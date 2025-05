Feldmaršal Radetzky

Feldmaršal Josef Wenzel Radetzky von Radetz je bil star že 81 let, ko je 25. julija 1848 v bitki pri Custozzi premagal sardinsko vojsko. Njegova zmaga je pomenila več kot le ohranitev avstrijske moči v Severni Italiji: Okrepil je konservativne sile na Dunaju, ki so se od marčne revolucije 1848 spopadale z upori in nasprotovale liberalnim reformam.

Zmagoslavje Radetzkega so temu primerno proslavili. 31. avgusta 1848, ko so na dunajskem Wasserglacisu priredili praznovanje. Johann Strauss (oče) je prejel naročilo, da prispeva skladbo. Strauss se je s tem jasno postavil na stran tistih, ki so bili zvesti cesarju – popolnoma v nasprotju s svojim sinom, Johannom Straussom (sin), ki je simpatiziral z revolucionarji.