9 nasvetov gorskih strokovnjakov

podajata priporočila za varno gorsko pohodništvo. Tukaj so povzeti najpomembnejši nasveti:

1. Skrbno načrtujte svojo turo

Preden se odpravite na gorski pohod, se pozanimajte o dolžini, višinskih metrih, težavnosti in vremenskih razmerah. Izberite pot, ki ustreza vaši stopnji telesne pripravljenosti in izkušnjam. Uporabljajte zanesljive zemljevide in aplikacije, da boste ostali na pravi poti. Načrtujte alternativo, če se razmere na kraju nevarno spremenijo. Nekdo pa naj vedno ve, katero turo ste izbrali.

2. Realistično ocenite svoje sposobnosti

Bodite iskreni do sebe: Kako fit in izkušeni ste? Ne pretiravajte in prilagodite svoj tempo – še posebej, če ste z otroki. Redni počitki pomagajo pri varčevanju z energijo in uživanju v turi. Pogosti vzroki za nesreče so utrujenost, izčrpanost in preobremenjenost.