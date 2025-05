Silvestrovo in novo leto v Avstriji

Pozdravimo novo leto skupaj – v ritmu valčka, s tradicijami in kozarcem penečega vina v roki. Posrečena mešanica običajev in veselja do življenja.

Avstrija očarljivo začne novo leto z valčkom Na lepi modri Donavi in kozarcem penečega vina. Tradicije, kot so plesanje valčka, podarjanje amuletov za srečo, litje kositra in dimljenje hiš in dvorišč, so sestavni del prazničnega običaja. Medtem ko litje kositra ponuja vpogled v prihodnost, dimljenje prinaša srečo in zaščito. Tradicija in veselje do življenja se združita v edinstven začetek novega leta – sproščen, pomenljiv in poln avstrijskega šarma.

Ti trenutki povezujejo generacije, omogočajo mladim in starim, da skupaj praznujejo, in nas spominjajo, kako tradicija in sodoben odnos do življenja v Avstriji gresta z roko v roki. Prav zaradi prepleta znanih običajev in sproščenega veselja je novo leto v Avstriji tako posebno – sproščeno, a hkrati globoko – nepozabna mešanica preteklosti in sedanjosti.