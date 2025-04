SalzburgerLand

Jezero Wolfgangsee: Slikovito jezero v regiji Salzkammergut, obdano z gorami masiva Dachstein.

Jezero Zeller See: Veliko jezero v bližini kraja Zell am See, priljubljeno za vodne športe, kot so jadranje, surfanje in plavanje.

Jezero Fuschlsee: Še eno čudovito jezero v regiji Salzkammergut, znano po čisti vodi in mirnem vzdušju. Jezero Fuschlsee je priljubljena destinacija za kopanje, čolnarjenje in sprehode po obalnih promenadah.

Jezero Hintersee: Slikovito gorsko jezero v gorovju Tennen, obdano z impresivnimi skalami.

Jezero Wallersee: Znano po vodnih športih, kot so jadranje, deskanje in ribolov.

Jezero Mattsee: Je priljubljena destinacija zaradi čiste vode in čudovite okolice ter za vodne športe, kot so plavanje, jadranje in surfanje.