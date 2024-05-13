Sacherova torta
S naším receptom sa vám Sacherova torta podarí ako viedenský originál. Tajný tip: polevu nalejte na tortu jedným ťahom.
Príprava
- Čas prípravy: 60 Min.
- 12 kúsok
Čokoládu pomaly rozpustite (najlepšie vo vodnom kúpeli).
Medzitým vymiešajte do penista maslo s práškovým a vanilkovým cukrom. Postupne vmiešajte žĺtky. Rúru na pečenie zohrejte na 180 °C. Tortovú formu potrite maslom a vysypte múkou. Vyšľahajte bielky so štipkou soli a kryštálovým cukrom na tuhý sneh. Rozpustenú čokoládu vmiešajte do žĺtkovej masy a striedavo pridávajte sneh a múku. Cesto dajte do formy a pečte asi 1 hodinu.
Tortu vyberte a nechajte vychladnúť. (Aby mala hladký povrch, vyklopte ju hneď po upečení z formy na pracovnú dosku a asi po 25 minútach ju obráťte.)
Ak je marhuľová marmeláda príliš hustá, krátko ju zohrejte, vymiešajte do hladka a pridajte trochu rumu kvôli aróme. Tortový korpus priečne rozkrojte na polovicu. Spodnú časť potrite marmeládou, prikryte druhou polovicou a jej povrch, ako aj boky torty natrite marhuľovou marmeládou.
Na prípravu polevy polámte alebo rozdeľte čokoládu na malé kúsky. Na silnom plameni niekoľko minút povarte vodu s cukrom. Odložte zo sporáka, nalejte do misky a nechajte mierne vychladnúť (príliš horúca glazúra bude matná, príliš studená bude priveľmi hustá). Pridajte čokoládu a rozpustite ju v cukrovej vode. Polevu potom nalejte jedným ťahom na tortu a do hladka rozotrite cukrárskou paletou alebo širokým nožom aj po bokoch. Nechajte zaschnúť pri izbovej teplote.
Tip: Sacherovu tortu podľa možnosti neuchovávajte v chladničke, aby sa "neorosila".
Prísady
Tento čokoládový dezert nevymysleli vo Viedni. Za to, že Sacherova torta svojou slávou tromfne akýkoľvek čokoládový koláč, vďačí Eduardovi Sacherovi. Ako kuchár kniežaťa Metternicha urobil svojej sladkej kreácii geniálne PR a zabezpečil tak jednoduchej čokoládovej torte stále miesto na Olympe slávnych rakúskych špecialít.