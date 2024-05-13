Зимний отдых в Нижней Австрии показывает свою лучшую сторону: прогулки на снегоступах, беговых лыжах и санях, а также катание на лыжах и сноубордах.

Погрузитесь в зимнюю сказку

Крупнейшая федеральная земля Австрии с федеральной столицей Санкт-Пёльтен расположена на северо-востоке страны на реке Дунай. Славится своим богатым культурным наследием и чудесной красотой природы! А поскольку Венские Альпы сочетают в себе различные пейзажи, здесь очень популярны зимние виды спорта. От катания на лыжах и лыжных туров до прогулок на снегоступах и беговых лыжах — Нижняя Австрия предлагает множество спортивных мероприятий и возможностей для приятного времяпрепровождения во время зимнего отпуска.

Уют и комфорт

Можно ли описать отношение к жизни в Нижней Австрии только одним способом? — Наслаждение! Прогулки по снегу здесь всегда сопровождаются кулинарными остановками. Здесь расположена горная хижина и один из известных трактиров с пабной культурой. Но главную роль здесь играет вино. Нижние австрийцы особенно ценят его — поэтому они празднуют свой высококачественный виноградный сок как пятое время года, так называемую винную осень.