Skid- och vintersemester i Österrike
Allt om vintersemester i Österrike

Frisk bergsluft, kvalitetstid med vänner och familj, och avkoppling i en alpstuga. Skid- och vintersemester är det perfekta sättet att njuta av ledigheten.

Vintern i Österrike erbjuder en upplevelse som få andra platser kan matcha. Skidåkning i perfekt preparerade pister är bara början. Österrike lockar också med snöskovandringar genom stilla skogar och vidsträckta vinterlandskap, där du kan upptäcka den fantastiska naturen på nära håll. För familjer är kälkåkning på slingrande banor en riktig höjdpunkt, och längdskidåkning ger dig chansen att i lugn och ro njuta av det vackra bergspanoramat. Den klara, krispiga luften och de storslagna vyerna gör att varje dag känns som ett nytt äventyr.

Österrikes vintersemester handlar om att hitta rätt balans mellan aktivitet och avkoppling. Här finns något för alla, och varje besök bjuder på nya minnesvärda upplevelser.

Vintersemester i Österrikes delstater

SalzburgerLand

I stilla takt bakom travande hästar under en slädtur glider SalzburgerLand förbi. Detta och mycket mer väntar på dig under din vintersemester i Alperna.

SalzburgerLand på vintern

Kärnten

Alpernas sydsida är bergens solterrass. I Kärnten hittar både aktiva semesterfirare och livsnjutare precis det de letar efter.

Kärnten på vintern

Niederösterreich

Här förtrollar vintern med frostklädda vinrankor, och imponerande Schneeberg gör verkligen skäl för sitt namn.

Niederösterreich på vintern

Oberösterreich

Ta av dig skidorna, snowboarden eller snöskorna, gå in i en mysig alphytta och njut av den varma gästfriheten!

Oberösterreich på vintern

Tyrolen

Det handlar om fart, adrenalin och action. Från snowkite till airboard, snowtubing och snowfen – Tirol är den perfekta naturkulissen för fartfyllda extremsporter.

Tyrolen på vintern

Vorarlberg

Sol, snö, och perfekt preparerade backar: Att bestiga bergen under en skidtur för oss närmare Vorarlberg, den alpina skidåkningens vagga.

Vorarlberg på vintern

Steiermark

I det mjuka morgonljuset glida fram på perfekt preparerade längdskidspår i Steiermark och hitta ditt flow.

Steiermark på vintern

8 viktiga pistregler

Åk säkert i backen

  1. Visa hänsyn till andra och utsätt inte någon för fara.

  2. Kör på sikt och anpassa hastigheten efter din körstil och förmåga.  

  3. Den skidåkare eller snowboardåkare som ligger framför dig och som färdas långsamt har företräde. Var försiktig så att du inte utsätter dessa personer för fara.

  4. Omkörning är tillåten från alla sidor, men det måste finnas tillräckligt med utrymme för den som blir omkörd.

  5. När du kör in i backen eller startar efter ett stopp, får du inte hindra någon eller orsaka att de faller. Titta alltid upp för att se om en skidåkare eller snowboardåkare närmar sig.  

  6. Stanna om möjligt inte på trånga eller oklara ställen i nedförsbacken. Vid ett eventuellt fall ska området utrymmas så snabbt som möjligt.

  7. Endast upp- och nedstigning till fots vid kanten av pisten.

  8. I händelse av olyckor är alla skyldiga att hjälpa till.

Lag på att bära hjälm för barn upp till 15 års ålder gäller i SalzburgerLand, Oberösterreich, Steiermark, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland och Wien. 

4 legendariska vintersportorter i Österrike

Kitzbühel: Välkänt långt utanför landets gränser

Denna småstad är berömd för det årliga Hahnenkammrennen och den legendariska tävlingsbacken Streif, som slutar rakt i hjärtat av Kitzbühel.

Upptäck Kitzbühel

Schladming: Skidregionens hjärta

De stora säsongsöppningarna bjuder på stämningsfulla konserter. Varje år möts stjärnorna i den alpina världscupen för en spännande nattslalom.

Upptäck Schladming

Lech: Den alpina skidåkningens vagga

Det tidigare bergsbyn har utvecklats till en internationell vintersportort, men har ändå behållit sin charm.

Upptäck Lech am Arlberg

Saalbach-Hinterglemm: En stjärna i skidcirkusen

Den populära vintersportorten är känd för sitt skidområde med 270 pistkilometer, som är bland de största i världen.

Upptäck Saalbach-Hinterglemm

Vintersemester utanför backen

Österrike är känt för sina legendariska skidorter, men det finns mycket mer att upptäcka i vinterlandskapet bortom pisterna. Här får du en inblick i de unika upplevelser som väntar på dig.

Rodel

Klara, färdiga, åk! Upptäck de bästa banorna och den vackraste naturen för rodel och kälkåkning.

Alla tips

Skridskoåkning

Pittoreska naturisbanor, inbäddade i ett sagolikt bergspanorama. Här kan alla känna sig som en isprinsessa eller isprins.

Alla tips

Längdåkning

Längdskidåkning är ett fantastiskt sätt att njuta av det snötäckta landskapet. Och Österrikes snöklädda berg och dalar är den perfekta platsen för det.

Alla tips

Snöskovandring

Snökristaller glittrar i solen. Utan snöskor skulle man sjunka ner i snön, men med dem på fötterna går det enkelt att ta sig fram.

Alla tips

Termalbad, wellness och spa

En extra vilodag, dåligt väder, eller bara sugen på att bada och basta? Det finns många anledningar att unna sig en dag på spa.

Alla tips

Mysig matupplevelse

Alphyttor i Österrike

De mysiga alphyttorna med sina stora träterrasser och typiska rätter i Österrikes vintersportregioner är legendariska. Förväntan är stor att stanna till efter en händelserik skiddag i bergen: spänn av skidorna eller snowboarden och slå dig ner i den inbjudande salongen eller vid träbordet på solterrassen. Varje alphytta har sin egen unika arkitektur. Från traditionellt till modernt – eller något helt annorlunda? Värdarna i skidområdena strävar efter att kombinera rustik charm med en modern touch. De renoverar, bygger om, lägger till eller skapar en glaskub vid bergsstationen. Alltid med fokus på gästernas trivsel, anpassas mat- och dryckesutbudet till den nya designen och moderna rum erbjuds för övernattning.

Alla tips

Klimatskyddstips

Hur kan vi kombinera klimatskydd med vintersemester?

  • Välj hållbara skidorter 

  • Boka miljöcertifierade hotell 

  • Testa vintersemester på en ekologisk gård 

  • Planera din resa med tåg 

  • Utnyttja hållbar mobilitet i skidorten 

  • Hyr skidutrustning (med miljöstandard) 

  • Åk bara i pisten - för naturens skull!

  • Njut av regionalt, säsongsbetonat och ekologiskt 

  • Prova på långsamma vinteraktiviteter

Vanliga frågor

Tack vare de utmärkta alpina förhållandena och de varierande landskapen är det möjligt att utöva många vintersporter i Österrike:

  • Skidåkning och snowboarding: Österrike är känt långt utanför landets gränser för sina skidorter och erbjuder ett brett urval av backar för nybörjare och avancerade skidåkare.

  • Längdskidåkning: Österrike har ett omfattande nätverk av längdskidspår där längdskidåkare kan utforska det snötäckta landskapet.

  • Kälkåkning: Kälkåkningsbanor erbjuder kul för hela familjen och är en populär fritidsaktivitet på vintern.

  • Skridskoåkning: Att åka skridskor på öppna frusna sjöar är särskilt idylliskt. Men det finns också isbanor i de flesta städer och byar.

  • Snöskovandring: Snöskovandring är ett utmärkt sätt att njuta av det lugna vinterlandskapet bort från pisterna.

  • Skidturer: Turåkning blir alltmer populärt och gör att du kan utforska orörda områden i bergen.

