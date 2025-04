Moje pesmi, moje sanje

Družina Trapp je neločljivi mit Salzburga – a veliko dejstev je komaj znanih. Ali ste vedeli, da je leta 1933 izgubila bogastvo in je Maria von Trapp odpustila služabnike, da je družino lahko preselila v stanovanje za služabnike? Njeno staro hišo so oddali v najem. Ko je nek gost slišal petje njenih otrok, je predlagal, da se udeležijo tekmovanja narodnozabavne glasbe. Tako se je začelo legendarno potovanje, ki je pripeljalo do muzikala "Moje pesmi, moje sanje", enega najuspešnejših muzikalov vseh časov.

»Moje pesmi, moje sanje« nam je dal »Edelweiss«, »Do-Re-Mi« in »My Favorite Things«, klasike, ki se še vedno prenašajo iz generacije v generacijo. Obiskovalci z vsega sveta sledijo filmskim stopinjam skozi Salzburg – od rokokojske palače Leopoldskron do vrtov Mirabell.

Obisk Salzburga postane potovanje skozi čas, ko se sprehajate skozi mesto in raziskujete lokacije iz filma. Namig: rezervirajte ogled »Moje pesmi, moje sanje« in se potopite v zgodovino družine Trapp.