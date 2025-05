Alpski vrhovi, hribi, griči in kristalno čista jezera - avstrijska narava združuje raznolikost in spokojnost. Od veličastnih gora do idiličnih vinogradov: Čisto uživanje

Avstrija očara z raznoliko pokrajino, ki sega od visokih Alp do slikovitih jezer in gričev. Na zahodu pokrajino zaznamujejo Alpe s svojimi veličastnimi vrhovi in širokimi alpskimi travniki. Pohodniške poti vodijo skozi neokrnjeno naravo, mimo divjih potokov in skozi gozdove, ki vabijo k sprostitvi. Še posebej narodni in naravni parki izstopajo s svojo raznoliko floro in favno ter ustvarjajo nepozabno naravno doživetje. Na vzhodu se razprostira Panonska nižina z Nežiderskim jezerom, medtem ko alpsko predgorje na severu in jugu privablja s sadovnjaki in vinogradi. Tukaj se harmonično prepletata tradicija in narava. Položno gričevje Južne Štajerske in prostranost Gradiščanske ponujata idealen umik in zatočišče za ljubitelje narave.

Element voda v avstrijski naravi

Čista avstrijska jezera, reke in slapovi niso znani le po svoji lepoti, temveč tudi po svoji odlični kakovosti vode. Še posebej alpska jezera, globoko vpeta v gorsko pokrajino, so vrhunec. Ustvarjajo popolno okolje za tiste, ki iščejo sprostitev in aktivne počitnice, ki obožujejo vodne športe, kot so jadranje, surfanje ali potapljanje. Poleg kopalnih jezer so tukaj še številni slapovi in reke v neokrnjenih pokrajinah, ki vabijo k raziskovanju in kopanju ter omogočajo doživljanje narave od blizu.