Palača Belvedere na Dunaju

Družbena in ekološka trajnost

Spomeniško varstvo služi trajni ohranitvi in uporabi zgodovinskih stavb. Z njihovim vzdrževanjem in restavriranjem, vključno z gradovi, palačami in spomeniki, se varčuje z viri, kot so gradbeni materiali, in preprečuje se pozidava tal z novogradnjami.

Tako ohranjanje dragocenih zgodovinskih zgradb prispeva k varstvu podnebja in k ohranjanju tradicionalnega obrtništva. Za starodavne materiale in gradbene tehnike je namreč potrebno staro znanje in spretnost.

Dostopnost in vključenost v umetniška in kulturna doživetja krepita družbeno trajnost in zagotavljata spoštljivo sobivanje.