Zeleno potovanje z vlakom in avtobusom

Einsteigen, losfahren, abschalten: So komfortabel kann die Urlaubsanreise mit dem Zug sein. Im Gegensatz dazu: Wer kennt sie nicht, die Erschöpfung nach einer anstrengenden Autofahrt? Das nervt offenbar immer mehr Menschen. Umso erfreulicher ist die neue Zugverbindung zwischen Wien und Eisenstadt. In nur einer Stunde erreichen Gäste nicht nur bequem, sondern auch nachhaltig für die Umwelt, ihr Ziel.

Vstopite, odpeljite se, sprostite se: Tako udoben je lahko prihod na počitnice z vlakom. Nasprotno pa: Kdo ne pozna izčrpanosti po naporni vožnji z avtom? To očitno moti vse več ljudi. Nova železniška povezava med Dunajem in Železnim (nem. Eisenstadt) je zato še bolj razveseljiva. V samo eni uri lahko gostje pridejo do želenega cilja ne le udobno, temveč tudi trajnostno za okolje.



Tisti, ki med počitnicami ne uporabljate avtomobila, povzročite manj emisij CO₂ in prihranite energijo. Skrb, da na počitniški destinaciji ne boste dovolj prilagodljivi, je neutemeljena, saj štiri mestne avtobusne linije obiskovalce prevažajo v vse mestne četrti Železnega (nem. Eisenstadt). Ta napredek poudarja zavezanost k bolj trajnostni mobilnosti in spodbuja povezovanje znotraj regije. Idealna izbira za vse, ki želite doživeti kulturo, zgodovino in naravo.