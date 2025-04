Južna stran Alp je ustvarjena za zimo: Sončna smučarska območja in smučišča, zamrznjena naravna jezera in odličen alpski življenjski slog.

Južna Avstrija pozimi očara z osupljivo pokrajino gora in jezer. Obdana z gorovji Visokime Ture in Nockberge, ponuja Koroška majhna družinska smučišča in tudi večja zimskošportna območja. Zimski pohodi in pohodi s krpljami skozi zasnežene gozdove ter drsanje na zamrznjenih naravnih jezerih omogočajo nepozabna doživetja v naravi. Za sprostitev poskrbijo terme s svojimi termalni vrelci in wellness ponudba.

Regijo zaznamuje Slow Food filozofija: V ospredju so specialitete, kot so koroške sirove testenine in sveže ribe. Poleg tega narodni park Visoke Ture, biosferni park Nockberge in naravni park Dobrač ščitijo edinstveno naravo Koroške.