкт-Пёльтен
Площадь:19.180 км²
Население:ок. 1,72 миллиона человек (по состоянию на 2024 год)
Национальные парки:2
Природные парки:19
Оздоровительные курорты:7

Карта Нижней Австрии: откройте для себя 350 экскурсионных направлений бесплатно!
Искусство и культура, досуг для всей семьи, мир приключений с Картой Нижней Австрии можно получить массу впечатлений.

События в Нижней Австрии
Традиционные и современные яркие события можно найти в Календаре событий.

Нижняя Австрия со всех ракурсов

Самые интересные места

Термальные курорты и велнес: прислушайтесь к своему телу!

Пешие прогулки с животными: альпака, лама, осел

Особые места: необычные адвент-рынки

Насладитесь природой: походы на снегоступах по лесам и горам

Замок Хоф: неповторимый стиль барокко!

Аббатство Мельк: сусальное золото, лепнина и мрамор

Вахау: невероятные ощущения!

Развлечения в Нижней Австрии

Туры

Лыжные туры

Зимние пешеходные туры "Панорама

Туры на беговых лыжах

Туры на альпаках

Адвент в Нижней Австрии: рождественские рынки и рождественские экскурсии

Рождество в Нижней Австрии

Экскурсионные направления в Нижней Австрии

Регионы

Дунайский регион

Живописные пейзажи, ценные культурные сокровища, кулинарные изыски и вина. Дунайский регион — это кладезь приятных моментов.

Дунайский регион

Венские Альпы

Там, где Ракс, Шнееберг и Земмеринг теряют высоту, начинается земля 1000 холмов: Буклиге Вельт, волшебный регион.

Венские Альпы

Вальдфиртель

Густые леса, мистические скалы, маковые поля и пруды создают основу для близкого к природе региона Нижняя Австрия.

Вальдфиртель

Вайнвиртель

Виноградники на каждом шагу: регион Хойриген и Келлергассен лучше всего открывать для себя на велосипеде или пешком.

Вайнвиртель

Венский лес

Идиллия леса и буквально в нескольких шагах от мегаполиса Вены: этот регион с его причудливыми ландшафтами вдохновлял Людвига ван Бетховена.

Венский лес

Моствиертель

Фруктовые сады на севере и 2000-метровые вершины, такие как Этшер или Хохкар, на юге: контраст, который вас поразит.

Моствиертель

Города

Санкт-Пёльтен

Молодой, современный, в стиле барокко: столица провинции — оживленный город учебных заведений и магазинов.

Санкт-Пёльтен

Мельк

Красивый старый город вместе с монастырём эпохи барокко и знаменитой библиотекой являются вратами в Вахау.

Мельк

Кремс-ан-дер-Донау

В этом культурном городе сосредоточено множество музеев и лучшая в стране гастрономия.

Кремс

Баден под Веной

Очаровательныое курортное место. Раньше в старом городе в стиле барокко аристократы проводили свои летние каникулы.

Баден

Ретц

В знаменитом винном городе с ветряной мельницей вино чувствуется как нигде больше.

Ретц

Вайдхофен-ан-дер-Иббс

Средневековый город с семью башнями имеет свою уникальную историю.

Вайдхофен

Цветтль

Между двумя реками расположился город пивоваров с историческим центром и аутентичными трактирами.

Цветтль

Винер-Нойштадт

После исторической прогулки с гидом по центру города насладитесь культурой кофеен.

Винер-Нойштадт

Искусство и культура Нижней Австрии: богатство замков, дворцов и истории

Достопримечательности Нижней Австрии

Известные люди

Оскар Кокошка: пионер экспрессионизма

Родившись в Пёхларне на Дунае, знаменитый художник-экспрессионист всегда был связан со своей родиной.

Оскар Кокошка

Эгон Шиле: Мастер международного модернизма

Эгон Шиле, родившийся в Тулле, наиболее известен своими причудливыми портретами, а также пейзажными картинами.

Эгон Шиле

Йозеф Гайдн: основатель венского классицизма

Йозеф Гайдн, родившийся в маленькой деревне Рорау, произвел революцию в мире музыки. Его талант нашел себе место в сонатах, квартетах и симфониях.

Йозеф Гайдн

Еда и напитки в Нижней Австрии: наслаждайтесь общением!

Кулинарные изыски в Нижней Австрии

Региональные рецепты

Wachauer Marillenknödel

Das Geheimnis des Wachauer Marillenknödels ist die Fülle: Die „echte“ Marille. Mit diesem Rezept schmeckt der Marillenknödel wie das Original in der Wachau.

Wachauer Marillenknödel

Waldviertler Mohnnudeln

Ob als süße Nachspeise oder als Hauptgericht, die Mohnnudeln sind eine Gaumenfreude zu jeder Gelegenheit.

Waldviertler Mohnnudeln

Marillenpalatschinken

Palatschinken – auch bekannt unter Pfannkuchen, Omeletts, Crêpes – sind Omeletts, die mit Marillenmarmelade gefüllt serviert werden.

Marillenpalatschinken

Уникальные гостиницы

Винный и спа-отель LOISIUM в Лангенлуа

Спа-отель Штайгенбергер в Кремсе

Природный отель Мольцбаххоф в Кирхберг-ам-Векселе

Дом Лооса в Пайербахе

Советы по защите климата

Что мы можем сделать для защиты биоразнообразия?

  • Уважайте природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и убирайте за собой мусор.

  • Пользуйтесь общественным транспортом или используйте велосипед.

  • Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.

  • Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.

  • Укрепляйте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия крайне важны для экологического баланса.

Путешествуйте с пользой для здоровья

Вопросы и ответы

Нижняя Австрия предлагает множество вариантов зимних видов спорта с зонами катания, сноупарками и сложными трассами для опытных лыжников. В регионе есть современные кресельные подъемники, тщательно ухоженные трассы и уютные хижины, в которых можно остановиться. Здесь есть семейные зоны катания для начинающих и детей, а также фрирайд-споты и фан-парки для опытных любителей лыж.

Область катания Хохкар
Канатные дороги Земмеринг-Хиршенкогель
Горнолыжная зона Лакенхоф-Отшер
Вексель Арена Санкт-Корона-ам-Вехсель
Эрлебнисальм Мёнихкирхен
Семейная зона катания Аннаберг

Нижняя Австрия самая большая федеральная земля Австрии, состоящая из шести регионов, различающихся по местоположению, культуре и экономике:

  1. Вайнвиртель: виноградарство

  2. Вальдфиртель: густые леса

  3. Моствиертель: выращивание яблок и груш, производство сидра

  4. Промышленный район: экономический центр Нижней Австрии с сильным промышленным сектором

  5. Окрестности Вены/центр Нижней Австрии: районы вокруг Вены, которые предлагают как жилые пространства, так и места для отдыха

  6. Пойма Дуная-Марч-Тайя: речные пейзажи вдоль Дуная, а также рек Марч и Тайя

Крупнейшая федеральная земля Австрии с федеральной столицей Санкт-Пёльтен расположена на северо-востоке страны на Дунае. Имеет богатое культурное наследие и непревзойденную природу! Альпийское, паннонское, северное и южное европейское влияние объединяет все типы ландшафтов в общую идиллическую картину. Сельскохозяйственные угодья, леса, долины рек, горные вершины различия придают Нижней Австрии особый характер. Ведущий винодельческий регион Австрии является домом для уютных винных таверн и винных трактиров наряду с великолепными дворцами, замками и монастырями. А оживленная культурная и художественная сцена освежает историческую часть.

Что делает Нижнюю Австрию такой особенной?
В Нижней Австрии находятся три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО:

  • Железная дорога Земмеринг: железной дороге Земмеринг уже более 160 лет, она регулярно курсирует по 41-километровой железнодорожной ветке из Глогница в Мюрцзушлаг. В 1854 году она стала первой в мире горной железной дорогой, а в 1998 году была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Зона дикой природы Дюрренштайн-Лассингталь: являясь крупнейшим остатком первобытного леса в Альпах, эта дикая местность является признанной охраняемой территорией с 2017 года (объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО). Благодаря своим охраняемым природным лесам, а также видам животных, растений и грибов, она способствует сохранению экосистем.

  • Вахау: одна из самых красивых речных долин и винодельческих регионов в мире впервые упоминается в документах более 1200 лет назад. Уже в раннем Средневековье этот регион был одним из важнейших экономических регионов Нижней Австрии.

Нижняя Австрия имеет богатую историю и стратегически важное географическое расположение, что привело к строительству многочисленных замков и дворцов на протяжении веков. В прошлом они служили не только военной защитой, но и резиденциями, административными центрами и представительствами. Многие из замков и дворцов стали символами культурного наследия и самобытности Нижней Австрии.

Впервые упоминается в 996 году нашей эры как "Остаррихи" . Несколько сотен лет спустя Нижняя Австрия приобрела название "Эрцгерцогство Австрия при Эннах" и достигла наибольших размеров. Позднее она была названа "Нижней Австрией" в отличие от "Верхней Австрии", чтобы описать географическое положение двух регионов. в 1920 году Нижняя Австрия была признана отдельной федеральной землей (без Вены).

Вам может понравиться

St. Pölten

St. Pölten, die Hauptstadt Niederösterreichs, ist voller Gegensätze: Römische Spuren und keltische Einflüsse treffen auf Barock, Jugendstil und moderne Architektur.

St. Pölten im Winter

Österreichs Bundesländer im Winter

Die neun Bundesländer in Österreich bieten eine aufregend bunte Vielfalt. Genau richtig für einen Winterurlaub, in dem original auf originell trifft.

Winter in Österreichs Bundesländern