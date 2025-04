Jezero Wolfgangsee v regiji Salzkammergut

Kot da bi počival v sebi – popolnoma miren in zavedajoč se svoje lepote: tako leži vpet med gozdove, travnike in gorsko pokrajino.

Počasnost užitka

Jezero Wolfgangsee si delita dve zvezni deželi: SalzburgerLand in Zgornja Avstrija. To je ena od tipičnih regij v širši regiji Salzkammergut, kjer se odprejo srca obiskovalcev – kot pravijo v Avstriji, takoj ko veselje do življenja sreča navdušenje. Po eni strani je to pokrajina, ki obdaja jezero ter ponuja številne možnosti za šport in aktivnosti. Po drugi strani pa je to prijeten način življenja ljudi, ki tukaj živijo. Kot gostitelji poskrbijo za svoje goste, da "je vse 'gschmah'!". To pomeni: stvari so dobre in se jih lotimo mirno.

Ležernost v turkizno modri barvi

Prvotno ime je "Abersee", ki se v listinah omenja že okoli leta 800. 500 let kasneje je postalo "Wolfgangsee" – poimenovano po svetovno znanem Wolfgangu, ki je istoimenski kraj naredil za romarski kraj v srednjem veku. Veliko vode je odteklo iz reke Zinkenbach v jezero Wolfgangsee vse do njegovega trenutnega statusa "referenčne vode EU" – priznanje za posebno visoko kakovost vode. Mimogrede, barva jezera je odvisna od flore in favne, ki živi v vodi. Toda tudi apnenčasti kristali ustvarjajo to čudovito turkizno modro barvo.