CoolCation pri jazerách na kúpanie a alpských jazerách Priezračná voda, lesy a lúky

Spojenie tmavej modrej a chladivej zelenej: rakúske jazerá na kúpanie preslávili čistá voda a krásna poloha uprostred lesov a lúk. Na programe sú osvieženie pri plávaní, SUP a relax. A ak vás to ťahá do hôr, nájdete vytúžené osvieženie v niektorom z priezračných, ľadovo studených alpských jazier. Aj keď sa odvážite ponoriť si do vody len chodidlá…