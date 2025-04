Najmanjša avstrijska zvezna dežela kaže veličino, ko gre za zimski oddih: urejena pobočja, sanjske smučarske ture in zimska čarovnija izven smučišč.

Potopite se v alpsko veselje

Na zahodu Avstrije, med Bodenskim jezerom in mogočnimi gorskimi vrhovi, leži Predarlska – raj za ljubitelje narave in kulture. Tu se tradicionalno rokodelstvo sreča z moderno arhitekturo, alpsko udobje pa je čutiti v vsakem kotičku. Pozimi se doline in vrhovi spremenijo v pravljično pokrajino, ki vas vabi na smučanje, krpljanje ali zimske sprehode.

Alpska kulinarična kultura

Življenjsko občutje? Avtentična in polna užitka – kulinarika Predarlske je znana po svojih krepkih specialitetah, ki so še posebej okusne po preživetem dnevu na snegu, v prijetni alpski koči. Regionalni siri, kot je slavni gorski sir, in tradicionalne jedi, kot so špecli s sirom Käsknöpfle, vas vabijo, da se tukaj malo zadržite. In ko se dan bliža koncu, pestra kulturna ponudba poskrbi za popoln zaključek razgibanega zimskega dne.