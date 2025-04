Tirolska

Sreča prebiva v gorah. O tem so Tirolci prepričani. Vse se vrti okoli akcije, adrenalina in hitrosti: od snowkitanja in airboardanja do snowtubinga in snowfena – Tirolska je naravna kulisa za hitre zabavne športe. Ti so poleg klasikov, kot so smučanje, deskanje na snegu in tek na smučeh, popularni že nekaj časa.



Nič presenetljivega, saj Tirolska leži tam, kjer kraljujejo Alpe in kjer se v nebo dviga del Velikega Kleka (nem. Grossglockner), najvišje gore Avstrije.