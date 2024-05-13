Skid- och vintersemester i Österrike
Allt om vintersemester i Österrike
Vintern i Österrike erbjuder en upplevelse som få andra platser kan matcha. Skidåkning i perfekt preparerade pister är bara början. Österrike lockar också med snöskovandringar genom stilla skogar och vidsträckta vinterlandskap, där du kan upptäcka den fantastiska naturen på nära håll. För familjer är kälkåkning på slingrande banor en riktig höjdpunkt, och längdskidåkning ger dig chansen att i lugn och ro njuta av det vackra bergspanoramat. Den klara, krispiga luften och de storslagna vyerna gör att varje dag känns som ett nytt äventyr.
Österrikes vintersemester handlar om att hitta rätt balans mellan aktivitet och avkoppling. Här finns något för alla, och varje besök bjuder på nya minnesvärda upplevelser.
Vintersemester i Österrikes delstater
SalzburgerLand
I stilla takt bakom travande hästar under en slädtur glider SalzburgerLand förbi. Detta och mycket mer väntar på dig under din vintersemester i Alperna.
Kärnten
Alpernas sydsida är bergens solterrass. I Kärnten hittar både aktiva semesterfirare och livsnjutare precis det de letar efter.
Niederösterreich
Här förtrollar vintern med frostklädda vinrankor, och imponerande Schneeberg gör verkligen skäl för sitt namn.
Oberösterreich
Ta av dig skidorna, snowboarden eller snöskorna, gå in i en mysig alphytta och njut av den varma gästfriheten!
Tyrolen
Det handlar om fart, adrenalin och action. Från snowkite till airboard, snowtubing och snowfen – Tirol är den perfekta naturkulissen för fartfyllda extremsporter.
Vorarlberg
Sol, snö, och perfekt preparerade backar: Att bestiga bergen under en skidtur för oss närmare Vorarlberg, den alpina skidåkningens vagga.
8 viktiga pistregler
Visa hänsyn till andra och utsätt inte någon för fara.
Kör på sikt och anpassa hastigheten efter din körstil och förmåga.
Den skidåkare eller snowboardåkare som ligger framför dig och som färdas långsamt har företräde. Var försiktig så att du inte utsätter dessa personer för fara.
Omkörning är tillåten från alla sidor, men det måste finnas tillräckligt med utrymme för den som blir omkörd.
När du kör in i backen eller startar efter ett stopp, får du inte hindra någon eller orsaka att de faller. Titta alltid upp för att se om en skidåkare eller snowboardåkare närmar sig.
Stanna om möjligt inte på trånga eller oklara ställen i nedförsbacken. Vid ett eventuellt fall ska området utrymmas så snabbt som möjligt.
Endast upp- och nedstigning till fots vid kanten av pisten.
I händelse av olyckor är alla skyldiga att hjälpa till.
Lag på att bära hjälm för barn upp till 15 års ålder gäller i SalzburgerLand, Oberösterreich, Steiermark, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland och Wien.
4 legendariska vintersportorter i Österrike
Kitzbühel: Välkänt långt utanför landets gränser
Denna småstad är berömd för det årliga Hahnenkammrennen och den legendariska tävlingsbacken Streif, som slutar rakt i hjärtat av Kitzbühel.
Schladming: Skidregionens hjärta
De stora säsongsöppningarna bjuder på stämningsfulla konserter. Varje år möts stjärnorna i den alpina världscupen för en spännande nattslalom.
Lech: Den alpina skidåkningens vagga
Det tidigare bergsbyn har utvecklats till en internationell vintersportort, men har ändå behållit sin charm.
Vintersemester utanför backen
Rodel
Klara, färdiga, åk! Upptäck de bästa banorna och den vackraste naturen för rodel och kälkåkning.
Skridskoåkning
Pittoreska naturisbanor, inbäddade i ett sagolikt bergspanorama. Här kan alla känna sig som en isprinsessa eller isprins.
Längdåkning
Längdskidåkning är ett fantastiskt sätt att njuta av det snötäckta landskapet. Och Österrikes snöklädda berg och dalar är den perfekta platsen för det.
Snöskovandring
Snökristaller glittrar i solen. Utan snöskor skulle man sjunka ner i snön, men med dem på fötterna går det enkelt att ta sig fram.
Mysig matupplevelse
De mysiga alphyttorna med sina stora träterrasser och typiska rätter i Österrikes vintersportregioner är legendariska. Förväntan är stor att stanna till efter en händelserik skiddag i bergen: spänn av skidorna eller snowboarden och slå dig ner i den inbjudande salongen eller vid träbordet på solterrassen. Varje alphytta har sin egen unika arkitektur. Från traditionellt till modernt – eller något helt annorlunda? Värdarna i skidområdena strävar efter att kombinera rustik charm med en modern touch. De renoverar, bygger om, lägger till eller skapar en glaskub vid bergsstationen. Alltid med fokus på gästernas trivsel, anpassas mat- och dryckesutbudet till den nya designen och moderna rum erbjuds för övernattning.
Klimatskyddstips
Välj hållbara skidorter
Boka miljöcertifierade hotell
Testa vintersemester på en ekologisk gård
Planera din resa med tåg
Utnyttja hållbar mobilitet i skidorten
Hyr skidutrustning (med miljöstandard)
Åk bara i pisten - för naturens skull!
Njut av regionalt, säsongsbetonat och ekologiskt
Prova på långsamma vinteraktiviteter