Kanot och kajak
Paddelupplevelser i Österrike
Från floder och sjöar kan du upptäcka Österrikes natur på ett unikt sätt: glid stilla fram mellan ängar och berg.
På sommaren för kanoten dig genom lugna flodlandskap. Morgondimman lättar över slätterna, trollsländor flyger över vattnet, och flodens skuggiga stränder ger svalka från värmen. På vintern är upplevelsen annorlunda men lika stark: den kyliga luften känns klar mot huden medan paddeln skär genom det lugna vattnet, och frost klär grenarna längs stranden.
Att paddla på Österrikes vatten – oavsett om det är floder, sidoflöden eller sjöar – ger en unik känsla av närhet till naturen. Det lugna tempot och de ständigt föränderliga vyerna låter dig släppa tankarna på vardagen.
Tips på regioner för kanot- och kajakturer
Exceptionella kanot- och kajakturer
Underjordisk fascination
En kanotfärd genom en gammal, översvämmad gruvtunnel. Guiderna leder dig förbi fascinerande stenmonument och genom underjordiska grottor.
Paddla i solnedgången
Vi ger oss av i solnedgången på Neusiedler See, tystnaden sänker sig. Fullmånen skimrar över den spegelblanka vattenytan och visar båtarna vägen.
På den kristallklara sjön
Sjön Weissensee är så klar att du kan se ända ner till botten. Den vita kalkstenen ger den pittoreska bergssjön i Gailtal-dalen sitt namn.
Det speciella är tystnaden mitt ute på sjön. Det känns som om man är helt ensam med naturen och elementen.Corinna Kuhnle, tvåfaldig världsmästare i kanotslalom
Lite vokabulär
Ordet "kajak" kommer från det grönländska språket och kallades ursprungligen "Qajaq"och syftar på en paddelbåt med ursprung i Arktis: den här typen av båt drivs av dubbla paddlar och passagerarna sitter i ett långt säte som vetter mot färdriktningen.
Bland inuiterna, ursprungsbefolkningen på Grönland, var kajakerna ursprungligen täckta med sälskinn och ramarna var gjorda av valben. De små, lätta båtarna var idealiska för jakt - i motsats till umiakerna: de större resebåtarna kunde lastas och till och med användas som tält när de vändes upp och ner.
Kajakpaddling och kanotpaddling på vintern
I isgrottan
I Hintertuxglaciärens sprickor passerar du glittrande isstalaktiter och frusna vattenfall.
Välutrustad för en vinterpaddlingstur
Alltid väl skyddad
Kroppen förlorar mycket värme genom huvudet i kalla temperaturer. En mössa håller dig varm.
Kalla händer är en riktig bromskloss
Det är bäst att välja vattentäta handskar av nylon eller neopren. Om du blir kall snabbt, välj en modell som också är fodrad med fleece.
Allt handlar om rätt skor
Fel skor är i bästa fall opraktiska, i värsta fall kan de orsaka förfrysning. Därför är det bäst att använda neoprenskor eller vattensportskor.
Lager på lager
Klä dig rätt enligt lökprincipen: Det första lagret, som sitter nära kroppen, består av ett lätt material som andas. Därefter följer ett värmande lager, t.ex. ett värmande underställ eller en fleecetröja. Det yttersta lagret bör vara vattentätt. En torrdräkt är också ett bra alternativ.
Säkerheten först
Att paddla kajak på vintern är fortfarande ett äventyr. Bär alltid flytväst och hjälm för säkerhets skull.
Tid för te
En varm dryck i en termosflaska värmer dig från insidan. Ett litet mellanmål som energikälla mellan måltiderna gör underverk under resan.