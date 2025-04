Zeleno potovanje z vlakom in avtobusom

Vstopite, odpeljite se, sprostite se: Tako udoben je lahko prihod na počitnice z vlakom. Nasprotno pa: Kdo ne pozna izčrpanosti po naporni vožnji z avtom? To očitno moti vse več ljudi. Nova železniška povezava med Dunajem in Železnim je zato še bolj razveseljiva. V samo eni uri lahko gostje pridejo do želenega cilja ne le udobno, temveč tudi trajnostno za okolje.

Tisti, ki med počitnicami ne uporabljate avtomobila, povzročite manj emisij CO₂ in prihranite energijo. Skrb, da na počitniški destinaciji ne boste dovolj prilagodljivi, je neutemeljena, saj štiri mestne avtobusne linije obiskovalce prevažajo v vse mestne četrti Železnega . Ta napredek poudarja zavezanost k bolj trajnostni mobilnosti in spodbuja povezovanje znotraj regije. Idealna izbira za vse, ki želite doživeti kulturo, zgodovino in naravo.