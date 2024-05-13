Kanot och kajak
Paddelupplevelser i Österrike

Från vattnet visar sig Österrikes natur ur ett nytt perspektiv – stillheten mellan ängar och berg skapar en rofylld upplevelse.

Från floder och sjöar kan du upptäcka Österrikes natur på ett unikt sätt: glid stilla fram mellan ängar och berg.

På sommaren för kanoten dig genom lugna flodlandskap. Morgondimman lättar över slätterna, trollsländor flyger över vattnet, och flodens skuggiga stränder ger svalka från värmen. På vintern är upplevelsen annorlunda men lika stark: den kyliga luften känns klar mot huden medan paddeln skär genom det lugna vattnet, och frost klär grenarna längs stranden.

Att paddla på Österrikes vatten – oavsett om det är floder, sidoflöden eller sjöar – ger en unik känsla av närhet till naturen. Det lugna tempot och de ständigt föränderliga vyerna låter dig släppa tankarna på vardagen.

Tips på regioner för kanot- och kajakturer

Glid fram på Österrikes orörda vatten – förbi dramatiska stränder, genom fridfulla ängar eller över kristallklara alpina sjöar där bergen speglar sig i ytan.

Guidade båtturer i Donau-Auen nationalpark

Nya perspektiv på Raab

Kajakpaddling längs sjön Neusiedl

Flodslätterna i March-Thaya

Bekymmerslös längs Drau

Exceptionella kanot- och kajakturer

Österrikes natur erbjuder mer än "bara" idylliska flodlandskap och glittrande sjöar. Speciella paddlingsäventyr med wow-faktor.

Underjordisk fascination

En kanotfärd genom en gammal, översvämmad gruvtunnel. Guiderna leder dig förbi fascinerande stenmonument och genom underjordiska grottor.

Kajaktur i tunneln

Paddla i solnedgången

Vi ger oss av i solnedgången på Neusiedler See, tystnaden sänker sig. Fullmånen skimrar över den spegelblanka vattenytan och visar båtarna vägen.

Fullmånetur på Neusiedler See

På den kristallklara sjön

Sjön Weissensee är så klar att du kan se ända ner till botten. Den vita kalkstenen ger den pittoreska bergssjön i Gailtal-dalen sitt namn.

Kanottur Weissensee

Titta på bävrar

Följ i bäverns fotspår i en av de sista stora oförstörda flodslätterna i Centraleuropa och observera gnagarna i deras livsmiljö på kvällen.

Nationalparken Donaus flodslätt

Det speciella är tystnaden mitt ute på sjön. Det känns som om man är helt ensam med naturen och elementen.

Corinna Kuhnletvåfaldig världsmästare i kanotslalom

Lite vokabulär

Kanoter och kajaker

Ordet "kajak" kommer från det grönländska språket och kallades ursprungligen "Qajaq"och syftar på en paddelbåt med ursprung i Arktis: den här typen av båt drivs av dubbla paddlar och passagerarna sitter i ett långt säte som vetter mot färdriktningen.

Bland inuiterna, ursprungsbefolkningen på Grönland, var kajakerna ursprungligen täckta med sälskinn och ramarna var gjorda av valben. De små, lätta båtarna var idealiska för jakt - i motsats till umiakerna: de större resebåtarna kunde lastas och till och med användas som tält när de vändes upp och ner.

Kajakpaddling och kanotpaddling på vintern

Paddling på vintern? Ja, naturligtvis! Den som redan har fått erfarenhet på sommaren kommer säkert att bli förtrollad av samma sport under den kalla årstiden.

Mellan snö och vass

På vintern bjuder Neusiedler See på en idyllisk kanottur genom vassruggarna.

Guidad kajaktur i Neusiedler See

I isgrottan

I Hintertuxglaciärens sprickor passerar du glittrande isstalaktiter och frusna vattenfall.

Grottor i det naturliga ispalatset

Action och adrenalin

In i vinterns översvämningar! Kitzalp kanotskola erbjuder också kurser på Saalach-floden under den kalla årstiden.

Kanottur Saalach

Välutrustad för en vinterpaddlingstur

Alltid väl skyddad

Kroppen förlorar mycket värme genom huvudet i kalla temperaturer. En mössa håller dig varm.

Kalla händer är en riktig bromskloss

Det är bäst att välja vattentäta handskar av nylon eller neopren. Om du blir kall snabbt, välj en modell som också är fodrad med fleece.

Allt handlar om rätt skor

Fel skor är i bästa fall opraktiska, i värsta fall kan de orsaka förfrysning. Därför är det bäst att använda neoprenskor eller vattensportskor.

Lager på lager

Klä dig rätt enligt lökprincipen: Det första lagret, som sitter nära kroppen, består av ett lätt material som andas. Därefter följer ett värmande lager, t.ex. ett värmande underställ eller en fleecetröja. Det yttersta lagret bör vara vattentätt. En torrdräkt är också ett bra alternativ.

Säkerheten först

Att paddla kajak på vintern är fortfarande ett äventyr. Bär alltid flytväst och hjälm för säkerhets skull.

Tid för te

En varm dryck i en termosflaska värmer dig från insidan. Ett litet mellanmål som energikälla mellan måltiderna gör underverk under resan.

Vanliga frågor

Kanot är ett samlingsnamn för båttyperna kajak och kanadensare. Man skiljer mellan de två:

  • Kajak: Åker i sittande ställning med benen utsträckta framför sig. En paddel med två blad (dubbelpaddel) används.

  • Kanadensisk kanot: Upprätt sittande på en eller flera bänkar med en enkelpaddel (endast ett blad). En kanadensare är öppen och bredare än en (sluten) kajak.

  • Yxa

  • Första hjälpen-kit

  • Fleecejacka, långbyxor, regnkläder

  • Isomatte

  • Kartor

  • Kniv, multiverktyg

  • Sopsäckar

  • Reparationssats

  • Reservkläder

  • Flytväst

  • Solkräm, solglasögon, keps

  • vattentätt kanotfat

  • Tält

