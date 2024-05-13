Нижняя Австрия
Зимний отдых на термальном курорте, в городе или среди красивейших пейзажей в снегах
Погрузитесь в зимнюю сказку
Крупнейшая федеральная земля Австрии с федеральной столицей Санкт-Пёльтен расположена на северо-востоке страны на реке Дунай. Славится своим богатым культурным наследием и чудесной красотой природы! А поскольку Венские Альпы сочетают в себе различные пейзажи, здесь очень популярны зимние виды спорта. От катания на лыжах и лыжных туров до прогулок на снегоступах и беговых лыжах — Нижняя Австрия предлагает множество спортивных мероприятий и возможностей для приятного времяпрепровождения во время зимнего отпуска.
Уют и комфорт
Можно ли описать отношение к жизни в Нижней Австрии только одним способом? — Наслаждение! Прогулки по снегу здесь всегда сопровождаются кулинарными остановками. Здесь расположена горная хижина и один из известных трактиров с пабной культурой. Но главную роль здесь играет вино. Нижние австрийцы особенно ценят его — поэтому они празднуют свой высококачественный виноградный сок как пятое время года, так называемую винную осень.
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Нижняя Австрия со всех ракурсов
Самые интересные места
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Анна-Альм в Аннаберге: душевно и с домашней кухней
Регионы
Дунайский регион
Живописные пейзажи, ценные культурные сокровища, кулинарные изыски и вина. Дунайский регион — это кладезь приятных моментов.
Венские Альпы
Там, где Ракс, Шнееберг и Земмеринг теряют высоту, начинается земля 1000 холмов: Буклиге Вельт, волшебный регион.
Вальдфиртель
Густые леса, мистические скалы, маковые поля и пруды создают основу для близкого к природе региона Нижняя Австрия.
Вайнвиртель
Виноградники на каждом шагу: регион Хойриген и Келлергассен лучше всего открывать для себя на велосипеде или пешком.
Венский лес
Идиллия леса и буквально в нескольких шагах от мегаполиса Вены: этот регион с его причудливыми ландшафтами вдохновлял Людвига ван Бетховена.
Города
Санкт-Пёльтен
Молодой, современный, в стиле барокко: столица провинции — оживленный город учебных заведений и магазинов.
Мельк
Красивый старый город вместе с монастырём эпохи барокко и знаменитой библиотекой являются вратами в Вахау.
Кремс-ан-дер-Донау
В этом культурном городе сосредоточено множество музеев и лучшая в стране гастрономия.
Баден под Веной
Очаровательныое курортное место. Раньше в старом городе в стиле барокко аристократы проводили свои летние каникулы.
Цветтль
Между двумя реками расположился город пивоваров с историческим центром и аутентичными трактирами.
Искусство и культура Нижней Австрии: богатство замков, дворцов и истории
Известные люди
Оскар Кокошка: пионер экспрессионизма
Родившись в Пёхларне на Дунае, знаменитый художник-экспрессионист всегда был связан со своей родиной.
Эгон Шиле: Мастер международного модернизма
Эгон Шиле, родившийся в Тулле, наиболее известен своими причудливыми портретами, а также пейзажными картинами.
Еда и напитки в Нижней Австрии: наслаждайтесь общением!
Региональные рецепты
Wachauer Marillenknödel
Das Geheimnis des Wachauer Marillenknödels ist die Fülle: Die „echte“ Marille. Mit diesem Rezept schmeckt der Marillenknödel wie das Original in der Wachau.
Waldviertler Mohnnudeln
Ob als süße Nachspeise oder als Hauptgericht, die Mohnnudeln sind eine Gaumenfreude zu jeder Gelegenheit.
Уникальные гостиницы
Советы по защите климата
Уважайте природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и убирайте за собой мусор.
Пользуйтесь общественным транспортом или используйте велосипед.
Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.
Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.
Укрепляйте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия крайне важны для экологического баланса.
Вопросы и ответы
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