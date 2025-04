Gravel Austria

Rovina i kopce v slnečnom Burgenlande

Burgenlandská časť gravel trasy vedie pri dolnorakúskom Carnunte až do Bergu a ďalej do Kittsee. Potom pokračuje cez Parndorf do Oggau a Oslipu. Etapa do Oslipu vedie po rovine a pri Prírodnom parku Neziderské jazero –Leithaberg. Smerom na Wulkaprodersdorf prejdete cez maďarské hranice v Klingenbachu s krátkymi stúpaniami. Na etape cez Neckenmarkt do Lutzmannsburgu budete častejšie zdolávať kopcovitý terén. Z Lockenhausu do Stadtschlainingu sa musíte pripraviť na náročné úseky so stúpaním.

Etapa je dlhá 348 kilometrov a pri Doiberi/Warteggu vás z Burgenlandu zavedie do Štajerska.