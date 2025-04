Predarlska je znana po svoji čudoviti naravi med Bodenskim jezerom in Alpami. Ljudje pa visoki kulturi in sodobni arhitekturi dodajajo poseben pečat.

Predarlska, najzahodnejša avstrijska dežela, je kraj, po katerem hrepenijo ljubitelji poletja. Med vrhovi in dolinami se razprostira regija, ki vas vabi k sprostitvi in uživanju. Zaradi toplega letnega časa na Predarlskem zasijejo slikoviti in kulinarični zakladi. Kulturni vrhunec je festival Bregenz, katerega spektakularne operne predstave na jezerskem odru na Bodenskem jezeru poskrbijo za čarobne poletne večere.

Bodensko jezero

Bodensko jezero se kot bleščeč dragulj razprostira pred kuliso Predarlskih Alp. Ob njegovih bregovih se v Bregenzu razprostira poletna živahnost, polna življenjske radosti: Jadrnice drsijo po vodi, medtem ko kolesarji raziskujejo poti ob obali jezera. Tisti, ki imajo raje mirnejše aktivnosti, uživajo v čistem jezerskem zraku med sprehodom ali pa si upajo skočiti v osvežujočo vodo. Bregenz pa ponuja kulturno bogastvo in zanimive znamenitosti.

Aktivno in trajnostno

Poleti je Predarlska raj za aktivne počitničarje. Gosti gozdovi, alpski travniki in kristalno čista gorska jezera vas vabijo, da doživite naravo v vsej njeni veličini. Hkrati ima varstvo te edinstvene narave osrednjo vlogo: Pobuda „Naravna raznovrstnost Predarlske” (Naturvielfalt Vorarlberg) zagotavlja, da gresta trajnostni turizem in ohranjanje okolja z roko v roki in tako ohranjata lepoto regije.

Sveže in regionalno

V poletnih mesecih se na mizi na Predarlskem znajdejo tudi najboljši regionalni izdelki. S soncem obsijane planine in pašniki zagotavljajo sveže sestavine za kulinarične užitke. V gorah gozda Bregenzerwald še vedno v številnih sirarnah tradicionalno proizvajajo sir najvišje kakovosti. Na sirni cesti Bregenzerwald (nem. KäseStrasse Bregenzerwald) vas kmetije in gostilne vabijo na kulinarična odkritja, na katerih lahko doživite nezamenljiv okus regije.