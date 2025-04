Jezera, slapovi in soteske Najlepši kotički in kraji ob vodi

Gore in voda v Avstriji sodijo skupaj. Doživite te dragocene elemente z gorskimi potoki, mogočnimi rekami, kopalnimi jezeri in bučnimi slapovi. Bistra in čista, saj v Avstriji voda prihaja iz izvirov in podtalnice – bogastvo, v katerem se država, kot ena vodno najbogatejših držav na svetu, dobesedno kopa.

Krimmlski slapovi v narodnem parku Visoke Ture (nem. Hohe Tauern) sodijo s 380 m med najvišje slapove v Evropi. Voda se spušča prek treh stopnic in ponuja impresiven naravni prizor. Če želite narediti nekaj dobrega zase in za svoja dihala, lahko uživate v finem pršenju: vodne kapljice naj bi imele zdravilni učinek na pljuča in imunski sistem.