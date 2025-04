Salzburg in njegove gore

Salzburg leži med večjimi in manjšimi mestnimi in lokalnimi gorami in hribi, ki so idealni za pohode in sprehode. Ne glede na to, ali gre za sproščen popoldanski izlet ali zahtevno celodnevno turo – so mestne gore Salzburga popolna razgledna točka za osupljiv panoramski razgled na staro mestno jedro, reko Salzach in okolico.

Gori Gaisberg in Untersberg, kamor vodi tudi žičnica, sta priljubljena cilja za enodnevne ture z možnostjo prenočitve v koči. Hribi Festungsberg, sosednji Mönchsberg in Kapuzinerberg pa so primerni za lažje družinske ture, ki jih lahko vključite v izlet po mestu.