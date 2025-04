Torte in sladice iz Avstrije

Izdelane pod vplivom nekdanjih kronskih dežel monarhije in oplemenitene s strani slaščičarjev: sladice v Avstriji so vredne greha.

acher torta, čokoladni paradni konj Avstrije, je dosegla svetovno slavo. In to je le ena od sladkih zgodb o uspehu, ki so nastale že v času cesarjev. Sladica je v tej državi prav tako pomembna kot kuhana govedina ali sirovi špecli kot priloga h glavni jedi. In nekatere sladice, kot so carski praženec ali marelični cmoki, so celo postrežene kot glavna jed.

Že pred več kot sto leti je bilo na Dunaju nekaj slaščičarjev, ki so si ustvarili ime. Najboljši med njimi so lahko hrepenenje po sladkem potešili na cesarskem dvoru – kot kraljevi in cesarski (kratko: k. u. k.) Dvorni dobavitelji. Med njimi je bila tudi znamenita dunajska slaščičarna Demel ali Sacher, kjer Sacher torto še danes pripravljajo po skrivnem receptu