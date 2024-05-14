St. Pölten, die Hauptstadt Niederösterreichs, ist voller Gegensätze: Römische Spuren und keltische Einflüsse treffen auf Barock, Jugendstil und moderne Architektur.

Österreichs jüngste Landeshauptstadt blickt nach vorne. Im modernen Festspielhaus – Heimstätte des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich – werden klassische und zeitgenössische Musik, Tanz und Performance dargeboten. Zukunftsweisend auch das moderne Regierungsviertel mit dem architektonisch beachtlichen „Landtagsschiff“. Der Kulturbezirk mit dem Landesmuseum und dem Klangturm rundet den Aufbruch Richtung moderner Baukunst ab. Die Umgestaltung des barocken Rathausplatzes durch den Architekten Boris Podrecca stellt diese Wandlungsfähigkeit unter Beweis.

Ursprünglich steht St. Pölten auf historischem Fundament. Die Stadt verfügt über das älteste verbriefte Stadtrecht Österreichs – verliehen vom Passauer Bischof Konrad im Jahr 1159. Zugleich ist St. Pölten eine Hauptstadt des Barock. Nachdem der Baumeister Jakob Prandtauer 1689 hierher übersiedelte, veränderte ein wahrer Bauboom die Stadt, zahlreiche Bauten zeugen von dieser Epoche.