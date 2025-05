Kakšen naravni spektakel! Voda Krimmlskih slapov (Krimmler Wasserfälle) grmi z višine 380 metrov v globino. To vas približa naravi in blagodejni meglici.

So najvišji slapovi v Evropi in peti najvišji na svetu: „Dih jemajoče“ je tisto, kar si skorajda želite zamrmrati, ko pridete do prve kaskade tristopenjskih Krimmlskih slapov. A takšna oznaka ne bi povsem upravičila tega impresivnega naravnega prizora v SalzburgerLandu – navsezadnje veliko ljudi pride v ta kraj drobnega pršenja prav zaradi tega, da bi lahko svobodno zadihali!

Krimmlski slapovi so velikanska „terapevtska soba“ na prostem. Notranjost: gozd, skale in neskončne kaskadne vodne gmote sredi narodnega parka Visoke Ture.