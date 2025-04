Palača Hofburg je majhno vesolje v mestu – s cesarskimi palačami, skritimi dvorišči, razburljivimi muzeji in številnimi zgodovinskimi skrivnostmi.

Palača Hofburg na Dunaju je bila stoletja srce svetovnega cesarstva, ki sta ga zaznamovala sijaj in moč Habsburžanov. Njena zgodovina se začne v 13. stoletju, ko so Babenberžani zgradili prvi grajski kompleks. Leta 1275 je češki kralj Otokar II. dal razširiti utrdbe, ki so bile pozneje pod Rudolfom I. prvič omenjene kot "Hofburg". Od svojih srednjeveških začetkov do veličastnih razširitev v 18. in 19. stoletju se je palača Hofburg razvila v arhitekturni dragulj, ki združuje gotiko, renesanso, barok in historicizem.

Stari grad, dvorišče Schweizerhof in Leopoldovo krilo so bili središča moči skozi stoletja, kjer se je pisala ne le zgodovina, ampak tudi umetnost in kultura. Pod Francem Jožefom I. je bil zgrajen Novi grad s pogledom na Heldenplatz – spomenik preteklih časov.

Danes je palača Hofburg živahen kraj, ki združuje tradicijo in sodobnost: sedež vlade avstrijskega zveznega predsednika, muzej in kulturno stičišče v središču Dunaja.

In kar skoraj nihče ne ve: palača Hofburg na Dunaju je največja palača na svetu!