Jug je ustvarjen za poletje: turkizno modra jezera za kopanje, poti za pohodništvo in kolesarjenje, mestno in kulturno življenje, v katerem lahko uživate.

Koroška, najjužnejša avstrijska zvezna dežela, poleti očara obiskovalce z edinstveno mešanico mediteranskega pridiha, kristalno čistih kopalnih jezer in kulinaričnih užitkov. Regija ponuja nešteto pohodniških in kolesarskih poti v impresivnih Alpah, vključno z gorovjem Visoke Ture (Hohe Tauern) in z Velikim Klekom (Großglockner).

Koroška jezera, kot sta Vrbsko jezero (Wörthersee) in Baško jezero (Faaker See), vabijo k sprostitvi, medtem ko narodni park Visoke Ture in biosferni park Nockberge navdušujeta ljubitelje narave. Tu se dih jemajoča pokrajina sreča s trajnostnimi počitnicami in brezskrbnim odnosom do življenja.